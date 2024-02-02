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    Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.

    6 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Фермеры Западу больше не нужны

    Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.

    10 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо выкидывать проводницу на мороз вслед за котом

    Сотни тысяч людей требуют уволить несчастную проводницу, показывая, как они добры и заботливы к котикам. Хорошо и правильно быть добрым к животным. Но не стоит проскакивать ту грань, за которой забота о животных превращается в оправдание ненависти к людям.

    75 комментариев
    2 февраля 2024, 02:28 • Новости дня

    США собрались перейти к одновременному ядерному сдерживанию России и Китая

    В минэнерго США заявили о необходимости приготовиться к одновременному ядерному сдерживанию России и Китая

    США собрались перейти к одновременному ядерному сдерживанию России и Китая
    @ Clayton Wear/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В течение ближайшего десятилетия США должны быть готовы перейти к одновременному ядерному сдерживанию России и Китая, заявила глава Национального управления ядерной безопасности при минэнерго США Джилл Хруби.

    Хруби заявила о якобы «дестабилизирующем поведении» России. Она раскритиковала размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии. Хруби пожаловалась, что Москва «отвергает диалог по контролю над вооружениями с США», передает ТАСС.

    Китай, по ее словам, модернизирует и увеличивает «ядерный арсенал быстрыми темпами». Она заявила, что Пекин «внедряет новейшие технологии типа гиперзвуковых» вооружений и «технологии двойного назначения».

    В результате Стратегическое командование американских вооруженных сил и созданная по решению Конгресса США двухпартийная комиссия по стратегической расстановке средств «четко сигнализируют», что США необходимо «быть готовыми в течение десятилетия сдерживать две ядерные державы, практически равные по силам» Соединенным Штатам.

    Хруби, комментируя работы на испытательном полигоне в штате Невада, заявила, что у США «нет планов проводить взрывное ядерное испытание», но Вашингтон сохраняет готовность к проведению такого испытания.

    Напомним, СМИ со ссылкой на документы минобороны США сообщили, что Пентагон собирается впервые за 15 лет разместить свое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк.

    30 января 2024, 18:07 • Новости дня
    Глава ЦРУ назвал Россию виновной в утрате Америкой мирового превосходства

    Директор ЦРУ Бернс: США больше не обладают неоспоримым превосходством в мире из-за России и Китая

    Глава ЦРУ назвал Россию виновной в утрате Америкой мирового превосходства
    @ Al Drago/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США потеряли свое неоспоримое превосходство из-за растущего влияния России и подъема Китая, Украину ждет тяжелый год, написал глава ЦРУ Уильям Бернс в статье для Foreign Affairs.

    Бернс отметил, что президент России Владимир Путин восстанавливает оборонное производство в стране, таким образом, Москва уверена, что раздавит Украину и измотает ее западных сторонников, передает РИА «Новости».

    Глава ЦРУ также считает, что этот год, скорее всего, будет тяжелым на поле боя на Украине, испытанием на выносливость, из-за чего Западу необходимо нарастить свои военные поставки Киеву, в противном случае США «забьют гол в свои ворота исторического масштаба».

    По его мнению, поддержка Киева может дать США геополитическое преимущество, а также принесет дивиденды военно-промышленному комплексу страны.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что победа России на Украине станет благом для всего мира.

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    1 февраля 2024, 14:42 • Новости дня
    Стало известно об американцах в расчете сбившего Ил-76 ЗРК Patriot

    ТАСС: В расчете ЗРК Patriot, атаковавшего Ил-76, могли быть американцы

    Стало известно об американцах в расчете сбившего Ил-76 ЗРК Patriot
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Атаковавший Ил-76 расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, вероятнее всего, состоял не только из украинцев, но также из американцев, сообщил источник в оперативных службах.

    Источник ТАСС заявил, что обычно это смешанные расчеты, причем украинцы занимают там нижние должности. Западные специалисты, включая американцев, находятся на управлении и станциях наведения, а украинские боевики допускаются как водители или на транспортно-заряжающие машины.

    В настоящее время Россия устанавливает лиц, которые входили в расчет ЗРК, сбивший российский самолет, добавил представитель оперативных служб.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила, что действия американского президента Джо Байдена сделали американцев соучастниками кровавой трагедии с атакой ВСУ на самолет Ил-76.

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    30 января 2024, 11:51 • Новости дня
    Нуланд: США не выводят войска из Сирии
    Нуланд: США не выводят войска из Сирии
    @ Spc. Jensen Guillory/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) сохраняет активность во многих местах, а потому Соединенные Штаты не выводят войска из Сирии, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

    Нуланд в интервью телеканалу CNN Turk заявила, что США и Турция «на протяжении десятилетий» являются партнерами в борьбе с терроризмом, передает ТАСС.

    Ранее спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что после вывода американских военных из Ирака последует вывод военных США из Сирии в связи с логистическими издержками и невозможностью использовать иракскую территорию.

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    30 января 2024, 09:05 • Новости дня
    В США испугались опасной непредсказуемости Зеленского

    Time: Зеленский готов проводить рискованные операции для эскалации конфликта

    В США испугались опасной непредсказуемости Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Чтобы переломить ход конфликта, президент Украины Владимир Зеленский будет пытаться обострять ситуацию и проводить все более рискованные операции против России, пишут американские СМИ.

    Как считает эксперт международных отношений Колумбийского университета и обозреватель американского журнала Time Ян Бреммер, таким образом Зеленский будет пытаться сохранить свои политические позиции внутри страны. Эксперт полагает, что глава киевского режима будет проводить «более агрессивные атаки» по «целям внутри России», передает РИА «Новости» содержание публикации.

    Бреммер считает, что возрастет вероятность попыток «целенаправленных убийств российских чиновников», которые вовлечены в украинский конфликт. Кроме того, ВСУ станут чаще наносить удары беспилотниками по Крыму, российской военной и экономической инфраструктуре, пишет американский аналитик, не исключая при этом атак на нефтяные и зерновые объекты на Черном море, в результате которых вновь окажутся подорваны глобальные рынки.

    В результате риск вовлечения НАТО в конфликт возрастет, но ни альянс, ни Россия не хотят такого сценария, отмечает Бреммер. Вооруженные конфликты, по его словам, «начинают жить своей собственной жизнью, особенно когда один из ключевых игроков – в данном случае Зеленский – становится непредсказуемым».

    Накануне американские СМИ писали, что шансы Киева на успех в конфликте с Россией «фактически исчезли», когда Запад упустил нужный момент и не поставил необходимую помощь ВСУ.

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    30 января 2024, 17:25 • Новости дня
    Лавров: Россия знает о планах США разместить ядерное оружие в Британии

    Лавров: Россия проверяет информацию о планах США разместить ядерное оружие в Британии

    Tекст: Вера Басилая

    Россия осведомлена о планах США разместить ядерное оружие в Великобритании и проверяет эту информацию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что Москва изучает источник сведений о размещении ядерного оружия США в Британии. Кроме того, Россия рассматривает ядерное оружие стран натовской тройки – США, Великобритании и Франции – как единый арсенал, исходит из этого в планировании по надежному обеспечению безопасности Российской Федерации, передает ТАСС.

    Ранее СМИ со ссылкой на документы Минобороны США сообщили, что Пентагон собирается впервые за 15 лет разместить свое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк.

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    1 февраля 2024, 13:28 • Новости дня
    Госдума обратилась к Конгрессу США из-за применения ЗРК Patriot против Ил-76
    Госдума обратилась к Конгрессу США из-за применения ЗРК Patriot против Ил-76
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Госдума приняла обращение к Конгрессу США в связи с терактом, в результате которого был сбит российский самолет Ил-76. Депутаты призвали Конгресс отказаться от поддержки киевского режима.

    Согласно документу, российские депутаты обратились к конгрессменам США «в связи с подтвержденными компетентными органами власти данными о совершении Украиной террористического акта», в результате которого был сбит российский самолет Ил-76, перевозивший пленных украинских военнослужащих для заранее согласованного обмена, передает ТАСС.

    В документе также указано, что поражение самолета осуществлено военными формированиями Украины из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства.

    Депутаты подчеркнули, что атака на самолет «была преднамеренным и осознанным убийством», так как обмен пленными между РФ и Украиной и маршрут их доставки были согласованы.

    В заключение Госдума призвала Конгресс США осудить террористический киевский режим и отказаться от его поддержки.

    После расшифровки бортовых самописцев военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, сбитого ракетой ВСУ, составлен акт расследования крушения воздушного суда.

    Напомним, фрагменты, изъятые с места крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A американского комплекса Patriot.

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    31 января 2024, 01:29 • Новости дня
    Эксперты ООН назвали казнь в США при помощи азота пыткой

    Эксперты ООН назвали метод казни в США при помощи азота неэтичным экспериментом над человеком и призвали его к запрету

    Tекст: Денис Тельманов

    Казнь Кеннета Смита, проведенная в штате Алабама с применением азота, является пыткой и неэтичным экспериментом над человеком, заявили эксперты ООН в области прав и свобод в распространенном в Женеве заявлении.

    «Использование Кеннета Смита в Алабаме в качестве подопытного кролика для испытания нового метода казни равнозначно неэтичным экспериментам над людьми и является не чем иным, как санкционированной государством пыткой», – приводит РИА «Новости» заявление экспертов, среди которых спецдокладчик по внесудебным казням, казням без надлежащего судебного разбирательства или произвольным казням Моррис Тидболл-Бинц, а также спецдокладчик по вопросу о пытках и жестоком обращении Элис Джилл Эдвардс.

    По словам экспертов, ранее было доказано, что такой метод казни причиняет страдания животным.

    Они напомнили США об обязательствах по Международному пакту о гражданских и политических правах и по Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания.

    «Ужасная казнь Кеннета Юджина Смита является суровым напоминанием о варварской природе смертной казни и важным моментом для активизации призывов к ее отмене в Соединенных Штатах Америки и остальном мире», – говорится в заявлении ООН.

    Ранее сообщалось, что Смит во время казни азотом испытал перед смертью судороги в течение нескольких минут. При этом смерть осужденного констатировали только почти через полчаса после появления судорог.

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    1 февраля 2024, 18:03 • Новости дня
    Эксперты: Украина сбила Ил-76 «рейгановской» ракетой MIM-104A

    Генерал-лейтенант Бижев: Ил-76 мог бы пережить удар MIM-104A при отсутствии повреждений топливных баков и систем управления

    Эксперты: Украина сбила Ил-76 «рейгановской» ракетой MIM-104A
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Ракета MIM-104A применяется на американском комплексе Patriot и предназначена для поражения авиации на больших высотах. Несмотря на это, Ил-76 достаточно живуч и мог бы выстоять во время атаки при условии отсутствия повреждений баков и систем управления. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал генерал-лейтенант Айтеч Бижев. Ранее Следственный комитет России заявил, что ВСУ сбили Ил-76 двумя ракетами MIM-104A.

    «MIM-104A – это управляемая ракета класса «земля – воздух», используемая на ЗРК Patriot американского производства. Стоит на вооружении как в самих США, так и в странах НАТО. Предназначена для уничтожения воздушных судов различного назначения, в том числе транспортных самолетов. Поражает цели на больших высотах, на расстоянии около 80 км», – сказал Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант запаса.

    «По Ил-76 было выпущено две ракеты, потому что согласно правилам применения ЗРК, для уничтожения особенно важных целей необходимо использовать именно такое количество боеприпасов. Одним выстрелом можно обойтись только в том случае, если расчет убедился, что он сможет гарантированно уничтожить объект без повторного удара», – отмечает собеседник.

    «Следует отметить, что у Ил-76 были шансы выжить после атаки. Этот самолет достаточно крепок, чтобы устоять под ударом Patriot. Ракета обычно взрывается рядом с целью и поражает ее осколками. Если при этом не поражены топливные баки и системы управления, а также не погиб экипаж, то борт мог бы уцелеть», – резюмировал Бижев.

    Ранее Следственный комитет России сообщил, что фрагменты, изъятые с места крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A американского комплекса Patriot.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что ракета была разработана корпорациями Raytheon и Hughes и произведена в Raytheon. Такие выводы сделаны на основе проведенного анализа конструктивных особенностей полученных фрагментов, их геометрических характеристик и имеющихся маркировок.

    Между тем военный эксперт Илья Крамник в своем Telegram-канале отмечает, что контракт на закупку таких ракет был заключен еще при президенте США Рональде Рейгане в 1986-1987 годах. «Интересно, раньше считалось, что самые старые из переданных американцами – MIM-104D (PAC-2)», – подчеркнул он.

    Уточняется, что по самолету было выпущено две ракеты с надписями и маркировками на английском языке. Запуск был осуществлен украинскими военными из района н. п. Липцы Харьковской области. «На смывах с объектов обнаружены следы гексогена с примесями до 10% октогена, что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства», – сообщает СК.

    В оперативных службах отметили, что атаковавший Ил-76 расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, вероятнее всего, состоял не только из украинцев, но и из американцев. Отмечается, что западные специалисты, включая граждан США, управляют системой и находятся на станциях наведения.

    Действия президента США Джо Байдена сделали американцев соучастниками кровавой трагедии с атакой ВСУ на самолет Ил-76, подчеркнула официальный спикер МИД Мария Захарова. Она отметила, что граждане Штатов должны знать, на что идут их деньги.

    Госдума, в свою очередь, приняла обращение к Конгрессу США в связи с терактом, в результате которого был сбит российский самолет Ил-76. Депутаты призвали американских парламентариев отказаться от поддержки Украины, подчеркнув, что атака на самолет «была преднамеренным и осознанным убийством», так как обмен пленными между РФ и Украиной и маршрут их доставки были согласованы.

    Напомним, 24 января в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и трое сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы. Никто из местных жителей не пострадал.

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    30 января 2024, 08:31 • Новости дня
    В Госдепе США сообщили о наращивании продажи оружия Вашингтоном на 56%

    В Госдепе США сообщили о наращивании продажи оружия Вашингтоном на 56% в 2023 году

    Tекст: Александра Юдина

    Вашингтон нарастил на 56% продажу оружия, в том числе Украине, общий объем военных продаж за рубеж достиг 80,9 млрд долларов в прошлом году, следует из данных Госдепа.

    Так, в общей сложности объем военных продаж за рубеж составил до 80,9 млрд долларов, включая помощь Украине, передает РИА «Новости».

    Отмечается также, что несмотря на попытки США усилить ВСУ, украинские военные несут серьезные потери.

    Тем временем Франция и Германия поссорились из-за помощи Украине. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц относится к группе европейских лидеров, которые в последнее время призывают нарастить военные поставки вооруженным силам Украины. Он открыто требует, чтобы страны ЕС следовали примеру Берлина, который принял решение об удвоении военной помощи Украине в этом году до 8 млрд евро.

    Франция же занимает последнее место среди западных стран по поставкам оружия Украине. В начале года посол Франции Гаэль Весьер заявил о смене формата помощи Украине.

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    30 января 2024, 04:40 • Новости дня
    Набиуллина: Доля юаня в расчетах за экспорт России выросла в 86 раз
    Набиуллина: Доля юаня в расчетах за экспорт России выросла в 86 раз
    @ TASS

    Объем юаня в расчетах за российский экспорт за два года возросла в несколько десятков раз, до 36,5%, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

    Доля юаня в расчетах за российский экспорт выросла в 86 раз (до 34,5%) в импорте – более чем в восемь раз (до 36,4%), сказала Набиуллина в интервью РИА «Новости».

    Ранее Набиуллина заявляла, что в 2024 году БРИКС сосредоточится на взаимодействии платежных систем и расчетах в национальных валютах.

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    30 января 2024, 10:05 • Новости дня
    Шеф Пентагона и генсек НАТО обсудили наращивание производства боеприпасов

    Шеф Пентагона Остин и генсек НАТО Столтенберг обсудили наращивание оборонного производства для помощи Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Пентагона Ллойд Остин и генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи в американском военном ведомстве 29 января обсуждали наращивание оборонного производства, чтобы восполнить собственные запасы боеприпасов и оружия и продолжить оказание помощи киевскому режиму, сообщили в Минобороны США.

    В заявлении по итогам встречи говорится, что Остин и Столтенберг обсуждали помощь Украине и важность сохранения единства альянса в этом вопросе. Кроме того, была затронута тема «укрепления надежного потенциала сдерживания и обороны НАТО», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что украинские военные столкнулись с нехваткой артиллерийских снарядов и теперь вынуждены экономить их на передовой.

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    31 января 2024, 14:15 • Новости дня
    Пекин заверил, что продолжит поддерживать Москву по украинскому вопросу

    В Китае заверили, что продолжат поддерживать Россию по украинскому вопросу

    Tекст: Александра Юдина

    Китайские власти не откажутся от поддержки России по украинскому вопросу, несмотря на давление США и поставленное под угрозу сотрудничество Пекина с ЕС в области обороны, заявил глава Минобороны Китая Дун Цзюнь.

    По его словам, США и Европа продолжают давить на китайскую сторону, однако даже в сложившейся ситуации Пекин не собирается отказываться от установленной политики и намерен продолжить нормальное российско-китайское сотрудничество, передает ТАСС.

    Дун Цзюнь отметил, что такого решения будут придерживаться власти Китая несмотря на то, что под ударом оказалось оборонительное сотрудничество между Китаем и Евросоюзом.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему Китай игнорирует Украину.

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    31 января 2024, 11:31 • Новости дня
    Хуситы пообещали продолжить атаковать корабли США и Британии в Красном море

    Хуситы пообещали продолжить атаковать американские и британские корабли в Красном море

    Tекст: Александра Юдина

    Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» заявили, что продолжат наносить удары по американским и британским военных кораблям в Красном и Аравийском морях.

    Согласно заявлению, все американские и британские военные корабли в Красном и Аравийском морях, участвующие в агрессии против Йемена, входят в список целей для поражения, передает ТАСС.

    Отмечается, что хуситы намерены атаковывать в рамках законного права и в подтверждение твердой позиции Йемена в поддержку Палестины.

    Ранее йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» сообщило о нанесении в воскресенье ракетного удара по кораблю ВМС США USS Lewis B. Puller в Аденском заливе.

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    31 января 2024, 14:27 • Новости дня
    Министр обороны Китая отметил поддержку России по тайваньскому вопросу

    Tекст: Кристина Цыцура

    Китай ощущает сильную поддержку России в вопросе Тайваня, заявил министр обороны Китая Дун Цзюнь в ходе переговоров с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.

    Также Дун Цзюнь отметил поддержку и в других вопросах. Он заявил, что «США все время нацеливают свое острие на Китай и Россию, пытаются сохранить свою гегемонию в мире», передает РИА «Новости».

    По его словам, Китаю и России «необходимо совместно нести ответственность больших держав». Переговоры прошли в режиме видеоконференции по инициативе китайской стороны.

    Пекин заверил, что продолжит поддерживать Москву по украинскому вопросу.

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    1 февраля 2024, 13:31 • Новости дня
    Песков назвал причину проблем российских клиентов в банках Турции

    Песков: Проблемы российских клиентов в банках Турции связаны с давлением США

    Tекст: Ольга Никитина

    Кремлю известно о проблемах, с которыми сталкиваются российские клиенты – компании и физические лица – банков Турции, Москва находится в контакте с Анкарой по данному вопросу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что с турецкой стороной ведется активный диалог, проблемы обсуждаются, передает ТАСС.

    Источник проблем, по словам Пескова, понятен: это неприкрытое и агрессивное давление представителей США на Турцию.

    Ранее сообщалось, что некоторые финансовые организации Турции начали закрывать российским компаниям счета и повысили требования к физическим лицам, которые хотят открыть карточку.

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