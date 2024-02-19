В Белгороде объявлена ракетная опасность

Военкор оценил моральный эффект бегства украинских военных из Авдеевки

Военкор Громов: Бегство ВСУ из Авдеевки стало позором украинского командования

Tекст: Анастасия Куликова

«Бегство украинских военных из Авдеевки стало результатом просчета военного руководства Киева. Этот позор целиком и полностью ляжет на их плечи», – отметил военный корреспондент Федор Громов. Он напомнил, что приказ об отступлении ВСУ из города был отдан главкомом Александром Сырским уже после того, как некоторые подразделения экстренно стали покидать свои позиции. «В рядах украинской армии произошла паника. Это, в свою очередь, привело к потере управляемости и возможности координации подразделений», – добавил собеседник.

«Украинские военнослужащие пытались спасти сами себя. Поэтому они бросали раненых и убитых сослуживцев и даже технику», – пояснил Громов. Военкор указал, что даже переброска 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ не смогла исправить положение противника в Авдеевке. «В Киеве, вероятно, предполагали с помощью боевиков из батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) совершить контрудар с севера Авдеевки, но эти планы были сорваны российскими военными», – уточнил собеседник.

По мнению Громова, факт позорного бегства военных в моменте вряд ли скажется на моральном духе других солдат, но однозначно будет иметь накопительный эффект. При этом состояние ВСУ уже сейчас оставляет желать лучшего. «Во-первых, украинская артиллерия практически молчит. Основа обороны противника – это дроны. Во-вторых, украинская армия испытывает проблемы с пополнением личного состава. Та же 3-я ОШБр, по некоторым данным, была не полностью укомплектована. Если уж там сложилась такая ситуация, то можно представить, что происходит в менее обласканных Киевом подразделениях», – акцентировал военкор.

Ранее стало известно о хаотичном бегстве подразделений ВСУ из Авдеевки. Такими кадрами поделилось Минобороны РФ. «По дорогам, находящимся под постоянным огневым контролем российской армии, двигаются толпы убегающих вэсэушников», – отметили в ведомстве.

По данным Минобороны, лишь отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть город. При этом им пришлось бросить вооружение и военную технику. Но самое главное – украинские военные бросили своих раненых. В результате «эвакуировать и спасать» брошенных сослуживцами украинцев приходится российским войскам. Как сообщили в оперативных службах ДНР, вывезено уже свыше 20 раненых бойцов ВСУ.

Напомним, российские военные группировки «Центр» полностью освободили Авдеевку 17 февраля. Площадь освобожденной территории – 31,75 кв. км, а потери ВСУ за последние сутки – более 1,5 тыс. солдат, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Как писала газета ВЗГЛЯД, освобождение этого населенного пункта войдет в историю современных войн.