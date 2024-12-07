Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
В Крыму предложил организовать новый Нюрнберг для Украины
Глава крымского парламента предложил судить военных преступников Украины
Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил организовать новый Нюрнбергский процесс для осуждения военных преступников Украины, включая президента Владимира Зеленского.
По мнению Константинова, киевские власти должны понести ответственность за события в Буче, Одессе и Мариуполе, передает РИА «Новости».
«Нам нужен новый Нюрнбергский процесс, который все расставит по своим местам. За Бучу, за Одессу и Мариуполь они должны ответить. Если этого не будет, то в следующий раз вспыхнет конфликт где-то в другой части мира. Наказание этих преступников будет гарантировать не повторение этого», – заявил он.
Константинов подчеркнул, что Владимир Зеленский является военным преступником, который должен быть наказан за убийства, теракты и организацию диверсий. Он отметил, что даже в средние века не прибегали к убийствам, а решали проблемы на поле боя. «Украинцы должны узнать, что творил Зеленский и его банда, к чему привел нацизм», – добавил Константинов.
До этого сообщалось, что Запад готовит для Зеленского «золотое изгнание» в Лондоне в случае достижения договоренностей о прекращении огня.