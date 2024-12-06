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    Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Грузии не пойти по пути Украины

    Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

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    Александр Коц Александр Коц Катастрофа в Сирии набирает обороты

    Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.

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    6 декабря 2024, 15:21 • Новости дня

    Путин и Лукашенко встретились в Минске

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Минске проходит встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, где они планируют обсудить вопросы от обороны до тарифов на связь, а также подписать ключевые документы по единой энергосистеме и безопасности, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Церемония официальной встречи состоялась во Дворце независимости. На мероприятии лидеры пожали друг другу руки и обменялись приветствиями, сообщает ТАСС.

    Для передвижения по Минску Путин использовал отечественный представительский автомобиль «Аурус».

    Также сегодня состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства, где лидеры обсудят важные вопросы, касающиеся обеих стран, такие как оборона и тарифы на связь.

    Встреча также будет включать субстантивные выступления двух вице-премьеров. От России выступит Алексей Оверчук. Основные вопросы коснутся единой энергосистемы и безопасности.

    Помимо обсуждений, Путин и Лукашенко подпишут важные документы по единой энергосистеме и безопасности.

    Напомним, Путин прибыл в Минск для участия в заседании Высшего госсовета Союзного государства. Путин и Лукашенко обсудят двусторонние вопросы и актуальные международные проблемы.

    5 декабря 2024, 22:51 • Новости дня
    Хинштейн назначен ио губернатора Курской области

    Владимир Путин назначил Александра Хинштейна ио губернатора Курской области

    Хинштейн назначен ио губернатора Курской области
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В указе отмечается: «Принять отставку Губернатора Курской области Смирнова А.Б. по собственному желанию и назначить Хинштейна Александра Евсеевича временно исполняющим обязанности губернатора Курской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Курской области». Назначение вступает в силу с момента подписания президентского указа.

    Напомним, Алексей Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней. Он был назначен врио главы региона 15 мая 2024 года, а в сентябре победил на выборах губернатора. Хинштейн ранее занимал должность депутата Госдумы.

    Незадолго до информации о назначении Хинштейна президент провел с ним встречу. Во время разговора Путин отметил, что Хинштейн с 2016 по 2018 годы работал в качестве советника директора Росгвардии. «В этой связи хотел бы Вам предложить должность исполняющего обязанности губернатора Курской области, имея в виду, что сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится. А по мере освобождения территории от противника там, конечно же, нужно будет очень много сделать для восстановления жилищно-коммунального хозяйства, по восстановлению экономики этой территории в целом, но и той, которая сейчас освобождается нашими войсками», – подчеркнул президент.

    Хинштейн сообщил Путину о готовности возглавить Курскую область и пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать доверие, передает ТАСС.

    Хинштейн родился 26 октября 1974 года в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ,  позднее проходил обучение в Московском университете МВД России. Получил известность как автор резонансных журналистских расследований.

    Был депутатом депутатом Госдумы нескольких созывов, начиная с 2003 года. С 2016 по 2018 год  – советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующего войсками национальной гвардии Виктора Золотова. Отвечал за вопросы нормативно-правового регулирования, идеологическую, пропагандистскую и информационную работу. В Госдуме VIII созыва и до назначения в Курскую область возглавлял комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.


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    6 декабря 2024, 11:38 • Новости дня
    Минченко объяснил назначение Хинштейна врио главы Курской области

    Минченко указал на личные качества и опыт назначенного врио главы Курской области Хинштейна

    Минченко объяснил назначение Хинштейна врио главы Курской области
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Александр Хинштейн зарекомендовал себя в качестве человека, способного выстраивать с обществом открытый и доверительный диалог. К тому же, у него за плечами есть опыт работы в Росгвардии, что очень важно для приграничных территорий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее депутат Хинштейн был назначен на пост врио Курской области.

    «Я лично знаком с Александром Хинштейном достаточно давно и могу с уверенностью сказать, что он как никто другой подходит на должность врио главы Курской области. Это целеустремленный, талантливый человек, который смог на деле доказать свой управленческий профессионализм», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Он уже зарекомендовал себя в качестве публичного политика. Напомню, что Хинштейн несколько раз избирался в Госдуму, он умеет работать с людьми, способен выстраивать с обществом открытый доверительный диалог», – акцентирует он.

    «К тому же, Александр Хинштейн несколько лет занимал должность советника главы Росгвардии. А учитывая текущую обстановку в Курской области, регион нуждается в управленцах, которые имели опыт работы в силовых структурах», – заключил Минченко.

    Ранее Александр Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Из документа также следует, что предыдущий глава региона Алексей Смирнов досрочно подал в отставку по собственному желанию.

    Во время личной встречи с Хинштейном, президент подчеркнул, что значительная часть его деятельности была связана с работой в Госдуме. Однако в период с 2016 года по 2018 год он трудился на посту советника главы Росгвадрии. По оценке Владимира Путина, именно этот опыт и должен помочь новому врио в будущей деятельности.

    «Сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится. А по мере освобождения территории от противника там, конечно же, нужно будет очень много сделать для восстановления жилищно-коммунального хозяйства, по восстановлению экономики этой территории в целом», – заметил Путин.

    В ответ Хинштейн выразил надежду, что справится с поставленной задачей. Позже врио в своем Telegram-канале сообщил, что направится в регион «в ближайшее время».

    Назначение Хинштейна позже объяснил и пресс-секретарь Владимира путина Дмитрий Песков. По его словам, данная кандидатура выбрана с учетом опыта экс-депутата на предыдущих должностях и признана наиболее подходящей для решения стоящих перед областью задач. «Когда человек возглавляет регион, он приходит туда работать надолго, работать полноформатно», – добавил он.

    Напомним, Александр Хинштейн был депутатом от партии «Единая Россия» с 2003 года по 2016 год, а также с 2018 года по 2024 год. С февраля 2019 года занимал пост заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. В январе 2020 года получил должность председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Является автором или соавтором около 200 законопроектов и поправок.

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    5 декабря 2024, 13:20 • Видео
    «Зеленский и ЕС откажутся от мира»

    Западные СМИ и эксперты предсказывают отказ Владимира Зеленского от плана Дональда Трампа, с помощью которого в США хотят завершить конфликт на Украине. Также прогнозируется, что против соглашения в Россией выступит Евросоюз, который намерен помогать Украине вплоть до ее включения в НАТО.

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    5 декабря 2024, 19:44 • Новости дня
    Путин спросил у Мантурова, где выделенные на строительство заводов деньги

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил первому вице-премьеру России Денису Мантурову держать на контроле вопрос строительства и запуска в России мусороперерабатывающих заводов.

    «Что касается экологии, Денис Валентинович, заводы, которые мы планировали по переработке [мусора], где заводы? Ростех должен был их строить?» – приводит слова Путина ТАСС.

    По словам Мантурова, два завода будут запущены в первом квартале 2025 года, первый вице-премьер пригласил президента на открытие.

    «Ленточки резать – мы все с удовольствием это делаем. Но я хочу понять, сколько заводов они должны были построить? Пять? К какому сроку? Деньги получили или нет? Где деньги? Я понимаю, вопросы могут быть связаны с локализацией, но тогда должен быть план совместных действий по так называемому догоночному графику работы. Это все под контролем у вас? Что там происходит?» – спросил Путин.

    Президент поручил Мантурову отчитаться об этой работе премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

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    6 декабря 2024, 11:09 • Новости дня
    ФОМ зафиксировал стабильно высокий уровень доверия россиян Путину

    ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составляет 82%

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину по-прежнему стабильно высокий и согласно опросу составляет 82%, сообщили в Фонде «Общественное мнение» (ФОМ).

    Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) отметил, что уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину остается высоким. Согласно данным ФОМ, 82% опрошенных заявили о своем доверии президенту, передает РАПСИ.

    Согласно опросу ВЦИОМ, с 25 ноября по 1 декабря уровень одобрения работы президента составил 75,7%. На вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,6% респондентов. Деятельность председателя правительства Михаила Мишустина и самого правительства России положительно оценили 51,2% и 49,9% опрошенных соответственно.

    Ранее опрос фонда «Общественное мнение» показал, что 81% граждан России выражает доверие президенту России, а 82% респондентов считают, что Владимир Путин успешно справляется со своими обязанностями.

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    5 декабря 2024, 16:03 • Новости дня
    Путин возмутился тем, что граждан не информируют о лимитах по семейной ипотеке
    Путин возмутился тем, что граждан не информируют о лимитах по семейной ипотеке
    @ М. Конанков/Octagon.Media/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо внятно пояснять гражданам о наличии разных условий по семейной ипотеке, в том числе о наличии лимитов, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по нацпроектам.

    «Вот мы говорим об ипотеке, о семейной ипотеке. 2% – замечательно, сохранили. Но никто не знает о том, что есть какие-то лимиты, оказывается, у Минфина на эту семейную ипотеку под 2%», – сказал президент, передает ТАСС.

    «Давайте прямо людям скажем. Я понимаю, что надо бороться с инфляцией, это ясно, ну так по-честному и надо сказать: мы в силу того-то и того-то под 2%, лимит такой-то. Кто хочет – поспешите, лимит закончится к середине года или к ноябрю-декабрю», – добавил он.

    Он призвал честно говорить об ограничениях, чтобы все были в курсе. В ином случае получаются ситуации, когда люди приходят за ипотекой, а лимит на нее уже исчерпан.

    «Какой лимит? Об этом знать никто не знает, а надо, чтобы знали! И тогда будет нормальный диалог с обществом, будет понятно, ничего здесь такого нет особенного, чего скрывать-то. Это лучше, чем когда люди приходят, а там – бум, и нет ни шиша. Зачем?» – заключил глава государства.

    В июне Путин объявил о расширении программы «Семейная ипотека» на семьи с двумя детьми, которые хотят обзавестись жильем в малых городах и регионах с недостаточным объемом жилищного строительства.

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    5 декабря 2024, 16:10 • Новости дня
    Путин поручил создать условия для роста рождаемости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил обеспечить со следующего года рост рождаемости в стране, несмотря на сложность задачи.

    Глава государства выступил на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам, где подчеркнул необходимость переломить демографическую ситуацию в стране, передает РИА «Новости». Он отметил, что уже в 2025 году необходимо создать условия для роста рождаемости. Несмотря на сложность задачи, по его словам, следует сделать все возможное для достижения этой цели.

    «Уже в следующем году необходимо создать условия для перелома демографической ситуации. Понимаю, что это очень сложная задача, и, честно говоря, по объективным обстоятельствам даже, может быть, не все от нас зависит. Но нужно сделать все, что зависит от нас, чтобы в дальнейшем добиться выхода рождаемости в нашей стране на уверенный рост», – сказал президент.

    Ранее Путин заявил о необходимости создавать в России условия для семей, чтобы было модно иметь много детей. Эксперты РАНХиГС спрогнозировали рост рождаемости в России к 2035 году благодаря вступлению в детородный возраст более многочисленных поколений женщин, родившихся после 2010 года.

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    5 декабря 2024, 19:10 • Новости дня
    Путин принял участие в акции «Елка желаний»
    Путин принял участие в акции «Елка желаний»
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний», он снял записки с пожеланием детей и прочитал их.

    Президент пообещал выполнить желание 10-летней Маргариты, которая мечтает побывать в роли пилота на авиатренажере. «Это несложно реализовать, сделаем обязательно», – сказал Путин.

    12-летняя Таисия попросила исполнить ее мечту побывать на репетиции ансамбля народного танца имени Моисеева. Путин отметил, что это будет организовано, и девочка даже сможет станцевать сама.

    Еще одно желание, которое президент снял с елки, было от девочки по имени Арина. Ее мечту посетить Санкт-Петербург Путин пообещал исполнить на праздники.

    Напомним, акция «Елка желаний» проходит с 2018 года. По всей России устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими желаниями.

    Участники акции помогают исполнять желания детей с ограниченными возможностями и оказавшихся в трудной ситуации, сирот, а также одаренных ребят, детей из семей участников специальной военной операции и проживающих в новых регионах России.

    С 2018 года было исполнено более 210 тыс. детских новогодних желаний. В акции принимают участие и представители госучреждений. Каждый год к ней присоединяется и глава государства.

    Президент с 2018 года исполнил 18 заветных желаний детей из разных уголков России, включая интервью с известными политиками и поездки по стране.

    Акция «Елка желаний» охватывает более широкий круг детей. В 2024 году она стартовала 15 ноября и продлится до 28 февраля 2025 года. Участвуют дети от трех до 17 лет, включая тех, кто проживает или зарегистрирован на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также дети из семей, постоянно проживающих в Белгородской, Курской и Брянской областях, и пострадавших или вынуждено покинувших место жительства.

    Дети могут загадывать материальные и нематериальные желания, а также получать сюрпризы. В списке желаний могут значиться развивающие игрушки, поездки и встречи с известными людьми. Исполнители, включая президента, стараются делать все возможное, чтобы детские мечты стали реальностью.

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    6 декабря 2024, 14:05 • Новости дня
    Россия и Белоруссия решили объединить шествия в честь 80-летия Победы
    Россия и Белоруссия решили объединить шествия в честь 80-летия Победы
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россия и Белоруссия планируют объединенное шествие «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит» в 2025 году в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в материалах к визиту российского президента Владимира Путина в Минск.

    Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне должно стать ключевым событием 2025 года, говорится в документах, передает ТАСС.

    На утверждение Высшего госсовета Союзного государства внесен план мероприятий, в котором отдельным пунктом закреплено проведение объединенного шествия акций «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит».

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин прибыл в Минск, чтобы принять участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, где планируется обсуждение вопросов безопасности и экономического сотрудничества.

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    6 декабря 2024, 13:35 • Новости дня
    Названа дата прямой линии с Путиным

    Песков сообщил о совмещенной пресс-конференции и прямой линии с Путиным 19 декабря

    Названа дата прямой линии с Путиным
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин выступит 19 декабря в совмещенном формате, объединяющем ежегодную большую пресс-конференцию и прямую линию, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, президент России Владимир Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию и прямую линию в совмещенном формате 19 декабря, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дата проведения совмещенной пресс-конференции и прямой линии с президентом Владимиром Путиным пока не определена.

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    5 декабря 2024, 17:18 • Новости дня
    Путин высказался о влиянии СВО на судьбу России

    Путин: События на передовой определят будущее России на десятилетия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что события в зоне спецоперации на Украине будут играть ключевую роль в формировании будущего страны в долгосрочной перспективе.

    Выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, заявил о значительном влиянии текущих событий на линии боевого соприкосновения на Украине на будущее России, передает РИА «Новости». По словам главы государства, эти события будут определять жизнь страны на многие годы вперед.

    «Все мы понимаем, что в значительной степени то, что происходит на линии боевого соприкосновения, на фронте, будет определять жизнь нашей страны на многие годы вперед, а может и на десятилетия, это как минимум», – отметил Путин.

    Ранее Путин восхитился тем, что российские бойцы создают новые беспилотники прямо на линии боевого соприкосновения в зоне СВО.

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    5 декабря 2024, 16:25 • Новости дня
    Путин рассказал об отстающих сферах в России

    Путин назвал среди отстающих сфер медицинскую помощь и доступность жилья

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам подчеркнул необходимость улучшения медицинской помощи и доступности жилья в стране, отметив, что эти сферы требуют особого внимания.

    «Опросы показывают и отстающие направления, где положение дел людей часто не устраивает. И соответственно, эти вопросы требуют повышенного внимания. Имею в виду уровень медицинской помощи, доступность жилья», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее Путин предложил обсудить эффективность новых национальных проектов в июне 2025 года на очередном заседании Совета по стратегическому развитию.

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    5 декабря 2024, 16:54 • Новости дня
    Путин восхитился созданием дронов в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил удивление и восхищение способностью российских бойцов создавать новые беспилотники прямо на линии боевого соприкосновения в зоне СВО.

    На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент России Владимир Путин отметил удивительные способности российских военнослужащих создавать новые беспилотники на передовой, передает ТАСС.

    «Смотрите, что там у ребят происходит. Они прямо на линии боевого соприкосновения сами конструируют новые летательные аппараты и применяют их в боевых условиях. У меня, честно говоря, это вызывает и удивление, и восхищение», – сказал Путин, делясь своими впечатлениями.

    Президент подчеркнул, что это достижение свидетельствует о наличии в России среды, способствующей появлению таких специалистов. По его словам, они являются не только мужественными и героическими, но и хорошо подготовленными для выполнения задач. Путин также предостерег о возможных последствиях снижения развития этой среды. Он отметил, что уменьшение регионов с созданием необходимых условий и сокращение подготовки специалистов может негативно сказаться как на гражданской, так и на военной сфере.

    Во вторник президент России Владимир Путин пообщался с военнослужащими, которые проходят реабилитацию после ранения в зоне СВО.

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    5 декабря 2024, 17:10 • Новости дня
    Путин заявил о лидерстве России в мире по поставкам пшеницы

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по нацпроектам сообщил, что Россия уверенно занимает первое место по поставкам пшеницы в мире и третье по поставкам продовольствия в целом.

    Он напомнил, что в 1988 году СССР закупил почти 35 млн тонн зерна, а в 2023 году Россия поставила на внешние рынки 66 млн тонн, и «это показатель, который лучше всего за себя говорит», сообщает ТАСС.

    «Россия уверенно занимает третье место в мире по поставкам продовольствия в целом и сохраняет первое место по поставкам пшеницы», – сказал Путин.

    Он обратил внимание профильных ведомств, что нужно обеспечивать аграриев своевременным финансированием. «Нам сейчас нужно ни в коем случае не провалиться ни в чем. Нужно обеспечить своевременным финансированием весенние полевые работы. Прошу постоянно держать внимание на этих вопросах, и представителям правительства, взять, конечно, это на контроль», – подчеркнул президент.

    Ранее на заседании Путин сообщил, что действия правительства по национальным проектам планируется оценивать с использованием социологических опросов.

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    5 декабря 2024, 20:34 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом развитие производства двойного назначения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел первое за месяц совещание с Совбезом, где основной темой стало развитие промышленных отраслей, производящих продукцию двойного назначения.

    «Поговорим сегодня о развитии отдельных отраслей промышленности, которые выпускают продукцию так называемого двойного назначения. Это важно и для экономики в целом, и для поддержания и повышения обороноспособности страны», – сказал российский лидер, открывая совещание, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    После вступительного слова Путин передал слово для доклада главе Министерства промышленности и торговли Антону Алиханову.

    В четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал первое за месяц совещание Путина с Совбезом. Предыдущее совещание главы государства с Совбезом прошло 8 ноября, на нем обсуждались меры по усилению антитеррористической защиты транспортной инфраструктуры страны.

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    5 декабря 2024, 18:24 • Новости дня
    Путин назвал взаимопомощь ключом к успехам России

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на международном форуме гражданского участия «Мы вместе» заявил, что сплоченность общества является основой всех достижений страны, включая успехи на фронте, отметив важность взаимопомощи и единства.

    «Реальная помощь важна, но важна и содержательная сторона этого дела. Важна сама помощь, она подчеркивает, что все мы – одна большая, мощная, сплоченная семья. И в этом – залог всех наших успехов, в том числе и на фронте», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин подчеркнул, что события на фронте на Украине будут играть ключевую роль в формировании будущего страны в долгосрочной перспективе.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, в четверг, в День добровольца, станут известны победители премии «МЫВМЕСТЕ». В этом году финалистами конкурса стали 126 проектов со всей страны. В пятницу на площадке Центрального выставочного зала «Манеж» стартует международный форум гражданского участия «Мы вместе».

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    Что будет с Арменией без ОДКБ

    «В отношениях Армении и ОДКБ пройдена точка необратимости», заявляет армянский премьер Никол Пашинян – но в то же время не начинает процедуру официального выхода из организации. Двусмысленность ситуации – и формальное членство, и неформальный отказ от членства в ОДКБ – оставляет Еревану окно возможностей. Без которого, скорее всего, Армению ожидала бы цивилизационная катастрофа. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • «Зеленский и ЕС откажутся от мира»

      Западные СМИ и эксперты предсказывают отказ Владимира Зеленского от плана Дональда Трампа, с помощью которого в США хотят завершить конфликт на Украине. Также прогнозируется, что против соглашения в Россией выступит Евросоюз, который намерен помогать Украине вплоть до ее включения в НАТО.

    • Что случилось в Южной Корее

      Южная Корея удивила весь мир, попытавшись вернуться на 30 лет назад, когда в стране правили, сменяя одна другую, военные диктатуры. Новая, однако, продержалась всего шесть часов. Кому это было нужно? И причем здесь Ким Чен Ын?

    • Шольц привез в Киев чемодан разочарований

      Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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