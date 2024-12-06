Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Путин и Лукашенко встретились в Минске
В Минске проходит встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, где они планируют обсудить вопросы от обороны до тарифов на связь, а также подписать ключевые документы по единой энергосистеме и безопасности, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Церемония официальной встречи состоялась во Дворце независимости. На мероприятии лидеры пожали друг другу руки и обменялись приветствиями, сообщает ТАСС.
Для передвижения по Минску Путин использовал отечественный представительский автомобиль «Аурус».
Также сегодня состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства, где лидеры обсудят важные вопросы, касающиеся обеих стран, такие как оборона и тарифы на связь.
Встреча также будет включать субстантивные выступления двух вице-премьеров. От России выступит Алексей Оверчук. Основные вопросы коснутся единой энергосистемы и безопасности.
Помимо обсуждений, Путин и Лукашенко подпишут важные документы по единой энергосистеме и безопасности.
Напомним, Путин прибыл в Минск для участия в заседании Высшего госсовета Союзного государства. Путин и Лукашенко обсудят двусторонние вопросы и актуальные международные проблемы.