Путин выразил соболезнования в связи с кончиной академика Велихова

Tекст: Александра Юдина

«Кончина Евгения Павловича Велихова – большая, невосполнимая утрата для отечественной науки, для всей страны, которой он честно, подвижнически служил всю свою жизнь», – процитированы его слова на сайте Кремля.

В своей телеграмме Путин отметил, что Евгений Велихов был не только выдающимся ученым, но и настоящим новатором, посвятившим всю свою жизнь служению науке и стране.

Академик Велихов был известен своим неиссякаемым творческим потенциалом и энергией, которые привели к множеству значимых достижений. Его вклад в науку и развитие передовых технологий высоко ценился, а его профессионализм и организаторский талант сделали его незаменимым на ключевых постах.

Путин подчеркнул, что Велихов всегда стремился к новым, смелым идеям и проектам, за что его будут помнить не только родные и близкие, но и коллеги по научному сообществу.

Евгений Велихов был Героем Социалистического Труда, Героем Труда Российской Федерации и обладателем множества других наград, включая три ордена Ленина. Его работы в области газоразрядных лазеров и магнитогидродинамических генераторов принесли ему Ленинскую и Государственные премии СССР.

Помимо этого, Велихов был лауреатом международных наград и участвовал в разработке основ для создания термоядерного реактора. Он также имел медаль ЮНЕСКО и нагрудный знак МИД РФ «За вклад в международное сотрудничество». Астероид 3601 назван в честь академика.