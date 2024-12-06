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    Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Грузии не пойти по пути Украины

    Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

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    Александр Коц Александр Коц Катастрофа в Сирии набирает обороты

    Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.

    39 комментариев
    6 декабря 2024, 14:35 • Новости дня

    Иран и Ирак запланировали совместные оборонные проекты

    Tекст: Евгения Караваева

    Иран и Ирак рассматривают возможность создания совместных оборонных проектов с участием вооруженных сил, включая формирования «исламского сопротивления», сообщает Reuters.

    Иран и Ирак обсудили возможность создания совместных оборонных проектов с участием как группировок «исламского сопротивления», так и регулярных армий, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. Иранский чиновник отметил, что ведется изучение всех аспектов таких инициатив, которые могут значительно повлиять на региональную безопасность.

    Подобные проекты могут включать координацию в вопросах обороны и безопасности между двумя странами. Эта тема приобрела актуальность на фоне недавних событий в Сирии, где террористы захватили два крупных города – Алеппо и Хама.

    На фоне этих событий в пятницу в Багдаде должны состояться переговоры глав МИД Ирака, Ирана и Сирии. Центральной темой обсуждений станет текущая ситуация в Сирии и возможные совместные действия для стабилизации региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, продвижение боевиков в Сирии создает риски для российских военных баз на территории республики, о чем заявил военный эксперт Юрий Лямин.

    Военные Сирии сорвали атаку террористов «Исламской партии Туркестана*» на провинцию Латакия, предотвратив нападение на стратегически важную область страны.

    Иранский МИД обвинил Украину в поддержке террористов в Сирии и потребовал прекратить подобные действия.

    4 декабря 2024, 12:42 • Новости дня
    Эксперт объяснил участие украинцев в наступлении террористов в Сирии

    Военный эксперт Кашин: Боевикам в Сирии доступны боевой опыт ВСУ и техника НАТО

    Эксперт объяснил участие украинцев в наступлении террористов в Сирии
    @ Ghaith Alsayed/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Специалисты и бойцы ВСУ одни из немногих в мире, кто обладает реальным опытом участия в боевых действиях. Поэтому США привлекают их в различных конфликтах по всему миру, в том числе и в нынешней поддержке сирийских боевиков. Однако их помощь не является решающей, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее стало известно, что американцы и украинцы оказывают поддержку террористам в Сирии.

    «Во-первых, масштаб сотрудничества украинских специалистов с боевикам ХТШ (террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам», прежнее название – «Джебхат ан-Нусра») может быть не настолько серьезным, как это хотелось бы представить Киеву. Украина нередко приписывает себе активность везде, где атакуют российских военных», – отметил Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ, военный эксперт.

    «Тем не менее сотрудничество действительно есть, и в первую очередь потому, что сейчас почти ни у кого в мире нет реального опыта ведения боевых действий. А у ВСУ он есть. И очевидно поэтому Запад привлекает украинских специалистов в той или иной степени в различных частях мира, где ведутся конфликты», – рассуждает собеседник.

    «Теоретически пара-тройка опытных операторов БПЛА могут передать сирийским боевикам некие приемы и ухищрения работы. Сомнительно, что это сыграло решающую роль в наступлении ХТШ, но свой вклад наверняка внесло», – добавил спикер.

    «Кстати, Украина сама стремится быть частью таких операций. Они считают, что тем самым повышают свой рейтинг в глазах американских кураторов и пытаются доказать свою полезность. Эта история, в принципе, была типичной и для холодной войны, когда некоторые младшие партнеры США могли использоваться в операциях за пределами региона», – напомнил он.

    «Что же касается технической помощи боевикам, то, насколько я понимаю, она в основном идет из Турции. Турции, как члену НАТО, доступна западная техника. Соответственно, дроны, устройства слежения и связи, различные тепловизоры и прочее вполне могут использоваться боевиками ХТШ», – резюмировал эксперт.

    Американцы и украинцы помогают террористам в Сирии, сами боевики «откровенно бравируют» поддержкой со стороны спецслужб Украины, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН. По его словам, члены террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра») и украинские специалисты были замечены в научном центре провинции Алеппо.

    Дипломат подчеркнул, что «взаимодействие украинских и сирийских террористов, движимых ненавистью к России и Сирии, идет как по вопросам вербовки боевиков в ряды ВСУ, так и для совершения атак против российских и сирийских военных в Сирии». Главное управление разведки Украины снабжает «боевиков в Идлибе, в том числе беспилотниками и кодированными GPS-модулями», указал он.

    Сирийские боевики переняли тактику использования беспилотников у украинских инструкторов, подтвердил специалист по изучению БПЛА. По его словам, они теперь активно используют дроны-камикадзе в ночное время, что указывает на их оснащение ночными камерами или тепловизорами, характерными для ВСУ.

    Эксперт говорит, что это является результатом тренировки, проведенной зарубежными специалистами, сообщает РИА «Новости». «Я сам был на СВО и видел, как там работают БПЛА. Приехав сюда, я наблюдаю, что боевики используют такую же тактику, как и украинцы», – сказал он, напомнив про надписи на английском языке на дронах.

    О том, что эскалация в Сирии имеет «украинский след», сказала и официальный представитель МИД Мария Захарова. «Мы решительно осуждаем данное нападение, в авангарде которого идут террористы, которые признаны таковыми Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Обращаем внимание на то, что среди боевиков-иностранцев, в том числе выходцев с постсоветского пространства, явно не обошлось без так называемого украинского следа», – цитирует ее ТАСС.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какие три важнейших урока должна извлечь Россия из падения Алеппо.

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    4 декабря 2024, 13:57 • Новости дня
    Сирийские курсанты прорвали окружение под Алеппо
    Сирийские курсанты прорвали окружение под Алеппо
    @ Anas Alkharboutli/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сирийские военные офицеры и курсанты Академии имени Хафеза Асада смогли прорваться через окружение под Алеппо благодаря совместной координации с Россией, сообщили в сирийском Минобороны.

    Офицеры и курсанты действовали в координации с Россией, это позволило обеспечить безопасный отход курсантов в направлении города Хомс, передает ТАСС со ссылкой на заявление сирийского оборонного ведомства.

    Ранее сирийская армия взяла под полный контроль город Хаму, находящийся в провинции Хама, и она начала зачистку поселений в этом регионе.

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    5 декабря 2024, 13:20 • Видео
    «Зеленский и ЕС откажутся от мира»

    Западные СМИ и эксперты предсказывают отказ Владимира Зеленского от плана Дональда Трампа, с помощью которого в США хотят завершить конфликт на Украине. Также прогнозируется, что против соглашения в Россией выступит Евросоюз, который намерен помогать Украине вплоть до ее включения в НАТО.

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    4 декабря 2024, 08:39 • Новости дня
    Террористы в Сирии переняли тактику украинских инструкторов

    Стало известно о применении сирийскими боевиками украинской тактики БПЛА в ночных атаках

    Террористы в Сирии переняли тактику украинских инструкторов
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сирийские боевики используют дроны-камикадзе по украинской тактике, что свидетельствует о присутствии украинских спецслужб в Идлибе, сообщил специалист по беспилотникам.

    Сирийские террористы переняли тактику использования беспилотников у украинских инструкторов, что подтвердил специалист по изучению БПЛА, сообщает РИА «Новости».

    По его словам, боевики в Сирии теперь активно используют дроны-камикадзе в ночное время, что указывает на их оснащение ночными камерами или тепловизорами, характерными для украинских вооруженных сил. Эксперт отмечает, что это является результатом тренировки, проведенной зарубежными специалистами.

    Сотрудник военной компании, ранее работавший на линии фронта в зоне спецоперации, отметил, что заметил сходство в тактических приемах боевиков в Сирии и украинских военнослужащих. Он выразил уверенность в том, что спецслужбы Украины присутствуют в Идлибе, в зоне деэскалации.

    «На каждом образце дронов можно найти надписи на английском языке, что нехарактерно для боевиков арабского происхождения», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Сирии планировала контратаковать в провинции Хама, а сирийские вооруженные силы уничтожили штаб, три склада и бронетехнику террористов. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Сирии сообщило о зачистке ряда поселений в этой провинции.

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    4 декабря 2024, 03:57 • Новости дня
    Небензя заявил о поддержке террористов в Сирии со стороны США и Украины
    Небензя заявил о поддержке террористов в Сирии со стороны США и Украины
    @ John Minchillo/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Американцы и их союзники оказывают поддержку террористам в Сирии, сами террористы «откровенно бравируют» поддержкой со стороны спецслужб Украины, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    В ходе заседания СБ ООН Небензя заверил, что «враг будет разбит, какую поддержку внешние силы ему ни оказывали». «По имеющейся информации, поддержку террористам в той или иной степени оказывают прежде всего американцы и их союзники», – приводит слова постпреда РИА «Новости».

    «Сегодня же поступили сообщения о том, что украинские специалисты с провождения террористов из ХТШ* были замечены в научном центре провинции Алеппо», – сказал Небензя. При этом сами боевики террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра») поддержку со стороны Украины «не только не скрывают, но и откровенно бравируют».

    Он подчеркнул, что главное управление разведки Украины вооружает и занимается военной подготовкой террористов. Отмечается, что «взаимодействие украинских и сирийских террористов, движимых ненавистью к России и Сирии, идет как по вопросам вербовки боевиков в ряды ВСУ, так и для совершения атак против российских и сирийских военных в Сирии». ГУР снабжает «боевиков в Идлибе, в том числе беспилотниками и кодированными GPS-модулями».

    Небензя, обращаясь к зампостпреду США при ООН Роберту Вуду, заявил: «Вы не нашли в себе смелости осудить очевидную террористическую атаку, предпринятую против мирных граждан мирных сирийских городов, с трудом налаживающих мирную жизнь».

    США «лукаво утверждали, что нападения на Алеппо и на северо-запад Сирии совершили некие повстанцы», хотя речь идет о «террористах и экстремистах». По словам российского постпреда, США вновь продемонстрировали, что нет таких преступлений, которые Вашингтон готов замолчать ради «наживы и прибыли».

    «Мы, откровенно говоря, рады, что мы с вами находимся по разные стороны баррикад, поскольку такие понятия, как честность, справедливость и совесть, не являются визитной карточкой внешней политики Соединенных Штатов», – сказал Небензя, отметив, что США вместе со своими союзниками «любыми возможностями» пытаются посеять хаос в Сирии, даже не стесняются попыток «обелять» террористическую организацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сирийская армия подтвердила информацию о проникновении террористов во многие районы Алеппо, атаку возглавила исламистская организация «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

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    5 декабря 2024, 21:57 • Новости дня
    Боевики проникли в кварталы Хамы в Сирии

    Сирийские боевики прорвались в несколько кварталов Хамы, потеряв бойцов

    Боевики проникли в кварталы Хамы в Сирии
    @ REUTERS/Ammar Abdullah

    Tекст: Денис Тельманов

    Боевики террористических формирований проникли в кварталы города Хама, несмотря на значительные потери, сообщили в командовании сирийской армии.

    В заявлении командования говорится: «В последние часы на фоне усиления столкновений между нашими солдатами и террористическими группировками, а также увеличения погибших в рядах наших сил, боевики смогли проникнуть в несколько районов города, несмотря на тяжелые потери», передает ТАСС.

    Сирийская армия также подтвердила, что подразделения правительственных сил, которые удерживали позиции в Хаме, были передислоцированы за пределы города. Власти предпринимают меры для стабилизации ситуации, однако обстановка остается напряженной. Подробности о новых позициях правительственных войск не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ливанское движение «Хезболла» объявило о готовности оказать поддержку сирийскому руководству в противостоянии террористической агрессии. Продвижение боевиков в Сирии создает риски для российских военных баз на территории республики, что особенно актуально после захвата Хамы. Кремль внимательно следит за развитием ситуации в Сирии, ведя постоянный диалог с Дамаском.

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    4 декабря 2024, 00:53 • Новости дня
    Минобороны Сирии сообщило о зачистке ряда поселений в провинции Хама

    Сирия опровергла заявления о проникновении террористов в город Хаму и сообщила о зачистке ряда поселений в провинции

    Tекст: Антон Антонов

    Сирийские вооруженные силы полностью контролируют город Хаму, в провинции проводится зачистка поселений, сообщило министерство обороны страны.

    «Сообщения, опубликованные на страницах террористических группировок в интернете, о проникновении террористов в кварталы Саваик и Мазариб города Хама не соответствуют действительности и являются частью психологической борьбы», – сообщило министерство.

    Сирийские войска «находятся по периметру города и на передовых направлениях с укрепленными оборонительными позициями», передает РИА «Новости».

    В коммюнике также отмечается, что вооруженные силы восстанавливают контроль над позициями и рядом поселений, куда ранее проникли вооруженные террористические группировки.

    Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что в течение дня в ходе операций в провинциях Алеппо, Хама и Идлиб уничтожены до 100 боевиков, их военная техника, в том числе 12 танков, и склад боеприпасов

    Игнасюк отметил, что за прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по позициям боевиков, включая пункты управления и укрытия. Операция по отражению агрессии экстремистов продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сирийская армия подтвердила информацию о проникновении террористов во многие районы Алеппо, которые возглавила исламистская организация «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра»).

    Командование сообщило, что боевики нападали большими силами и с разных направлений, в результате чего был потерян контроль над частью города, откуда правительственные войска восемь лет назад при поддержке России и Ирана вытеснили боевиков.

    Сообщалось, что армия Сирийской Арабской Республики начала перебрасывать подкрепления в северную часть провинции Хама и готовит контратаку в провинции.

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    3 декабря 2024, 20:52 • Новости дня
    Сирийские ВС уничтожили штаб, три склада и бронетехнику террористов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженным силам Сирии удалось за сутки уничтожить оперативный штаб и склады боеприпасов террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России).

    В результате ряда успешных ударов по террористическим формированиям был уничтожен оперативный штаб террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», три склада с боеприпасами, а также десятки единиц бронетехники, следует из заявления Минобороны Сирии в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России), передает ТАСС.

    «За минувшие сутки террористические формирования подверглись серии точных ударов, в результате которых были уничтожены оперативный штаб, три склада с боеприпасами и десятки единиц бронетехники», – говорится в сообщении ведомства.

    Ранее ВВС Сирии нанесли удар по пункту управления террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба и севере Хамы. Сообщалось, что десятки террористов были уничтожены и ранены в результате совместных авиаударов Сирии и России.

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    5 декабря 2024, 22:16 • Новости дня
    Российская авиация уничтожила 300 террористов и технику в Сирии

    Российские ВКС и сирийские ВВС уничтожили пункты управления и склады боевиков в Идлибе

    Tекст: Максим Попов

    Самолеты ВКС России и ВВС Сирии нанесли удары по объектам боевиков, уничтожив не менее 300 террористов и важные военные объекты в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

    По словам Игнасюка, авиационные удары были направлены на места скопления боевиков, их пункты управления и укрытия, передает ТАСС.

    «ВКС России продолжают оказывать содействие Сирийской арабской армии в операции по отражению террористической агрессии в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо. За прошедшие сутки самолеты ВКС России и ВВС Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по местам скопления, пунктам управления и укрытиям боевиков. Уничтожено не менее 300 террористов, 9 реактивных систем залпового огня, 7 танков, 28 боевых бронированных машин, 14 единиц автомобильной техники, пункт управления, склад боеприпасов и склад беспилотных летательных аппаратов», – сказал Игнасюк.

    Сообщается, что авиаудары привели к значительным потерям среди террористов, включая уничтожение девяти реактивных систем залпового огня, семи танков и двадцати восьми боевых бронированных машин. Также были уничтожены важные инфраструктурные объекты боевиков, такие как пункт управления, склад боеприпасов и склад беспилотных летательных аппаратов.

    Накануне армия Сирии и ВКС России уничтожили за сутки до 120 боевиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сирийская армия подтвердила информацию о проникновении террористов во многие районы Алеппо, атаку возглавила исламистская организация «Хайят Тахрир аш-Шам*». Как сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, террористам в Сирии активно помогают Вашингтон и Киев.

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    4 декабря 2024, 22:16 • Новости дня
    Армия Сирии и ВКС России уничтожили за сутки до 120 боевиков

    Tекст: Антон Антонов

    За сутки сирийская армия и ВКС России уничтожили до 120 боевиков и 24 единицы автомобильной техники в ходе операции против террористов, сообщил замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Олег Игнасюк.

    В результате ракетно-бомбовых ударов также были уничтожены танк и склад боеприпасов террористов, передает РИА «Новости».

    Помимо этого, Игнасюк отметил, что в районе Эт-Танф было выявлено два нарушения воздушного пространства Сирии авиацией западной коалиции. Нарушения произошли с участием пары истребителей F-15.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сирийская армия подтвердила информацию о проникновении террористов во многие районы Алеппо, атаку возглавила исламистская организация «Хайят Тахрир аш-Шам». Как сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, террористам в Сирии активно помогают Вашингтон и Киев.

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    6 декабря 2024, 13:03 • Новости дня
    МИД Ирана призвал Украину остановить поддержку террористов в Сирии

    Tекст: Александра Юдина

    Иранский МИД обвинил Украину в нарушении международных обязательств, поддерживая террористов в Сирии, и потребовал прекратить подобные действия.

    МИД Ирана выступил с обвинениями в адрес Украины, заявив, что Киев поддерживает террористические группировки в Сирии, что является нарушением международных обязательств, передает ТАСС.

    В заявлении ведомства, размещенном в телеграм-канале правительства исламской республики, подчеркивается недопустимость подобных действий со стороны украинских официальных лиц.

    «Поддержка террористических группировок в Сирии украинскими чиновниками является явным нарушением международных обязательств в области борьбы с терроризмом. Мы требуем немедленно прекратить эти действия», – заявил помощник министра и глава департамента Евразии Моджтаба Дамирчилу.

    Иранские власти указали на ненадлежащее поведение украинских чиновников, связанное с незаконной торговлей оружием, добавив, что подобное содействие террористам угрожает региональной безопасности и противоречит принципам международного права.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя. заявил, что американцы и их союзники оказывают поддержку террористам в Сирии, и сами террористы бравируют поддержкой со стороны спецслужб Украины. Сирийские боевики используют дроны-камикадзе по украинской тактике, что свидетельствует о присутствии украинских спецслужб в Идлибе. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что в эскалации в Сирии не обошлось без «украинского следа».

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    5 декабря 2024, 19:59 • Новости дня
    «Хезболла» поддержала Сирию в борьбе с террористами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ливанское движение «Хезболла» объявило о готовности оказать поддержку сирийскому руководству в противостоянии террористической агрессии.

    «Мы встанем на сторону Сирии, чтобы противостоять этой террористической агрессии», – сказал генеральный секретарь «Хезболлы» Наим Касем, передает РИА «Новости».

    По его словам, ответственность за террористическую активность несут западные силы, ведомые США.

    Минобороны Сирии заявило в четверг, что сирийские вооруженные силы уничтожили десятки боевиков и их технику в провинции Хама. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Кремль внимательно следит за развитием ситуации в Сирии, ведя постоянный диалог с Дамаском и оценивая необходимость поддержки в борьбе с боевиками. Военный эксперт Юрий Лямин в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал на новые риски для российских военных баз в Сирии.

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    4 декабря 2024, 10:38 • Новости дня
    Заместитель верховного лидера Ирана прибыл в Москву

    Заместитель верховного лидера Ирана Аятолла Мохсен Куми прибыл в Москву

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель верховного лидера Ирана аятолла Мохсен Куми прибыл в Москву для встреч с религиозными лидерами и иранскими студентами.

    Заместитель верховного лидера Ирана по международным вопросам аятолла Мохсен Куми прибыл в Москву, сообщает ТАСС. Прибытие состоялось 4 декабря, встречал его посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали.

    В рамках визита Куми намерен провести ряд встреч с российскими религиозными лидерами, а также с иранскими студентами, обучающимися в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и иранский лидер Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора обсудили эскалацию в Сирии и укрепление российско-иранских связей, согласовав дальнейшие контакты; также ведется подготовка визита президента Ирана Пезешкиана в Россию.

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    4 декабря 2024, 09:55 • Новости дня
    Сирийская армия оттеснила боевиков от Хамы

    Al Watan: Военные Сирии оттеснили боевиков на 20 км от города Хама на западе страны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сирийские военнослужащие успешно оттеснили террористов на 20 км от западного города Хама, обеспечив безопасность его кварталов.

    Сирийские вооруженные силы оттеснили боевиков на значительное расстояние от города Хама на западе страны, передает ТАСС со ссылкой на Al Watan.

    Согласно сведениям издания, террористические группы вынуждены были отступить на более чем 20 км от городских кварталов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Сирии готовила контратаку в провинции Хама, а Минобороны Сирии сообщило о зачистке ряда поселений в этом регионе.

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    4 декабря 2024, 14:57 • Новости дня
    ВС Сирии отразили нападение в районе города Хама

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сирийские военнослужащие успешно отразили нападение боевиков возле населенного пункта Хама, сообщили местные радиостанции во вторник.

    Атаку отбили недалеко от населенного пункта Камхана, расположенного к северу от города, передает ТАСС со ссылкой на Sham FM.

    Ранее сирийские вооруженные силы взяли под полный контроль город Хаму. Сирийские курсанты Академии имени Хафеза Асада смогли прорваться через окружение под Алеппо.

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    4 декабря 2024, 13:28 • Новости дня
    Сирийские ВВС ударили по складу боевиков в Идлибе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВВС Сирии нанесли авиаудар по складу террористов в городе Маарат-эн-Нууман в провинции Идлиб, сообщил источник в силовых структурах во вторник.

    Целью удара были боеприпасы, хранившиеся на складе, сообщил собеседник РИА «Новости».

    Напомним, за неделю сирийские и российские войска уничтожили 1,6 тыс. боевиков. Сирийские ВС поразили штаб, три склада и бронетехнику террористов.

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    Россия нашла валюту, которую никто не запретит

    Биткоин и другие цифровые валюты никто не сможет запретить, они будут продолжать развиваться вне зависимости от состояния доллара, заявил президент Владимир Путин. Для России валюта, которую нельзя запретить, особенно интересна. У нас нет другого выбора, как идти за новыми финансовыми технологиями. Что уже внедряется в России? Подробности

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    Джо Байден вернулся к традиционным ценностям

    То, что уходящий президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера по всем предъявленным обвинениям, вызвало в Америке шок и моральную панику. Многие делают вид, будто удивлены поступком главы государства, но Байден вряд ли мог поступить иначе. Он для такого недостаточно сошел с ума. Подробности

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    «Не расплакаться и не подвести». Как матери павших бойцов учатся жить дальше

    Месяц назад Мария Костюк вернулась из Москвы на родину, в Еврейскую автономную область – в качестве и. о. губернатора. На этом посту мать Героя России Андрея Ковтуна продолжает «жить за двоих» – в точности по именному шеврону. В этом спецкор газеты ВЗГЛЯД убедился, побывав на встрече мам погибших героев – закрытой от телекамер и потому до крайности откровенной. Подробности

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    Что будет с Арменией без ОДКБ

    «В отношениях Армении и ОДКБ пройдена точка необратимости», заявляет армянский премьер Никол Пашинян – но в то же время не начинает процедуру официального выхода из организации. Двусмысленность ситуации – и формальное членство, и неформальный отказ от членства в ОДКБ – оставляет Еревану окно возможностей. Без которого, скорее всего, Армению ожидала бы цивилизационная катастрофа. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • «Зеленский и ЕС откажутся от мира»

      Западные СМИ и эксперты предсказывают отказ Владимира Зеленского от плана Дональда Трампа, с помощью которого в США хотят завершить конфликт на Украине. Также прогнозируется, что против соглашения в Россией выступит Евросоюз, который намерен помогать Украине вплоть до ее включения в НАТО.

    • Что случилось в Южной Корее

      Южная Корея удивила весь мир, попытавшись вернуться на 30 лет назад, когда в стране правили, сменяя одна другую, военные диктатуры. Новая, однако, продержалась всего шесть часов. Кому это было нужно? И причем здесь Ким Чен Ын?

    • Шольц привез в Киев чемодан разочарований

      Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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