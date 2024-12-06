Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Госсекретарь Совбеза Белоруссии: У Лукашенко и Путина свои ядерные чемоданчики
У президентов Белоруссии и России собственные ядерные чемоданчики и «красные кнопки», что подтверждает право каждого из них на использование ядерного оружия на территории своей страны, отметил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович перед заседанием Высшего государственного совета Союзного государства.
Вольфович сообщил журналистам перед заседанием Высшего государственного совета Союзного государства о том, что президенты Белоруссии и России имеют свои личные ядерные чемоданчики и «красные кнопки». Вольфович подчеркнул, что это не шутка: ядерное оружие, находящееся в Белоруссии, может быть применено только белорусским лидером, а вооружение в России – только президентом РФ, передает ТАСС.
Он также отметил важность взаимной поддержки двух стран на международной арене в защите национальных интересов. Вольфович заявил, что Россия защитит Белоруссию в трудную минуту, а Белоруссия всегда готова поддержать Россию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Белоруссия постоянно обмениваются информацией через спецслужбы для оценки потенциальных угроз со стороны Запада, а вопросы безопасности Союзного государства обсуждаются на высшем уровне. 3 декабря состоялась встреча президента России Владимира Путина и государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева по подготовке к заседанию Высшего Государственного совета, которое проходит в пятницу в Минске.
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что пошутил с президентом России Владимиром Путиным о возможности размещения российской гиперзвуковой ракетной системы «Орешник» в Белоруссии. Обновленная ядерная доктрина России, как подтвердил секретарь СБ РФ Сергей Шойгу, охватывает страны ОДКБ, включая Белоруссию.