Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.0 комментариев
В Кемерово осудили заключенных за захват заложников в СИЗО
Шестерых заключенных в Кемерово приговорили к срокам от 10 до 28 лет за захват заложников в СИЗО
Шестерых заключенных СИЗО-1 в Кемерове приговорили к лишению свободы за захват заложников в августе 2022 года, назначив наказание от 10 до 28 лет.
В Кемерове шестерых заключенных, участвовавших в захвате заложников в СИЗО-1 в августе 2022 года, приговорили к различным срокам лишения свободы, сообщает ТАСС. Суд назначил им наказания от десяти до 28 лет лишения свободы, с дополнительным ограничением свободы на год и шесть месяцев.
Двое из осужденных начнут отбывать срок в тюрьме на протяжении пяти лет, затем их переведут в исправительную колонию строгого режима. Остальные участники также получили различные сроки с последующим отбыванием наказания в колониях строгого режима.
Инцидент в СИЗО-1, когда заключенные захватили заложников, вызвал широкий резонанс в регионе, что повлияло на строгость приговора. Суд учел все обстоятельства дела и вынес решение обосновываясь на представленных доказательствах и показаниях.
Напомним, уголовное дело возбудили в Кемерово после того, как несколько заключенных следственного изолятора удерживали в заложниках сотрудников учреждения.
Ранее сообщалось, что двое работников СИЗО №1 в Кемерове, которых взяли в заложники, были освобождены.