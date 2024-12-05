Tекст: Алексей Дегтярев

За этот период уничтожены три танка, три БМП, три боевые бронированные машины и другая техника, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Группировка «Север» поразила формирования четырех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и двух бригад теробороны ВСУ. Атаки проводились в районах населенных пунктов Викторовка, Казачья Локня, Лебедевка и других.

Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника у Александрии, Гуево, Заолешенки и других населенных пунктов в Курской и Сумской областях.

За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 38 тыс. 235 военнослужащих, 232 танка, 168 БМП и значительное количество другой техники.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что украинские военные минируют участки возле своих подразделений, чтобы помешать им отступать. До этого сообщалось, что в предыдущие сутки ВСУ на Курском направлении потеряли свыше 280 солдат.