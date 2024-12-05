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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Германия окончательно не объединилась до сих пор

    Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.

    10 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Мир скучающих эгоистов спасут праведники

    Эгоисты могут договариваться о деловом партнерстве или взаимном обмене услугами – но уж точно никакой жертвенной любви, как в семье. Никто не станет за вас умирать – или даже бодрствовать у вашей кровати, если вы заболеете. Вы не настолько драгоценны для кого бы то ни было.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Франция становится для России бесполезной

    Показатель упадка Франции – стремительно убывающее влияние в Африке. Все больше правительств континента, ранее лояльных Парижу, заявляют о нежелании видеть французские войска на своей территории.

    3 комментария
    5 декабря 2024, 16:18 • Новости дня

    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 300 человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в Курской области за последние сутки потеряла свыше 300 военнослужащих и три танка, сообщило российское Министерство обороны в четверг.

    За этот период уничтожены три танка, три БМП, три боевые бронированные машины и другая техника, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» поразила формирования четырех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и двух бригад теробороны ВСУ. Атаки проводились в районах населенных пунктов Викторовка, Казачья Локня, Лебедевка и других.

    Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника у Александрии, Гуево, Заолешенки и других населенных пунктов в Курской и Сумской областях.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 38 тыс. 235 военнослужащих, 232 танка, 168 БМП и значительное количество другой техники.

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что украинские военные минируют участки возле своих подразделений, чтобы помешать им отступать. До этого сообщалось, что в предыдущие сутки ВСУ на Курском направлении потеряли свыше 280 солдат.

    5 декабря 2024, 13:02 • Новости дня
    Украинский дрон атаковал место запуска ракеты «Орешник»

    СМИ: Украинский дрон атаковал полигон Капустин Яр, откуда была запущена ракета «Орешник»

    Украинский дрон атаковал место запуска ракеты «Орешник»
    @ Евгений Кармаев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский беспилотник попытался атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда была запущена новейшая баллистическая ракета «Орешник».

    Украинский дрон попытался атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, передает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Средства ПВО успешно сбили беспилотник всего за несколько метров до въезда на эту стратегически важную территорию. В результате взрывной волны были повреждены ворота объекта.

    Эксперты предполагают, что выбор цели был неслучаен. С полигона Капустин Яр ранее была запущена ракета «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, что стало ответом на атаки по территории России с использованием ракеты ATACMS и Storm Shadow.

    Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в разговоре с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльзом Брауном подчеркнул, что запуск ракеты «Орешник» был запланирован задолго до разрешения США на использование Украиной ракет ATACMS.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил о способности системы «Орешник» разлагать цель на элементарные частицы. Также он отметил, что российская сторона обладает несколькими системами гиперзвуковых ударных ракет, схожих с «Орешником».

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    5 декабря 2024, 11:01 • Новости дня
    Мерц: Украина должна победить, а Россия – потерпеть поражение

    Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц заявил, что Россия должна «потерпеть поражение»

    Мерц: Украина должна победить, а Россия – потерпеть поражение
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц считает, что Украина должна «восстановить территориальную целостность», а Россия должна «потерпеть поражение» в войне.

    Мерц заявил о важности «победы Украины» и «поражения России» в текущем конфликте, сообщает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

    На выступлении в Федеральной академии политики безопасности он подчеркнул, что победа Украины возможна при восстановлении ее территориальной целостности и демократически легитимированном правительстве. По мнению Мерца, поражение России наступит, когда она утратит возможность продолжать войну.

    Мерц отметил, что обладание ядерным оружием не гарантирует победы, приведя в пример Советский Союз и Америку, которые проиграли войны в Афганистане и Вьетнаме соответственно.

    Он подчеркнул, что для достижения победы Украине необходимо усилить свою военную мощь, чтобы эффективно отражать атаки России. Политик призвал увеличить поставки вооружений Киеву, чтобы лишить Россию возможности продолжать конфликт.

    Лидер немецкой парламентской оппозиции также акцентировал внимание на важности демонстрации силы.

    По его словам, сила отпугивает агрессию, а слабость – приглашение к ней. Мерц предложил увеличить бюджетные расходы на оборону и вернуться ко всеобщей воинской повинности в Германии, считая, что способность защищаться должна быть приоритетом.

    Напомним, в Бундестаге раскритиковали заявления об отправке немецких солдат на Украину. Мерц также назвал безответственными спекуляции относительно возможной отправки миротворческих сил ФРГ на Украину. Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о возможной необходимости отправки европейских войск на Украину для контроля за соблюдением перемирия.

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    5 декабря 2024, 13:20 • Видео
    «Зеленский и ЕС откажутся от мира»

    Западные СМИ и эксперты предсказывают отказ Владимира Зеленского от плана Дональда Трампа, с помощью которого в США хотят завершить конфликт на Украине. Также прогнозируется, что против соглашения в Россией выступит Евросоюз, который намерен помогать Украине вплоть до ее включения в НАТО.

    Коментарии (0)
    4 декабря 2024, 21:22 • Новости дня
    Шольц просил Зеленского заставить украинцев работать

    N-TV: Шольц призвал украинцев в Германии работать или возвращаться

    Шольц просил Зеленского заставить украинцев работать
    @ IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что украинцы в Германии должны активнее искать работу или возвращаться на родину.

    Как пишет издание «Страна» со ссылкой на телеканал N-TV, в своем выступлении в Бундестаге Шольц отметил, что многие украинцы находятся в стране уже достаточно долго, и пришло время начать действовать.

    Канцлер ФРГ подчеркнул, что Германия должна стремиться к тому, чтобы как можно больше украинцев и других беженцев после прохождения языковых курсов и других программ начали искать работу.

    По словам Шольца, он обсудил этот вопрос с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Канцлер рассказал, что Зеленский намерен создать украинское агентство в Германии и Польше, которое будет помогать украинцам либо возвращаться на родину, либо устраиваться на работу в Германии. Шольц подчеркнул, что это может поспособствовать совместному движению в данном направлении.

    Ранее Шольц заявил, что Германия не будет поставлять ракеты Taurus Украине, чтобы избежать эскалации конфликта заявил, а также подчеркнул, что не допустит использования поставленного оружия против России. В понедельник он посетил Киев впервые за два с половиной года.

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    4 декабря 2024, 21:44 • Новости дня
    Джорджеску пообещал остановить транзит украинского зерна и военную помощь Киеву

    Reuters: Кандидат в президенты Румынии Джорджеску пообещал прекратить военную помощь Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Победитель первого тура выборов президента Румынии Кэлин Джорджеску намерен запретить транзит украинского зерна и остановить военную помощь Украине, пишет агентство Reuters.

    В интервью Reuters Джорджеску заявил, что в случае своей победы на президентских выборах он запретит экспорт украинского зерна через территорию Румынии. Он также отметил, что не намерен предоставлять новую военную помощь Украине.

    Кроме того, политик подчеркнул, что Румыния не обязана соблюдать обязательства по расходам на оборону, принятые в рамках НАТО. Он указал на необходимость первоочередного учета интересов Румынии, добавив, что считает европейское финансирование неэффективным.

    В понедельник сообщалось, что Конституционный суд Румынии утвердил результаты первого тура президентских выборов. Напомним, независимый кандидат Кэлин Джорджеску одержал победу в первом туре президентских выборов в Румынии, получив почти 23% голосов и выйдя во второй тур вместе с Еленой Ласкони.

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    5 декабря 2024, 10:15 • Новости дня
    WSJ: Украина начала переговоры с командой Трампа о прекращении войны с Россией
    WSJ: Украина начала переговоры с командой Трампа о прекращении войны с Россией
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Высокопоставленные украинские чиновники начали переговоры с командой Трампа о мирном урегулировании конфликта с Россией, стремясь уменьшить разногласия перед инаугурацией нового президента США, пишет The Wall Street Journal.

    Украинские официальные лица ведут серьезные переговоры с будущей администрацией Дональда Трампа о достижении соглашения по прекращению войны Украины с Россией, пишет The Wall Street Journal. Встреча состоялась до вступления Трампа в должность, чтобы минимизировать разногласия.

    По данным источников, на днях в Вашингтон прибыл главный помощник президента Украины Владимира Зеленского. Он провел встречу с Китом Келлогом, назначенным Трампом специальным посланником по России и Украине, а также с Майком Уолцем, будущим советником по нацбезопасности. Эти переговоры проходят на фоне неопределенности относительно намерений новоизбранного президента США, подчеркивает издание.

    Целью встречи является обсуждение возможных путей выхода из конфликта через дипломатические каналы, а также прояснение позиции администрации Трампа по ключевым вопросам, связанным с дальнейшими отношениями Киева и Москвы. Ожидается, что обе стороны продолжат диалог для достижения конкретных результатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп и его команда не проявили интереса к идее вступления Украины в НАТО, несмотря на поддержку поставок оружия Киеву.

    Ранее руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак встретился в Вашингтоне с будущими представителями администрации избранного президента США Дональда Трампа. Советники Дональда Трампа предложили план урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий уступку территорий России и отказ от членства Украины в НАТО.

    Москва готова изучить предложения от избранного президента США Дональда Трампа по разрешению кризиса на Украине, но не готова поступаться своими национальными интересами, отметил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова считает, что план Кита Келлога, предложенный кандидатом на должность спецпосланника по Украине от избранного президента США Дональда Трампа, не является официальным документом и требует более детального рассмотрения.

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    4 декабря 2024, 21:59 • Новости дня
    Блинкен назвал срок получения Украиной 50 млрд долларов из активов России

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о скором поступлении Украине 50 млрд долларов из замороженных российских активов, что станет частью скоординированного плана США и ЕС по поддержке украинской экономики.

    На брифинге, как передает «Российская газета», госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в ближайшие недели Украина получит 50 млрд долларов из замороженных российских активов. «Сейчас мы на основе замороженных российских активов должны получить 50 млрд долларов, которые пойдут на Украину. Эти деньги уйдут от нас в следующие недели, а также от Европы, и это поддержит Украину на время в следующем году», – отметил он.

    Блинкен подчеркнул необходимость обеспечения Украины финансами и ресурсами для поддержки экономики и обороны. По его словам, союзники работают над тем, чтобы убедиться, что Украина имеет все необходимое, включая боеприпасы, ПВО, ракеты и бронетехнику. «Мы работаем очень решительно, чтобы убедиться, что на многие месяцы вперед Украина будет иметь то, что ей нужно. Соединенные Штаты делают все, что могут», – добавил Блинкен.

    Госсекретарь также указал, что текущая поддержка является частью более широкого плана скоординированных действий с европейскими партнерами, направленных на стабилизацию ситуации на Украине и обеспечение ее экономической устойчивости.

    Напомним, Блинкен уже обещал, что США и страны «Большой семерки» завершают процесс выделения 50 млрд долларов Украине из замороженных российских активов.

    Ранее Евросоюз и Украина подписали меморандум о предоставлении Киеву 18,1 млрд евро в виде макрофинансовой помощи для покрытия неотложных нужд. Ожидается, что заем погасят прибылью от замороженных активов России.

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    4 декабря 2024, 21:57 • Новости дня
    Шольц счел проявлением слабости отказ от разговора с Путиным

    Шольц заявил о политической слабости в случае отказа от диалога с Путиным

    Tекст: Евгения Караваева

    Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул важность диалога с президентом РФ Владимиром Путиным, назвав отказ от общения с ним проявлением слабости.

    «Все знают, что было бы абсурдом и свидетельством невероятной политической слабости, если бы мы в Германии и Европе сейчас ждали, пока другие проводили бы эти телефонные разговоры, а мы затем в некотором смысле комментировали бы новости по телевизору», – отметил Шольц в выступлении в Бундестаге, сообщает ТАСС.

    Шольц подчеркнул, что важно поддерживать диалог как на двустороннем уровне, так и по обсуждению международной ситуации. Он напомнил, что 15 ноября он позвонил Путину, чтобы обсудить ряд актуальных вопросов, среди которых были ситуация на Украине, проблемы на Ближнем Востоке и двусторонние отношения Москвы и Берлина. По итогам беседы стороны договорились о поддержании связи на уровне помощников.

    До этого лидеры общались 2 декабря 2022 года. Шольц считает, что диалог между Германией и Россией должен оставаться открытым, чтобы обе стороны могли своевременно обмениваться мнениями и информацией по важным международным вопросам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, канцлер Германии Олаф Шольц вновь заявил, что не допустит использования оружия против России, и отказался от поставок ракет Taurus Украине, чтобы избежать эскалации конфликта; также сообщалось, что Шольц исключил отправку немецких войск на Украину, заявив, что такой сценарий не рассматривается.

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    5 декабря 2024, 09:45 • Новости дня
    Российские войска перерезали трассу Курахово – Запорожье

    Вооруженные силы России перекрыли единственную дорогу для выхода ВСУ из Курахово

    Российские войска перерезали трассу Курахово – Запорожье
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Военные силы России фактически отрезали путь отступления вооруженным силам Украины, перекрыв трассу Курахово – Запорожье, которая была единственной дорогой для выхода из Курахово.

    Вооруженные силы России перерезали трассу, ведущую из Курахово. Как сообщает ТАСС, это единственная дорога, по которой украинские военные могли покинуть город. Силовики в Донецке сообщили, что оборона противника к северу от Курахово была продавлена, что привело к фактической блокировке трассы Курахово – Запорожье.

    По словам представителей силовых структур, у вооруженных сил Украины теперь практически нет шансов покинуть Курахово. Это событие имеет значительное стратегическое значение, так как оставляет украинские войска без основных путей отступления.

    Напомним, накануне российские войска провели операцию по зачистке поселка Старые Терны у Кураховского водохранилища в Донецкой народной республике, фактически обеспечив контроль над этой территорией. При этом на Кураховском направлении в западной части ДНР ВС России почти раскололи украинскую группировку на несколько частей, а украинская группировка на трубном заводе в Курахово оказалась фактически окружена, испытывая давление российских войск с трех направлений, что исключает возможность безопасного отхода.


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    5 декабря 2024, 08:47 • Новости дня
    ВС России ликвидировали группу ВСУ на огнеупорном заводе в Часовом Яре

    ВС России ликвидировали украинских солдат на огнеупорном заводе в Часовом Яре

    ВС России ликвидировали группу ВСУ на огнеупорном заводе в Часовом Яре
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Группа украинских военнослужащих была уничтожена на позициях в огнеупорном заводе Часового Яра, где ведется зачистка территории от остатков противника.

    Группа ВСУ ликвидирована на позиции, оборудованной на северо-восточной окраине огнеупорного завода в Часовом Яре, передает ТАСС. Это предприятие использовалось как крупный укрепрайон вооруженных сил Украины. В настоящее время российские силы продолжают зачистку территории от оставшихся противников.

    Представители силовых структур сообщили о гибели значительного числа военнослужащих ВСУ на этом участке фронта. Кроме того, они отметили, что среди украинских солдат на заводе было много беглецов.

    Огнеупорный завод в Часовом Яре уже несколько месяцев служит укрепленной позицией для украинских войск. Его стратегическое расположение делает его важным объектом в ходе военных действий. В результате последней операции российским силам удалось нанести значительный урон противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях в ДНР, включая продвижение к дороге Курахово – Красноармейск.

    Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины пытались усилить оборону в Часовом Яре, перебросив элитные подразделения в промзону огнеупорного завода.

    Тем не менее украинские войска в районе Часова Яра испытывают нехватку личного состава и боеприпасов, что усугубляет их положение на передовой.

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    5 декабря 2024, 00:25 • Новости дня
    Захарова объяснила решение Зеленского ввести санкции против Грузии

    Захарова связала решение Зеленского ввести санкции против Грузии с отказом Тбилиси от украинского сценария

    Захарова объяснила решение Зеленского ввести санкции против Грузии
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский решил ввести санкции против Грузии, поскольку его, вероятно, «злоба заела» из-за отказа Грузии от украинского сценария, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Выродок, угробивший свой народ, решил между затяжками поиграть в мирового судью», – заявила Захарова в Telegram.

    Как предположила Захарова, Зеленского разозлило то, что Грузия смогла «отказаться от украинского сценария».

    Напомним, Зеленский заявил, что Украина собирается ввести санкции против властей Грузии из-за «позорных» действий «против народа». В Тбилиси продолжаются протесты сторонников оппозиции, центр города взят под охрану полицией и спецназом

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    5 декабря 2024, 14:37 • Новости дня
    Spectator предсказал раздел Украины как итог правления Зеленского

    Spectator заявил о завершении карьеры Зеленского подписанием документа о разделе Украины

    Spectator предсказал раздел Украины как итог правления Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Западный обозреватель предположил, что политическая карьера Владимира Зеленского завершится подписанием документа о разделе Украины, что станет последней трагедией его правления.

    Издание Spectator заявило, что политическая карьера Владимира Зеленского завершится разделом Украины, пишет РИА «Новости». В статье говорится: «Последней трагедией его политической карьеры станет подпись под разделом страны».

    Обозреватель подчеркнул, что Зеленский оказался в сложной ситуации, страдая от непопулярности среди украинцев из-за своих неудач. Ожидается, что гнев граждан усилится в преддверии возможных выборов. Автор отмечает, что «как только будет объявлена дата выборов, недостатка в обвинениях не будет».

    Срок полномочий Зеленского истек 20 мая, а выборы президента, запланированные на 2024 год, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Президент Украины подчеркивал, что выборы сейчас «несвоевременны».

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что единственной легитимной властью на Украине остается парламент и спикер Верховной рады. Он подчеркивал, что для легитимных выборов президента необходимо отменить закон о военном положении, так как его действие не пролонгирует результаты прошедших выборов, и конституция об этом не упоминает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава офиса президента Украины Андрей Ермак получил инструкции от команды избранного президента США Дональда Трампа.

    Высокопоставленные украинские чиновники начали переговоры с командой Трампа о мирном урегулировании конфликта с Россией, чтобы уменьшить разногласия перед инаугурацией нового президента США.

    Москва готова изучить предложения от Дональда Трампа по разрешению кризиса на Украине, но не готова поступаться своими национальными интересами.

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    5 декабря 2024, 02:23 • Новости дня
    США подтвердили использование Украины для подготовки к будущим войнам

    Помощник Байдена Салливан признал использование Вашингтоном украинского конфликта для подготовки к будущим войнам

    США подтвердили использование Украины для подготовки к будущим войнам
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон использует украинский конфликт для оценки военных технологий и подготовки к будущим войнам, сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Салливан заявил, что американский военно-промышленный комплекс использует конфликт на Украине для анализа эффективности различных военных технологий. Салливан отметил, что это позволяет США создавать новые военные технологии и готовиться к будущим конфликтам, передает ТАСС.

    В качестве примера он указал на использование Украиной БПЛА, которые, по его словам, «являются одними из самых инновационных на планете». Он добавил, что современные БПЛА «на порядок ниже по себестоимости, чем традиционные боеприпасы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва указывала, что США превратили Украину в полигон для военных экспериментов. В самих США также признавали пользу от конфликта на Украине. CNN назвал Украину испытательным полигоном для вооружений США. Другие страны Запада тоже используют Украину в этих целях. Даже сам Киев сам признавал, что Украина стала полигоном для западных вооружений.

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    5 декабря 2024, 06:25 • Новости дня
    В Бундестаге раскритиковали заявления об отправке немецких солдат на Украину

    В Бундестаге призвали не спекулировать на теме возможного участия Германии в миротворческой операции на Украине

    В Бундестаге раскритиковали заявления об отправке немецких солдат на Украину
    @ Monika Skolimowska/DPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В настоящее время нет оснований для миротворческой миссии и размещения сухопутных войск НАТО на Украине, следует воздержаться от спекуляций, заявила уполномоченный парламента Германии по вопросам обороны Ева Хегль.

    «Сейчас неуместно спекулировать о возможном участии бундесвера», – приводит слова Хегль ТАСС со ссылкой на Funke и ARD.

    Хегль отметила, что текущая задача бундесвера заключается в максимально возможной поддержке Украины. Это включает материальную помощь и обучение украинских военных.

    Кандидат на пост канцлера Германии от оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц также назвал безответственными спекуляции относительно возможной отправки миротворческих сил ФРГ на Украину. Он заявил: «На данный момент этим вопросом никто не задается».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СВР, Запад готовится к возможному «замораживанию» украинского конфликта. Для этого Западу требуется фактически оккупировать Украину, что будет сделано под видом развертывания в стране «миротворческого контингента».

    Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о возможной необходимости отправки европейских войск на Украину для контроля за соблюдением перемирия.

    Глава МИД Германии Анналена Бербок допустила возможность отправки германских миротворческих сил на Украину в случае достижения перемирия. Однако канцлер Олаф Шольц заявил, что отправка немецких военнослужащих не рассматривается.

    Коментарии (3)
    5 декабря 2024, 12:50 • Новости дня
    ВС России поразили военные аэродромы ВСУ и цех производства БПЛА

    ВС России поразили военные аэродромы ВСУ и цех производства БПЛА самолетного типа

    ВС России поразили военные аэродромы ВСУ и цех производства БПЛА
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вооруженные силы России в последние сутки нанесли удары по украинским военным аэродромам и цеху по производству беспилотников, сообщило российское Минобороны.

    Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по военным аэродромам, цеху производства дронов самолетного типа, объектам энергетики, обеспечивавшим работу украинского ВПК, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Российские средства противовоздушной обороны сбили два снаряда РСЗО HIMARS и 101 беспилотник. С начала специальной военной операции уничтожено значительное количество военной техники противника, включая 649 самолетов и 37 тыс. 284 беспилотника.

    В Харьковской области группировка «Север» нанесла удары по украинским формированиям, ВСУ потеряли 65 военнослужащих. В зоне ответственности группировки «Запад» украинская сторона потеряла до 560 военнослужащих и значительное количество техники, включая танк Leopard.

    «Южная» группировка отразила две контратаки и ликвидировала до 330 военнослужащих ВСУ. Группировка «Центр» продолжила продвижение, отразив девять контратак и уничтожив до 515 военнослужащих противника.

    Группировки «Восток» и «Днепр» также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, отразив многочисленные контратаки и уничтожив в общей сложности до 255 украинских военнослужащих. Среди потерь ВСУ – бронетранспортеры, танки Leopard, самоходные артиллерийские установки и автомобили.

    В прошлые сутки российские войска также били по инфраструктуре военных аэродромов и складам боеприпасов украинской армии.

    За сутки до этого ВС России поражали объекты энергетики, обеспечивающие работу украинского ВПК.

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    5 декабря 2024, 12:36 • Новости дня
    Чепа: Ермак получил инструкции о завершении конфликта на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Конфликт на Украине завершается, глава офиса президента Украины Андрей Ермак получил инструкции от команды избранного президента США Дональда Трампа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

    По его словам, конфликт на Украине, который был инициирован Западом, подходит к завершению, передает «Лента.ру».

    Чепа подчеркнул, что Россия будет настаивать на позиции, озвученной президентом Владимиром Путиным, и будет защищать свои интересы и безопасность.

    Предполагается, что команда Зеленского получила определенные указания, касающиеся дальнейших действий в конфликте.

    По данным депутата, в ходе встречи команда Трампа указала Ермаку, что не будет препятствовать поставкам оружия, обещанным действующим президентом США Джо Байденом.

    Однако вопрос о вступлении Украины в НАТО и других желаниях Киева будет обсуждаться позже.

    «Им дали понять, что ни НАТО, ни другие их планы, о которых мечтал Зеленский, не будут реализованы», – отметил Чепа.

    Ранее The Wall Street Journal сообщала, что высокопоставленные украинские чиновники начали переговоры с командой Трампа о мирном урегулировании конфликта с Россией, стремясь уменьшить разногласия перед инаугурацией нового президента США. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак встретился в Вашингтоне с будущими представителями администрации избранного президента США Дональда Трампа. Советники Дональда Трампа предложили план урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий уступку территорий России и отказ от членства Украины в НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп и его команда не проявили интереса к идее вступления Украины в НАТО, несмотря на поддержку поставок оружия Киеву.

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