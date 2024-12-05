Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.10 комментариев
ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 300 человек
Украинская армия в Курской области за последние сутки потеряла свыше 300 военнослужащих и три танка, сообщило российское Министерство обороны в четверг.
За этот период уничтожены три танка, три БМП, три боевые бронированные машины и другая техника, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Группировка «Север» поразила формирования четырех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и двух бригад теробороны ВСУ. Атаки проводились в районах населенных пунктов Викторовка, Казачья Локня, Лебедевка и других.
Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника у Александрии, Гуево, Заолешенки и других населенных пунктов в Курской и Сумской областях.
За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 38 тыс. 235 военнослужащих, 232 танка, 168 БМП и значительное количество другой техники.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что украинские военные минируют участки возле своих подразделений, чтобы помешать им отступать. До этого сообщалось, что в предыдущие сутки ВСУ на Курском направлении потеряли свыше 280 солдат.