Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.7 комментариев
В Уфе объяснили вырубку ели у дома и установку у местного ДК
Ель, установленная у Дворца творчества «Орион» в Уфе, вырубили по предписанию газовиков, так как она росла в охранной зоне газопровода. Теперь это новогоднее украшение города, сообщили в администрации.
Установленная перед Дворцом творчества «Орион» в Уфе новогодняя ель ранее росла в охранной зоне газопровода на ул. Локомотивной, сообщает РИА «Новости». Газовики выдали предписание на вырубку дерева из-за требований безопасности. Вместо утилизации ее использовали в качестве новогоднего украшения.
В группе администрации Демского района в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что по согласованию с собственником участка дерево обрело новую жизнь. Однако жители ближайшего дома выразили недовольство, указав на то, что вырубку елки с ними не обсуждали. Один из них заявил, что является собственником участка, а дерево вывезли в отсутствие жильцов.
Местные власти пояснили, что ель росла за пределами частного домовладения, в охранной зоне газопровода, что подтвердили документы. После предписания от филиала ПАО «Газпром газораспределение» об очистке территории от деревьев и кустарников принято решение не утилизировать ель, а установить ее в сквере «Орион». Большая часть жителей дома поддержала это решение, утверждают в мэрии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее специалисты управделами президента выбрали 90-летнюю ель высотой 30 метров для украшения Кремля на Новый год, дерево привезут из подмосковной деревни Знаменка.