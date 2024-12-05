Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.6 комментариев
Казахстанские спецслужбы сорвали подготовку четырех терактов
Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана предотвратили подготовку четырех терактов и задержали 44 подозреваемых в причастности к терроризму и экстремизму, сообщили в пресс-службе президента Касым-Жомарта Токаева по итогам его встречи с председателем КНБ Ермеком Сагимбаевым.
В пресс-службе также добавили, что в текущем году осуждены 84 человека за причастность к терроризму и экстремизму. Кроме того, шесть казахстанцев, находившихся в розыске по подозрению в совершении преступлений террористического характера, были экстрадированы из Сирии и Турции. Двое из них уже осуждены, передает ТАСС.
Пресечены попытки въезда в страну 824 иностранцев, причастных к терроризму и экстремизму. Эти меры предприняты для обеспечения безопасности и защиты населения от угроз террористического характера, подчеркнули в пресс-службе.
Ранее сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана задержали подозреваемого, готовившего теракт в колонии, а также его подельников, участвовавших в пропаганде терроризма.