  • Новость часаВС России ликвидировали группу ВСУ на огнеупорном заводе в Часовом Яре
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Мир скучающих эгоистов спасут праведники

    Эгоисты могут договариваться о деловом партнерстве или взаимном обмене услугами – но уж точно никакой жертвенной любви, как в семье. Никто не станет за вас умирать – или даже бодрствовать у вашей кровати, если вы заболеете. Вы не настолько драгоценны для кого бы то ни было.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Франция становится для России бесполезной

    Показатель упадка Франции – стремительно убывающее влияние в Африке. Все больше правительств континента, ранее лояльных Парижу, заявляют о нежелании видеть французские войска на своей территории.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Три важнейших урока для России от падения Алеппо

    Для России – при всей важности и нужности Сирии – важно не столько снова освободить Алеппо, сколько извлечь из нынешнего успеха боевиков ряд важнейших уроков. Первый в том, что заморозка войны не приводит к победе.

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    5 декабря 2024, 09:21 • Новости дня

    Росгвардия в Курской области уничтожила дронами бойцов ВСУ

    Росгвардия применила дроны-камикадзе для уничтожения десяти бойцов ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курской области спецназ Росгвардии уничтожил до десяти бойцов ВСУ и эвакуационное транспортное средство дронами-камикадзе.

    Росгвардия в Курской области уничтожила до десяти военнослужащих ВСУ с использованием дронов-камикадзе, передает ТАСС. Пресс-служба ведомства подтвердила, что удары также были нанесены по транспортному средству Национальной гвардии Украины, предназначенному для экстренной эвакуации.

    В заявлении ведомства говорится, что использование дронов-камикадзе становится распространенной тактикой, заменяющей артиллерийский огонь. Утверждается, что такие действия оказывают значительное психологическое воздействие на противника, снижая его боеготовность и ухудшая моральное состояние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ Росгвардии уничтожил пехоту ВСУ в Курской области, уничтожил БМП M2 Bradley ВСУ в той же области и ранее уничтожил позицию ВСУ в Курской области.

    4 декабря 2024, 21:29 • Новости дня
    Стали известны подробности атаки «велосипедиста и БМП» под Волновахой

    Tекст: Валерия Городецкая

    На видео атаки «велосипедиста и БМП» под Волновахой, разошедшемся по интернету, разведчик двигался на мотоцикле, а не на велосипеде, как сообщалось ранее. Поле противник не заминировал, но оно было усеяно неразорвавшимися боеприпасами. Поэтому в качестве проводника для бронемашины и было решено задействовать спортивный байк.

    Подробности атаки сообщил Telegram-канал «Два майора». По его данным, утреннее нападение 20 ноября в районе Великой Новоселки ожидалось как отвлекающий маневр, но неожиданно стало основной атакой. По плану, бронетехника должна была отвлечь врага, но одна из БМП подорвалась, а другая заглохла, что вынудило разведчиков действовать на передовой.

    Один из них – увлекался мотогонками, а в отряде есть спортивный «байк», полученный в рамках гуманитарной помощи. Его и было решено использовать для продвижения по полю, на котором было много неразорвашихся снарядов. Первым ехал мотоцикл, а за ним четко по следу одной гусеницей – БМП.

    «На широко разошедшемся по сетям видео наблюдатели решили, что разведчик двигается на велосипеде. Нет – это мотоцикл, который идет на малой скорости. Земля влажная, потому пылевого шлейфа за «байком» нет», – говорится в публикации.

    Противник не ждал прорыва по этому направлению, что кто-то решится идти там, где все простреливается насквозь. «ВСУ старались угадать место основного удара батальона, лесополоса оказалась без прикрытия. Получается, что предыдущими атаками наш батальон раздергал чужую оборону, создал иллюзию штурма в ином месте. Случай вывел группу к какой-то болевой точке вражеской обороны», – отмечается в сообщении.

    Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором, как сообщалось, российский военный на велосипеде провел бронетехнику через минное поле в зоне СВО, используя знания карты минного поля.

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    4 декабря 2024, 12:42 • Новости дня
    Эксперт объяснил участие украинцев в наступлении террористов в Сирии

    Военный эксперт Кашин: Боевикам в Сирии доступны боевой опыт ВСУ и техника НАТО

    Эксперт объяснил участие украинцев в наступлении террористов в Сирии
    @ Ghaith Alsayed/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Специалисты и бойцы ВСУ одни из немногих в мире, кто обладает реальным опытом участия в боевых действиях. Поэтому США привлекают их в различных конфликтах по всему миру, в том числе и в нынешней поддержке сирийских боевиков. Однако их помощь не является решающей, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее стало известно, что американцы и украинцы оказывают поддержку террористам в Сирии.

    «Во-первых, масштаб сотрудничества украинских специалистов с боевикам ХТШ (террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам», прежнее название – «Джебхат ан-Нусра») может быть не настолько серьезным, как это хотелось бы представить Киеву. Украина нередко приписывает себе активность везде, где атакуют российских военных», – отметил Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ, военный эксперт.

    «Тем не менее сотрудничество действительно есть, и в первую очередь потому, что сейчас почти ни у кого в мире нет реального опыта ведения боевых действий. А у ВСУ он есть. И очевидно поэтому Запад привлекает украинских специалистов в той или иной степени в различных частях мира, где ведутся конфликты», – рассуждает собеседник.

    «Теоретически пара-тройка опытных операторов БПЛА могут передать сирийским боевикам некие приемы и ухищрения работы. Сомнительно, что это сыграло решающую роль в наступлении ХТШ, но свой вклад наверняка внесло», – добавил спикер.

    «Кстати, Украина сама стремится быть частью таких операций. Они считают, что тем самым повышают свой рейтинг в глазах американских кураторов и пытаются доказать свою полезность. Эта история, в принципе, была типичной и для холодной войны, когда некоторые младшие партнеры США могли использоваться в операциях за пределами региона», – напомнил он.

    «Что же касается технической помощи боевикам, то, насколько я понимаю, она в основном идет из Турции. Турции, как члену НАТО, доступна западная техника. Соответственно, дроны, устройства слежения и связи, различные тепловизоры и прочее вполне могут использоваться боевиками ХТШ», – резюмировал эксперт.

    Американцы и украинцы помогают террористам в Сирии, сами боевики «откровенно бравируют» поддержкой со стороны спецслужб Украины, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН. По его словам, члены террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра») и украинские специалисты были замечены в научном центре провинции Алеппо.

    Дипломат подчеркнул, что «взаимодействие украинских и сирийских террористов, движимых ненавистью к России и Сирии, идет как по вопросам вербовки боевиков в ряды ВСУ, так и для совершения атак против российских и сирийских военных в Сирии». Главное управление разведки Украины снабжает «боевиков в Идлибе, в том числе беспилотниками и кодированными GPS-модулями», указал он.

    Сирийские боевики переняли тактику использования беспилотников у украинских инструкторов, подтвердил специалист по изучению БПЛА. По его словам, они теперь активно используют дроны-камикадзе в ночное время, что указывает на их оснащение ночными камерами или тепловизорами, характерными для ВСУ.

    Эксперт говорит, что это является результатом тренировки, проведенной зарубежными специалистами, сообщает РИА «Новости». «Я сам был на СВО и видел, как там работают БПЛА. Приехав сюда, я наблюдаю, что боевики используют такую же тактику, как и украинцы», – сказал он, напомнив про надписи на английском языке на дронах.

    О том, что эскалация в Сирии имеет «украинский след», сказала и официальный представитель МИД Мария Захарова. «Мы решительно осуждаем данное нападение, в авангарде которого идут террористы, которые признаны таковыми Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Обращаем внимание на то, что среди боевиков-иностранцев, в том числе выходцев с постсоветского пространства, явно не обошлось без так называемого украинского следа», – цитирует ее ТАСС.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какие три важнейших урока должна извлечь Россия из падения Алеппо.

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    4 декабря 2024, 21:10 • Видео
    Что случилось в Южной Корее

    Южная Корея удивила весь мир, попытавшись вернуться на 30 лет назад, когда в стране правили, сменяя одна другую, военные диктатуры. Новая, однако, продержалась всего шесть часов. Кому это было нужно? И причем здесь Ким Чен Ын?

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    4 декабря 2024, 15:07 • Новости дня
    Российские войска вошли в Новый Комар в ДНР

    Рогов сообщил о боях российских войск за контроль над Новым Комаром в ДНР

    Российские войска вошли в Новый Комар в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска, освободив 20 кв. км в районе Раздольного, начали бои за контроль над населенным пунктом Новый Комар, который находится севернее Великой Новоселки в ДНР, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска начали активные боевые действия в населенном пункте Новый Комар в ДНР, сообщает ТАСС. Рогов подтвердил, что войска вошли в поселение, продолжая освобождать территорию.

    По словам Рогова, российские силы освободили около 20 кв. км в районе Раздольного. Войска продолжают выравнивать линию фронта, обходя с севера Великую Новоселку – логистически важный пункт, который остается под контролем Вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев перебросил в район Великой Новоселки иностранных морпехов, что свидетельствует о западной поддержке в конфликте на Украине, российские войска взяли в плен солдат президентской бригады ВСУ в этом же районе, что может повлиять на боевые действия в регионе.

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    5 декабря 2024, 08:47 • Новости дня
    ВС России ликвидировали группу ВСУ на огнеупорном заводе в Часовом Яре

    ВС России ликвидировали украинских солдат на огнеупорном заводе в Часовом Яре

    ВС России ликвидировали группу ВСУ на огнеупорном заводе в Часовом Яре
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Группа украинских военнослужащих была уничтожена на позициях в огнеупорном заводе Часового Яра, где ведется зачистка территории от остатков противника.

    Группа ВСУ ликвидирована на позиции, оборудованной на северо-восточной окраине огнеупорного завода в Часовом Яре, передает ТАСС. Это предприятие использовалось как крупный укрепрайон вооруженных сил Украины. В настоящее время российские силы продолжают зачистку территории от оставшихся противников.

    Представители силовых структур сообщили о гибели значительного числа военнослужащих ВСУ на этом участке фронта. Кроме того, они отметили, что среди украинских солдат на заводе было много беглецов.

    Огнеупорный завод в Часовом Яре уже несколько месяцев служит укрепленной позицией для украинских войск. Его стратегическое расположение делает его важным объектом в ходе военных действий. В результате последней операции российским силам удалось нанести значительный урон противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях в ДНР, включая продвижение к дороге Курахово – Красноармейск.

    Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины пытались усилить оборону в Часовом Яре, перебросив элитные подразделения в промзону огнеупорного завода.

    Тем не менее украинские войска в районе Часова Яра испытывают нехватку личного состава и боеприпасов, что усугубляет их положение на передовой.

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    4 декабря 2024, 10:23 • Новости дня
    Боец ВС России на велосипеде провел БМП через минное поле

    Tекст: Александра Юдина

    Российский военный на велосипеде провел бронетехнику через минное поле в зоне СВО, используя знания карты минного поля.

    Боец ВС России совершил уникальный маневр во время спецоперации, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Военнослужащий на велосипеде повел бронемашину пехоты через минное поле. Этот поступок удалось снять на видео с дрона, контролирующего ситуацию. Однако газета ВЗГЛЯД не может опубликовать содержащее нецензурную лексику видео, согласно закону о СМИ.

    Отмечается, что штурмовик хорошо знал карту минного поля и решил прокладывать путь для бронемашины. Это позволило ему провести своих сослуживцев безопасным маршрутом. Несмотря на рискованность маневра, велосипедист успешно справился с задачей.

    Операторы беспилотника, отслеживающие действия военных, были поражены смелостью бойца. За кадром они комментировали происходящее, выражая недоумение и восхищение его поступком: «Да ну (...) Он в натуре на велике катит».

    Ранее появилось видео, на котором российские бойцы ушли на багги от украинского дрона.

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    4 декабря 2024, 10:15 • Новости дня
    Генсек НАТО призвал добиться усиления Украины на поле боя до начала мирных переговоров с Россией

    Генсек НАТО Марк Рютте призвал усилить военную поддержку Украины перед возможными мирными переговорами

    Генсек НАТО призвал добиться усиления Украины на поле боя до начала мирных переговоров с Россией
    @ Omar Havana/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Генсек НАТО Марк Рютте настаивает на увеличении поставок оружия Украине перед началом возможных мирных переговоров с Россией, акцентируя внимание на необходимости усиления позиций Киева на поле боя, чтобы обеспечить более выгодные условия для переговоров, пишет New York Times.

    В ходе встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников усилить военную поддержку Украины, сообщает New York Times.

    Он отметил, что Украине необходимо пребывать в сильной позиции на поле боя, прежде чем начать переговоры с Россией. Рютте подчеркнул: «Украина должна получить все необходимое для достижения сильного положения, когда начнутся мирные переговоры».

    Издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский изменил свою позицию относительно возможного мирного соглашения, выразив готовность на временные территориальные уступки ради членства в НАТО. При этом он остается убежден в том, что Украина должна стать полноправным членом НАТО, чтобы гарантировать свою безопасность. Украинское министерство иностранных дел напомнило об обязательствах по Будапештскому меморандуму, подчеркнув, что страна не примет никакие суррогаты за полноправное членство в НАТО.

    Сложности на фронте и усталость от войны в Европе подталкивают к поиску решений, однако избранный президент США Дональд Трамп предлагает прекращение огня, которое может быть выгодно России, пишет газета. Киев опасается, что это может привести к неблагоприятным последствиям для Украины.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс обсуждает усиление военной помощи Украине, а не отправку войск или приглашение в альянс. Рютте считает приоритетной задачей блока передачу Украине как оборонительных, так и наступательных вооружений для усиления ее позиций перед возможными мирными переговорами с Россией.

    При этом он заявил о неразумности использования сил альянса в конфликте на Украине, отметив, что Украина начнет мирные переговоры только в случае, если почувствует выгоду.

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    5 декабря 2024, 02:57 • Новости дня
    МИД Италии заявил, что Зеленскому придется «принять некоторые условия»

    Глава МИД Италии Таяни заявил о необходимости для Зеленского «пойти на уступки» из-за российского наступления

    Tекст: Антон Антонов

    Если российские войска продолжат наступать, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «придется пойти на уступки», чтобы ситуация не ухудшилась, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.

    По словам Таяни, «Зеленскому придется принять некоторые условия», передает РИА «Новости» со ссылкой на Rai1.

    «Посмотрим, что произойдет и какова будет ситуация, когда начнется диалог», – сказал вице-премьер.

    Он добавил, что мир должен быть достигнут в 2025 году, передает ТАСС.

    Напомним, план возможного спецпосланника Дональда Трампа по Украине Кита Келлога предусматривает, что Украина должна отказаться от рассмотрения вопроса о членстве в НАТО на 10 лет.

    Зеленский заявлял, что Украина может заключить соглашение о прекращении огня, если контролируемые ею территории будут защищены под «зонтом НАТО». Ранее он настаивал на том, что не допустит передачи России территории, которую прежде контролировал Киев.

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    5 декабря 2024, 02:23 • Новости дня
    США подтвердили использование Украины для подготовки к будущим войнам

    Помощник Байдена Салливан признал использование Вашингтоном украинского конфликта для подготовки к будущим войнам

    США подтвердили использование Украины для подготовки к будущим войнам
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон использует украинский конфликт для оценки военных технологий и подготовки к будущим войнам, сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Салливан заявил, что американский военно-промышленный комплекс использует конфликт на Украине для анализа эффективности различных военных технологий. Салливан отметил, что это позволяет США создавать новые военные технологии и готовиться к будущим конфликтам, передает ТАСС.

    В качестве примера он указал на использование Украиной БПЛА, которые, по его словам, «являются одними из самых инновационных на планете». Он добавил, что современные БПЛА «на порядок ниже по себестоимости, чем традиционные боеприпасы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва указывала, что США превратили Украину в полигон для военных экспериментов. В самих США также признавали пользу от конфликта на Украине. CNN назвал Украину испытательным полигоном для вооружений США. Другие страны Запада тоже используют Украину в этих целях. Даже сам Киев сам признавал, что Украина стала полигоном для западных вооружений.

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    5 декабря 2024, 06:25 • Новости дня
    В Бундестаге раскритиковали заявления об отправке немецких солдат на Украину

    В Бундестаге призвали не спекулировать на теме возможного участия Германии в миротворческой операции на Украине

    В Бундестаге раскритиковали заявления об отправке немецких солдат на Украину
    @ Monika Skolimowska/DPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В настоящее время нет оснований для миротворческой миссии и размещения сухопутных войск НАТО на Украине, следует воздержаться от спекуляций, заявила уполномоченный парламента Германии по вопросам обороны Ева Хегль.

    «Сейчас неуместно спекулировать о возможном участии бундесвера», – приводит слова Хегль ТАСС со ссылкой на Funke и ARD.

    Хегль отметила, что текущая задача бундесвера заключается в максимально возможной поддержке Украины. Это включает материальную помощь и обучение украинских военных.

    Кандидат на пост канцлера Германии от оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц также назвал безответственными спекуляции относительно возможной отправки миротворческих сил ФРГ на Украину. Он заявил: «На данный момент этим вопросом никто не задается».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СВР, Запад готовится к возможному «замораживанию» украинского конфликта. Для этого Западу требуется фактически оккупировать Украину, что будет сделано под видом развертывания в стране «миротворческого контингента».

    Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о возможной необходимости отправки европейских войск на Украину для контроля за соблюдением перемирия.

    Глава МИД Германии Анналена Бербок допустила возможность отправки германских миротворческих сил на Украину в случае достижения перемирия. Однако канцлер Олаф Шольц заявил, что отправка немецких военнослужащих не рассматривается.

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    4 декабря 2024, 10:35 • Новости дня
    ВСУ попали в клещи на трубном заводе в Курахово

    ВСУ попали в окружение на трубном заводе в Курахово в ДНР

    Tекст: Мария Иванова

    Украинская группировка на трубном заводе в Курахове оказалась фактически окружена, испытывая давление российских войск с трех направлений, что исключает возможность безопасного отхода.

    Украинская группировка, скрывающаяся на трубном заводе в Курахово в ДНР, оказалась в критической ситуации. Как передает ТАСС, силовые структуры сообщили, что противник фактически зажат в клещи на территории завода.

    Российские войска оказывают давление на ВСУ с севера, юга и востока, блокируя все возможные пути безопасного отхода для украинских сил.

    «Покинуть эту территорию безопасно у них нет шансов», – указали в силовых структурах. Текущая ситуация на фронте делает положение украинских войск крайне уязвимым и затрудняет их маневры.

    Ранее стало известно, что российские войска провели операцию по зачистке поселка Старые Терны у Кураховского водохранилища в Донецкой народной республике, фактически обеспечив контроль над этой территорией.

    ВС России на Кураховском направлении в западной части ДНР почти раскололи украинскую группировку на несколько частей, сообщал председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    В выходные сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский оставил группировку ВСУ в Курахово на Украине под угрозой окружения, отказавшись ее эвакуировать.

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    4 декабря 2024, 12:32 • Новости дня
    ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
    ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и складам боеприпасов украинской армии, сообщило Минобороны России.

    Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов, склады боеприпасов и скопления живой силы и техники ВСУ в 133 районах, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средствами противовоздушной обороны сбит 61 беспилотник самолетного типа.

    С начала специальной военной операции уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37 тыс. 183 беспилотников, 586 ЗРК, 19 611 танков и других бронированных машин, 1497 машин РСЗО, 18 тыс. 960 артиллерийских орудий и минометов.

    Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям погранслужбы Украины в районе Алисовки в Харьковской области, отразили две контратаки 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Потери противника составили до 30 военнослужащих.

    Группировка «Запад» поразила живую силу и технику ВСУ в пяти населенных пунктах, отразила 10 контратак украинских штурмовиков. Потери противника в зоне ее действия составили до 500 военнослужащих.

    Южная группировка поразила формирования ВСУ в шести населенных пунктах ДНР, потери ВСУ составили до 350 военнослужащих.

    Группировка «Центр» поразила живую силу и технику ВСУ в восьми населенных пунктах и отразила девять контратак. В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 530 военнослужащих.

    Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника, поразив формирования ВСУ в четырех населенных пунктах. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих.

    Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику ВСУ в четырех населенных пунктах Запорожской и Херсонской областей. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих.

    В конце ноября ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики Украины, обеспечивающие работу украинского военно-промышленного комплекса.

    До этого российские военные также поражали военные аэродромы Украины.

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    5 декабря 2024, 01:58 • Новости дня
    Омбудсмен опроверг искоренение «бусификации» на Украине

    Уполномоченный Рады по правам человека Лубинец опроверг сообщения о «почти полностью искорененной бусификации»

    Tекст: Антон Антонов

    Силовая мобилизация на Украине продолжается, ни о какой «победе» над «бусификацией» речи нет, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

    Лубинец отметил, что в СМИ появилась информация, будто его представитель в Киеве и Киевской области заявил о «почти полностью искорененной бусификации», передает РИА «Новости».

    Он сообщил, что его представители в регионах активно реагируют на случаи неправомерных действий военкоматов, в стране ведутся «дисциплинарные и уголовные производства по случаям так называемой бусификации».

    «Но ни о какой «победе» и достижениях речи идти не может», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, процедура призыва на Украине сопровождается регулярными случаями «бусификации» – отловом на улицах и насильственной отправкой на фронт мужчин.

    Весной 2024 года на Украине провели снижение мобилизационного возраста, разрешив подвергать мобилизационным мероприятиям граждан старше 25 лет (до этого пороговой отметкой было 27 лет), но Вашингтон настаивает на снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет.

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    4 декабря 2024, 13:15 • Новости дня
    Военком из Тюменской области погиб в зоне СВО

    Военный комиссар Родион Хабаров погиб при выполнении задания на СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В зоне спецоперации на Украине погиб Родион Хабаров, военный комиссар из Тюменской области, отправившийся туда осенью.

    В зоне специальной военной операции на Украине погиб Родион Хабаров, военный комиссар по Ялуторовску, Ялуторовскому и Исетскому районам Тюменской области, сообщает Ura.RU. О его гибели рассказал в соцсетях глава Ялуторовска Вячеслав Смелик.

    Смелик отметил, что Хабаров осенью принял решение отправиться на СВО, но не афишировал его. Он ушел без проводов и речей. «Вчера мы получили страшную новость, утром 3 декабря Хабаров погиб при выполнении боевого задания», – написал Смелик.

    Родион Хабаров учился в Тихоокеанском высшем военном училище имени Макарова во Владивостоке и 20 лет служил в штабе Восточного военного округа. Позднее он переехал в Ялуторовск.

    Время и дату прощания с военным комиссаром пока не объявили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно командиру взвода Суфиярову из Уфы. В ингушской семье Хашагульговых два брата были удостоены звания Героя России.

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    4 декабря 2024, 20:32 • Новости дня
    В Селидово собирают факты охоты ВСУ на мирных жителей

    Жительница Селидово рассказала о расстреле ВСУ жителей многоквартирного дома

    В Селидово собирают факты охоты ВСУ на мирных жителей
    @ t.me/maximgrigoryev

    В Селидово ВСУ буквально охотились на мирных жителей. Люди прятались в домах, и если украинские военные могли открыть двери, то убивали всех, кого находили, заявил газете ВЗГЛЯД председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев со ссылкой на свидетельства очевидцев.

    «Мы продолжаем фиксировать подробности резни, организованной ВСУ в Селидово», – сообщил Григорьев. По его словам, по адресу Кузнецова, 23 ВСУ расстреляли супругов 1974 и 1973 года рождения. У женщины – четыре огнестрельных ранения. Женщина лежала практически раздетая, вероятно, сначала ее изнасиловали, а потом убили. У мужчины – смертельные ранения в область головы. «Соседи нам рассказали, что как раз поблизости был дом, где жили украинские военные, которые и убили мирных жителей», – отметил собеседник.

    Председатель Международного общественного трибунала привел свидетельства очевидицы преступлений ВСУ в Селидово. Жительница Валентина В. рассказала, как украинские военные пытались выманить жителей из подъездов домов, чтобы убить. Так погибли жители соседнего с ней дома: «Закрыли подъезд. ВСУ говорят:

    «Открывайте, открывайте, вам ничего не будет». Тетя Валя открыла, и их, четырех человек, застрелили. Они ничего не сделали. Лена просто сидела на диване. Они ее застрелили. Застрелили сына, спрашивали, что это он не воюет? Сашу застрелили. Тетя Валя начала кричать, и ее застрелили. Лена говорит, что же вы делаете? А один ВСУшник говорит: «А що з нею робыть?» А второй говорит: «Да пристрели ее». И они ее пристрелили.
    Мальчик Коля забежал. Он рядом здесь жил, он слышал, что стреляют. Он побежал, и его тоже убили. Потом в этой квартире они сидели, их человек 12 было. Напротив парень жил, он это все видел в окно. Они ему окна прострелили…
    ВСУ отходили, а мы стояли возле подъезда. Они начали стрелять. Мы слышим украинский говор: «Иди сюда, иди сюда». Мы бегом разбежались по подъездам. Мне прострелили дверь входную. Я забежала быстренько, а украинский военный кричит: «Она вон туда побежала». И они прострелили мне дверь, у меня вон до сих пор дырка…»

    «Ждуны, ждуны, ждуны. Вот это только слышно было от них… Мне которые повыехали из города пишут: не может быть, что это Украина. Но я-то здесь осталась, я-то знаю, что это Украина убивала», – говорит жительница Селидово.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что Международный общественный трибунал по преступлениям киевского режима сообщил об убийстве не менее 100 жителей Селидово украинскими военными при отступлении. Боевики расстреливали мирных граждан в домах, во дворах и на улицах города.

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    5 декабря 2024, 08:35 • Новости дня
    ВСУ потеряли ряд позиций в Дзержинске

    Украинские силы потеряли ряд позиций на важном укрепрайоне в Дзержинске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На территории шахты в Дзержинске (Торецке) продолжаются штурмовые действия, в ходе которых украинские силы выбиты с нескольких позиций, однако продолжают оказывать сопротивление с использованием дронов.

    Украинские силы потеряли контроль над несколькими позициями в укрепленном районе на шахте в Дзержинске, сообщает ТАСС. Этот район был одним из важнейших и наиболее укрепленных позиций украинских вооруженных сил в городе. По сведениям из силовых структур, на данный момент продолжаются штурмовые действия на территории шахты.

    Источник в силовых структурах рассказал, что украинские войска пытаются противодействовать при помощи дронов, несмотря на потерю ряда позиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России установили контроль над большей частью Дзержинска в ДНР, ВСУ перебросили резервы для обороны этого города, а также уничтожили несколько зданий, где находились их военные.

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