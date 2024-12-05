Эгоисты могут договариваться о деловом партнерстве или взаимном обмене услугами – но уж точно никакой жертвенной любви, как в семье. Никто не станет за вас умирать – или даже бодрствовать у вашей кровати, если вы заболеете. Вы не настолько драгоценны для кого бы то ни было.0 комментариев
Профсоюз Hyundai Motor поддержал забастовку против президента Южной Кореи
Профсоюз Hyundai Motor поддержал забастовку против президента Южной Кореи Юн Сок Еля
Профсоюз южнокорейской компании Hyundai Motor решил присоединиться к забастовке Национальной федерации демократических профсоюзов Южной Кореи с требованием об отставке президента Юн Сок Еля, сообщили СМИ.
Как пишет Yonhap со ссылкой на представителя профсоюза, профсоюз Hyundai, насчитывающий 43 тыс. человек, объявил о проведении четырехчасовой забастовки в четверг и пятницу. Это действие предпринято в знак солидарности с забастовкой Национальной федерации демократических профсоюзов страны, передает РИА «Новости».
Ранее телеканал YTN информировал, что Национальная федерация демократических профсоюзов Южной Кореи приняла решение о начале бессрочной всеобщей забастовки до тех пор, пока Юн Сок Ель не подаст в отставку. Это решение является ответом на политическую ситуацию в стране.
В четверг стало известно, что в Южной Корее полиция расследует действия президента Юн Сок Еля.
Напомним, во вторник Юн Сок Ель объявил во время обращения по телевидению о введении военного положения в стране. Это произошло после экстренного ночного совещания в офисе главы государства. По мнению экспертов, он ввел военное положение в стране, чтобы остаться у власти, так как ему грозит импичмент.
Позже оппозиционные партии Южной Кореи договорились подать предложение об импичменте президента Юн Сок Еля, обвинив его в попытках ввести военное положение и провокации конфликта с Северной Кореей.