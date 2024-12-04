Основательницу сети кафе «Андерсон» оштрафовали за нарушение правил деятельности иноагента

Tекст: Алексей Дегтярев

Татулову оштрафовали на 45 тыс. рублей за нарушение правил деятельности иноагента, передает ТАСС.

Ее признали виновной в распространении материалов через интернет без необходимого указания статуса иноагента.

Татулова создала сеть семейных кафе-кондитерских «Андерсон» в 2009 году. В период с 2020 по 2022 год она была общественным омбудсменом в сфере малого и среднего бизнеса. В 2024 году она продала бизнес и в апреле была внесена в реестр иноагентов.

Она выступала против спецоперации на Украине и распространяла материалы, создающие негативное отношение к России и ее вооруженным силам.

Журналист Александр Шварев (иноагент) также был оштрафован на 30 тыс. рублей за аналогичное нарушение. Он был признан иноагентом в июле 2023 года за участие в распространении материалов через Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Шварев был журналистом агентства «Росбалт» до признания его иноагентом.