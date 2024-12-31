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В Зимбабве отменили смертную казнь
В Зимбабве отменили смертную казнь и решили пересмотреть дела приговоренных к высшей мере
В Зимбабве принят закон, отменяющий смертную казнь, который предусматривает пересмотр дел всех заключенных, ожидающих казни, и замену наказания на пожизненное заключение или длительное лишение свободы.
Власти Зимбабве приняли решение отменить смертную казнь, сообщает ТАСС. Закон, вступивший в силу с публикацией в Government Gazette 31 декабря, запрещает выносить и приводить в исполнение смертные приговоры.
Правительственная газета The Herald назвала это решение историческим и отметила, что теперь суды обязаны пересмотреть дела всех заключенных, ожидающих смертной казни. Новый закон вводит изменения в ряд актов, касающихся уголовных расследований и геноцида, исключая возможность применения высшей меры наказания. Вместо нее будут назначаться пожизненное заключение или длительные сроки лишения свободы.
Министр юстиции Зиямби Зиямби подчеркнул, что этот шаг демонстрирует приверженность Зимбабве принципам справедливости и гуманности. Однако в законе предусмотрена возможность временной приостановки его действия в случае чрезвычайных ситуаций. Таким образом, Зимбабве присоединилась к растущему числу африканских стран, отменивших смертную казнь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зимбабве надеется с помощью России построить космодром и запустить ракету в течение десяти лет, а также отправить своего космонавта на орбиту.
Ранее президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва потребовал от Британии извинений и репараций за колониальное прошлое, подчеркивая, что время для диалога с бывшей колониальной державой настало, чтобы добиться примирения и справедливости.