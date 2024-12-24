СМИ: Беспилотник врезался в здание академии МВД в Нижнем Новгороде

Tекст: Валерия Городецкая

В академии проходили учения, в ходе которых, вероятно, и был запущен дрон, передает РБК со ссылкой на NN.ru. По данным Baza, дрон был без боевой части, что исключило угрозу взрыва и возгорания.

В академии подтвердили, что никаких взрывов не было, и все курсанты вернулись на свои места.

На месте происшествия работают полицейские с собаками. Они осматривают здание и прилегающую территорию.

В мае житель Петербурга сообщил о подозрительном хлопке на территории Военной академии связи им. Буденного. В Ленинградском военном округе позже пояснили, что на хозяйственной территории академии произвольно сдетонировал боеприпас времен Великой Отечественной войны, в результате чего пострадали семеро военных.