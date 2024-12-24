В Кремле сообщили об отсутствии планов визита иранского лидера в Москву

Директора филиала «Ставэлектросети» уволили после видео с корпоратива

Tекст: Валерия Городецкая

Как прокомментировал видео гендиректор «Ставэлектросети» Сергей Крынин, дирекция не знала о проведении этого мероприятия, так как было распоряжение отказаться от празднований в связи с СВО, передает РИА «Новости». «Сейчас не до праздников, есть другие, более значимые вещи», – заявил он.

Крынин также отметил, что корпоратив был организован на личные средства сотрудников, и предприятие не имело к нему отношения. В настоящее время проводится служебное расследование в отношении одного из сотрудников, который на видео танцевал со стриптизершей.

Видео с корпоративного вечера ставропольских энергетиков, на котором присутствовали приглашенные танцовщицы, ранее распространилось в социальных сетях.

В прошлом году журналистов волгоградского телеканала уволили за вечеринку в стиле супергероев.