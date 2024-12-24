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Названа дата начала тестирования детей мигрантов на знание русского языка
Чернышенко: Тестирование детей мигрантов на знание русского языка начнется 1 апреля 2025 года
Тестирование мигрантов на знание русского языка для приема в школы будет введено в России с 1 апреля 2025 года, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
По его словам, тестирование детей мигрантов на знание русского языка начнется по всей стране с 1 апреля 2025 года, передает РИА «Новости».
В рамках подготовки к этой инициативе Рособрнадзор завершает работу над методическими материалами и системами тестирования, а также критериями оценки. Чернышенко отметил, что для разных классов потребуется разный уровень тестирования.
Заместитель председателя правительства также подчеркнул, что внедрение тестирования будет происходить системно во всех образовательных учреждениях страны.
Он добавил, что ежегодно в школы России идут около 155 тыс. детей мигрантов, и данная мера направлена на улучшение процесса их адаптации в образовательной системе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Государственной думе одобрили проект закона, запрещающий зачисление в школы детей мигрантов без знания русского языка, а председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что около 41% обучающихся в российских школах детей мигрантов не владеют русским языком.