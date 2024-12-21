Губернатор Кондратьев назвал сроки очистки Кубани от нефтепродуктов

Очистку мазута с берега Кубани после крушения танкеров пообещали завершить за месяц

Tекст: Евгения Караваева

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на побережье Краснодарского края после крушения танкеров в районе Керченского пролива займет около месяца, передает «РИА «Новости».

Губернатор региона Вениамин Кондратьев отметил, что процесс очистки не остановится, так как море может периодически выбрасывать нефтепродукты. Стратегической задачей является очистка акватории до апреля-мая, чтобы не допустить повторного загрязнения побережья.

Крушение танкеров произошло в Черном море из-за шторма, и, по данным Росморречфлота, разлив составил около 3,7 тыс. тонн нефтепродуктов из перевозимых 9,2 тыс. тонн мазута. К ликвидации последствий привлечены более 6 тыс. человек, включая сотрудников МЧС, спасательные службы и представители местных администраций. Постоянное дежурство скорой помощи организовано для участников работы на побережье Анапы и Темрюкского района.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», потерпевшие крушение в декабре. На борту находились 13 и 14 членов экипажа соответственно, один человек погиб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, волонтеры #МЫВМЕСТЕ на Кубани собрали более 100 тонн мазута на побережье в рамках кампании по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Доброворльцы «Единой России» помогли очистить 50 км побережья от нефтепродуктов, что является значительным вкладом в восстановление экологического состояния региона.

