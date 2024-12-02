Завершен вывоз ядерного топлива с базы «Гремиха» в Мурманской области

Эксперт назвал блефом угрозы Трампа в адрес БРИКС из-за статуса доллара

Американист Дудаков: Трамп угрозами не сможет остановить дедолларизацию БРИКС

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Дональд Трамп уже не в первый раз комментирует процессы дедолларизации, проходящие во всем мире. Я напомню, что даже в предвыборную программу Республиканской партии в августе на партийном съезде был включен пункт о том, что нужно спасать статус доллара как мировой резервной валюты», – отметил американист Малек Дудаков.

«Также Трамп предлагал вводить тарифы в размере 100% в отношении тех стран, которые откажутся от доллара в рамках мировой торговли. Но все отлично понимают, что это рычаг давления и во многом блеф со стороны американцев. Потому что невозможно представить себе ведение 100-процентных тарифов, например, в отношении Китая, учитывая объем торговли между США и Поднебесной – а это сотни миллиардов долларов», – напомнил он.

«Можно понять, каким ударом пошлины окажутся в итоге для американской экономики, хотя и для китайской тоже. Поэтому, наверное, каких-то «трамповских» тарифов против стран БРИКС ждать стоит, но все-таки далеко не таких масштабных, которыми он сейчас угрожает», – спрогнозировал собеседник.

«Мы видим, что доля доллара в мировой торговле, в принципе, остается довольно высокой, но в основном за счет того, что она съедает долю евро в рамках, например, транзакций, проходящих через SWIFT. При этом быстро растет доля юаня, который превращается в одну из ключевых мировых валют для торговли вне рамок SWIFT», – заметил аналитик.

«Развивается работа инфраструктуры цифрового юаня, и во многих странах Глобального Юга появляются клиринговые банки, которые позволяют в обход доллара торговать в юанях с китайским бизнесом. Это работает уже и в Африке, и во многих странах Юго-Восточной Азии, и в России, хотя есть некоторые проблемы с платежами. Я думаю, повернуть вспять процессы дедолларизации Трампу не удастся», – продолжил спикер.

«Кстати, Трамп замыслил большую монетарную перестройку в Соединенных Штатах. Он пытается поставить Федеральную резервную систему под контроль исполнительной власти и устроить девальвацию доллара для того, чтобы повысить конкурентоспособность экономики и американских товаров в рамках экспорта вовне. Я думаю, что если такая девальвация доллара случится, то это только ускорит процессы этой самой дедолларизации», – подчеркнул Дудаков.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что потребует от стран, входящих в БРИКС, взять на себя обязательство не создавать новую валюту, или они столкнутся с введением 100-процентных пошлин.

«Мыслей о том, что страны БРИКС пытаются отойти от доллара, а мы стоим и наблюдаем, не должно быть. Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся со 100-процентными пошлинами и должны будут попрощаться с продажами в замечательную экономику США», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что «эта мера носит декларативный характер, а на практике нереализуема». «Продвигая в своих интересах глобализацию, США в итоге стали зависимыми от нее и от импорта из других стран. США также не могут помешать странам БРИКС переходить на взаиморасчеты в национальных валютах, как и работать над новой системой взаимных платежей, альтернативной SWIFT», – указал он в своем Telegram-канале.

«При этом в торговле с третьими странами, к примеру, с теми же США, государства БРИКС естественным образом не намерены отказываться от доллара, что серьезным образом снижает пафос объявленной Трампом меры», – подчеркнул сенатор.

Ранее ВЗГЛЯД просчитывал три сценария торговой войны Трампа с Китаем.