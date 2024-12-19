Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.5 комментариев
Система ПВО за ночь сбила 84 украинских дрона над регионами России
Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 84 украинских дрона над регионами России
Российские силы ПВО уничтожили 84 украинских беспилотника, пытавшихся атаковать объекты в России, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что 36 дронов были сбиты над Ростовской областью, 21 – над Брянской, 14 – над Белгородской, шесть – над Воронежской, три – над Курской и столько же над Тамбовской областями. В Краснодарском крае был сбит один беспилотник.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ночной атаки украинских БПЛА в регионе повреждены дома, заборы и автомобили, а также пострадало сельхозпредприятие. Кроме того, в Ростовской области силы противовоздушной обороны отразили атаку из 10 ракет, выпущенных вооруженными силами Украины, обошлось без жертв.