Берлинская полиция начала проверять жалобу россиянки о возможном отравлении

Полиция Берлина начала расследовать обращение гражданки России и ФРГ по поводу возможного отравления

Tекст: Мария Иванова

Берлинская полиция заявила, что проводит расследование по обращению женщины, имеющей гражданство России и Германии, которая сообщила врачам о своих подозрениях на отравление, передает РИА «Новости». Пациентка была переведена в изолятор больницы Шарите, где проводились анализы крови на токсические вещества.

Полиция подтвердила, что расследуется предполагаемое покушение на убийство, однако не стала раскрывать личность пострадавшей.

Между тем вСМИ появилась информация, что речь идет о матери Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом) Елене Гордон, также обладающей двойным гражданством. Однако полиция не подтвердила, но и не опровергла эту информацию.

Позднее Владимир Кара-Мурза в соцсети Facebook* оповестил, что подозрения на отравление его матери не подтвердились. Его заявление последовало после того, как ряд СМИ предположили, что инцидент касается именно его семьи.

Ранее сообщалось, что Кара-Мурза, осужденный на 25 лет колонии по обвинению в госизмене, включен в список на обмен заключенными между Россией и США.

Позднее Кара-Мурза, уехавший в США после обменного процесса, с одобрением высказался о сносе памятника Владимиру Ленину в городе Суджа в Курской области.