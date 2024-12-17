У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.5 комментариев
Финансируемое Западом грузинское НПО обвинили в растрате денег для Украины
Финансируемое Западом грузинское НПО обвинили в растрате выделенных для украинцев денег
Радикально оппозиционную молодежную грузинскую неправительственную организацию «Сирцхвилиа!» («Стыдно!»), финансируемую западными донорами, обвиняют в растрате переданных ей на гуманитарные нужды для украинцев денег, сообщила телекомпания «Имеди», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Сообщается, что одна из грузинских компаний перевела данному НПО сто тысяч лари (примерно 35 тысяч долларов) в помощь украинским беженцам, а когда поинтересовалась судьбой этих денег, то не получила ответа.
Комментируя это, председатель парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил, что грузинские НПО «принимают участие в присвоении денег, которые направляются на помощь Украине, что является аморальным».
Организация «Сирцхвилиа!» активно участвует в антиправительственных акциях в Грузии.