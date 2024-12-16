В один прекрасный для Америки день она переведет всем держателям «трежерис» свои криптоденьги, которые, мало кто сомневается, куплены ею были еще на заре работы системы за сущие копейки. Или (что более вероятно) во времена первого правления Трампа.0 комментариев
Израиль атаковал ПВО Сирии в Тартусе
Израиль нанес удар по сирийским системам ПВО в Тартусе с мощностью землетрясения
В Тартусе Израиль совершил атаку на сирийские средства ПВО, мощность которой сопоставили с землетрясением, фиксировавшимся даже программами на телефонах.
Израиль осуществил атаку на сирийские системы противовоздушной обороны в провинции Тартус, передает ТАСС. Мощность удара была настолько велика, что ее сравнивают с землетрясением. Информацию об этом сообщил источник в провинции Тартус.
Собеседник агентства уточнил, что удар был нанесен в районе цементного завода, где находились сирийские средства ПВО. По его словам, сила удара была такой, что даже программы на телефонах зафиксировали землетрясение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес авиаудары по военным объектам в Латакии и Тартусе, а также ударил по военным объектам возле Дамаска, что вынуждает новую Сирию возрождать арабское военное искусство.