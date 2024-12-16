Минпросвещения предложило уточнить окраску понятия «хакер»

Минпросвещения предложило переосмыслить понятие «хакер» в учебниках и актах

Tекст: Мария Иванова

Замдиректора департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Владимир Кикнадзе предложил изменить восприятие термина «хакер», сообщает ТАСС.

Сейчас это слово часто имеет негативный окрас, однако Кикнадзе считает, что его позитивное значение может привлечь россиян в сферу информационной безопасности. Он предложил внести изменения в учебники и энциклопедии, чтобы уточнить определение хакера.

Кикнадзе отметил, что в энциклопедиях Британии и в российской компании «Сбер» хакеров преподносят с негативной стороны. Он подчеркнул, что с изменением определения можно ожидать увеличения интереса молодых людей к этой профессии. Хакер может быть не только нарушителем, но и защитником, выявляющим слабые места в системах и помогая их исправлять для безопасности общества и государства, отметил чиновник.

Владимир Кикнадзе также настаивает на том, чтобы понятие «хакер» было разъяснено не только в энциклопедиях, но и в нормативно-правовых актах, учебниках и пособиях. Он акцентировал внимание на необходимости информационной безопасности для школьников и других обучающихся.

По мнению Кикнадзе, сейчас интерес к индустрии информационной безопасности в России в основном обусловлен высокими зарплатами и привилегиями. Однако с развитием внутренней мотивации, связанной с пониманием профессии как служения Отечеству, можно будет рассчитывать на привлечение специалистов, мотивированных не только финансово, но и морально.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году активность хакеров в даркнете увеличилась на 30%, достигнув 2 тыс. объявлений в месяц.

Хакерская группа RaHDit, известная как «Злые русские хакеры», выложила на сайте «НемеZида» базу данных с результатами тестов на ВИЧ граждан Украины, которые могут быть мобилизованы.

Между тем задержание в Калининграде хакера Михаила Матвеева, известного как Wazawaka, стало дипломатическим сигналом России для США, заявил эксперт по кибербезопасности Дмитрий Смилянец.