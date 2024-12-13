Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.5 комментариев
Обломки сбитой ракеты повредили жилые дома в Донецке
Семь многоквартирных домов повреждены в Донецке после падения обломков ракеты
В результате падения обломков сбитой украинской ракеты повреждены не менее семи многоквартирных домов в Киевском районе Донецка.
Обломки сбитой над Донецком ракеты повредили не менее семи многоквартирных домов в Киевском районе города, сообщило РИА «Новости».
Падение большей части осколков пришлось на улицу Кутузова, ими были повреждены фасады и остекления зданий. Также повреждения получили один гражданский автомобиль и гаражный кооператив.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО сбили дальнобойные ракеты, выпущенные ВСУ по Донецку.