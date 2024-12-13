Победа Трампа увеличила торговую активность банков в США

Торговые объемы акций в США выросли на 38% после победы Трампа на выборах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Торговая активность в США значительно выросла после победы Дональда Трампа на президентских выборах, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

По данным Cboe Global Markets, объем торговли акциями в ноябре увеличился на 38% по сравнению с прошлым годом, достигнув уровня, не виденного с начала 2021 года. Этот всплеск связан с ожиданиями более благожелательной политики новой администрации по отношению к бизнесу.

Значительное увеличение активности отмечено среди брокерских компаний и финансовых институтов, таких как Interactive Brokers, Robinhood, JPMorgan Chase и Citigroup. Представитель Charles Schwab Рик Вустер заявил, что «невероятный уровень» интереса инвесторов к рынкам проявился в последних месяцах. Он полагает, что аналогичная ситуация продолжится и в 2025 году.

Прогнозируется, что доходы от торговых операций JPMorgan Chase в последнем квартале 2024 года вырастут минимум на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Представитель банка Марианна Лейк выразила оптимизм в отношении новой администрации, ожидая программу, направленную на рост.

В свою очередь, Citigroup прогнозирует увеличение своих доходов от торговли на 19% в четвертом квартале по сравнению с прошлым годом. Аналитик Piper Sandler Патрик Моли считает, что ожидаемое снижение процентных ставок Федеральной резервной системой и «более мягкая» нормативная среда при Трампе усилят торговые объемы в следующем году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компании из Евросоюза увеличили запасы в Соединенных Штатах перед инаугурацией Дональда Трампа. Сообщалось, что Трамп может отменить санкции против Центробанка России, что вызвало бы изменения в экономических отношениях между США и Россией. Также Трамп может сократить финансирование зарубежных проектов, что создает неопределенность в международных инвестициях.