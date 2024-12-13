Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.0 комментариев
Задержан министр здравоохранения Владимирской области
Министр здравоохранения Владимирской области задержан за присвоение средств
Министр здравоохранения Владимирской области подозревается в присвоении средств и превышении полномочий, сообщило СУ СК по Владимирской области.
Министр здравоохранения Владимирской области был задержан по подозрению в присвоении средств и превышении должностных полномочий, передает РИА «Новости».
Следственное управление Следственного комитета по региону совместно с УФСБ расследует уголовное дело в отношении чиновника.
По данным СК, дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения в крупном размере) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности).
Министру предъявлены обвинения, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее заместителя министра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева задержали по подозрению в мошенничестве.
Глава регионального Минздрава Армен Бенян был задержан за аналогичные преступления в областных лечебных учреждениях.