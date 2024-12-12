Россиянин Пригода выиграл серебро на чемпионате мира по плаванию

Кирилл Пригода стал вторым на 100 м брассом на ЧМ в Будапеште с рекордом России

Tекст: Денис Тельманов

Россиянин Кирилл Пригода завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, сообщает ТАСС. Соревнования проходят в Будапеште. Пригода финишировал вторым на дистанции 100 метров брассом, установив новый рекорд России с результатом 55,49 секунды.

Победителем на этой дистанции стал китаец Цинь Хайян, который опередил Пригоду всего на 0,02 секунды. Бронзовую медаль завоевал белорус Илья Шиманович. Другой представитель России, Александр Жигалов, завершил состязание на шестом месте.

Чемпионат мира по плаванию проходит в Будапеште, и участие в нем принимают ведущие спортсмены со всего мира. Результат Пригоды является значительным достижением для российской команды в условиях высокой конкуренции.

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