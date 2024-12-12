Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.5 комментариев
Подносова: Совместная работа судей СНГ повысит качество правосудия
Глава ВС Подносова заявила о значимости Совета председателей верховных судов СНГ
Совет председателей верховных судов СНГ, обладающий широкими полномочиями, будет способствовать улучшению качества правосудия в Содружестве и развитию механизмов взаимной правовой помощи между странами, заявила глава Верховного суда (ВС) РФ Ирина Подносова.
Совместная работа судей стран СНГ будет способствовать улучшению качества правосудия, передает РАПСИ. Подносова подчеркнула, что Совет председателей верховных судов СНГ обладает широкими полномочиями и прикладной направленностью, что поможет совершенствовать национальные судебные системы.
«Убеждена, что именно Совет председателей верховных судов стран СНГ является тем самым действенным механизмом, который позволит повысить качество правосудия на пространстве Содружества», – заявила она на заседании Совета.
Подносова также отметила важность совместной работы по совершенствованию практики применения судами положений о международной правовой помощи. Это касается различных категорий дел, в том числе исполнения судебных поручений, а также признания и приведения в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений. Расширение механизмов оказания взаимной правовой помощи между судебными органами также будет одним из ключевых направлений работы Совета.
Она также подчеркнула значимость регулярного обмена между участниками Совета материалами обобщения судебной практики и статистики. Верховный суд России будет предоставлять своим коллегам постановления пленума ВС, обзоры судебной практики и статистические отчеты о рассмотрении судами различных категорий дел. Это позволит выработать согласованные подходы в вопросах гармонизации законодательства и судебной практики на всей территории СНГ.