Путин вручил звезды Героев Труда Мотренко и Ресину

Путин вручил награды Героев Труда директору «Роствертол» Мотренко и депутату Госдумы Ресину

Tекст: Елизавета Шишкова

Церемония вручения государственных наград проходит в Екатерининском зале Кремля.

Мотренко работает на предприятии с 1980 года и получил награду за вклад в разработку новой техники, передает ТАСС.

Ресин удостоен звания Героя Труда за заслуги в развитии российской государственности. Он занимает должность в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ, а ранее возглавлял градостроительный комплекс Москвы как первый вице-мэр.

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени получили руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев, президент Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков и руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоился верховный муфтий Талгат Таджуддин и член Совета ветеранов спорта ЦСКА хоккеист Борис Михайлов, а ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени – эксперт-консультант комитета сборных команд Российского футбольного союза Валерий Газзаев и директор Российского научного центра хирургии Константин Котенко.

Пять россиян, включая директора Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрея Каприна и главврача Московской клинической больницы № 52 Марьяну Лысенко, были награждены орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Путин также вручил золотую звезду Героя Труда лидеру КПРФ Геннадию Зюганову за значительный вклад в развитие российской государственности и становление гражданского общества. Кроме того, он наградил «Золотой Звездой» Героя России военного корреспондента Евгения Поддубного.