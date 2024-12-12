В белорусской диаспоре призвали не сравнивать все национально-культурные объединения с диаспоральными ОПГ

Так он прокомментировал инициативу Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) внести поправки в закон «О некоммерческих организациях», которая предусматривает введение нормы, чтобы в этнических НКО россиян было больше, чем иностранцев.

«Работа ФАДН России по нормативному регулированию деятельности национально-культурных организаций, не имеющих статуса национально-культурной автономии, не является для нас каким-то секретом. Мы обсуждали это на разных площадках, в том числе на заседаниях Консультативного совета по делам национально-культурных автономий при агентстве. Мы безусловно поддерживаем усилия государства, направленные на четкое регулирование этой сферы», – поясняет Кандыбович.

Он отметил, что часто бывает по работе в регионах и знает, что в одном субъекте могут действовать 3-5 организаций, объединяющих один народ. И не редко они только делят между собой возможность доступа к власти.

При этом Кандыбович согласен, что и иностранное финансирование, и использование официальной символики других государств, и участие иностранных граждан в деятельности национальных организаций требует особого регулирования.

«Как руководитель Федеральной национально-культурной автономии белорусов России, категорически не приемлю сравнение в публичном пространстве всех национально-культурных объединений с диаспоральными ОПГ. Это противоречит конституционным принципам нашего многонационального государства. Те, кто так говорит, абсолютно не владеют предметом, потому что сейчас, в условиях СВО, все российские белорусы, украинцы, грузины, армяне, азербайджанцы, казахи, немцы – все сплотились как один русский народ», – указал эксперт.

Ранее руководитель ФАДН Игорь Баринов рассказал Ura.ru, что законопроект выведет из тени те организации, которые не являются НКА, но при этом в соответствии с федеральным законом «О некоммерческих организациях» осуществляют деятельность по «защите национальных интересов» тех или иных заинтересованных групп.

Также ФАДН предлагает очертить рамки иностранного финансирования. Оно должно осуществляться только в целях сохранения и поддержки этнокультурного и языкового многообразия России, укрепления единства многонационального народа, обеспечения межнационального и межрелигиозного согласия.

«Сейчас все так называемые диаспоральные, земляческие организации могут быть зарегистрированы в любой организационно-правовой форме и для регуляторов со стороны государства находятся в «слепой зоне», – поясняет Баринов. Поправки в закон позволят конкретизировать цели их деятельности, а при необходимости даже ограничить.

Баринов заметил, что пора бы уже разобраться в терминологии. И не записывать «всех, кто не русский, в диаспоры».

«Вообще-то легального, законного определения диаспоры нет, – говорит Баринов. – Зато есть определения национально-культурной автономии. И есть список этих самых автономий. Их всего-то 1200. На фоне «218 тыс. некоммерческих организаций, из которых, по различным оценкам, осуществляют деятельность в этнокультурной сфере от 3 до 6 тыс.», однозначная идентификация которых затруднительна, попахивает шельмованием. НКА не равно диаспоре».

Новый законопроект позволит отмаркировать этнокультурные организации через их названия. Так их можно будет хотя бы посчитать.