Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.4 комментария
Раиса Максимова вышла на сцену за три недели до смерти
95-летняя народная артистка РСФСР Раиса Максимова за три недели до смерти выходила на сцену МХТ им. А. П. Чехова, чтобы исполнить небольшую роль, сообщила ее невестка Елена Шайко.
Московский художественный театр (МХТ) имени Чехова подтвердил смерть российской и советской актрисы Раисы Максимовой. В театре заявили, что в последнее время артистка не выходила на сцену, но ее связь с театром оставалась всегда неразрывной.
Между тем три недели назад Максимова в последний раз вышла на сцену, исполнив небольшую роль с тремя словами. Ее сопровождал внук Митя, пишет «Комсомольская правда».
«Она хотела еще раз увидеть зрителей», – поделилась невестка актрисы.
Раиса Максимова родилась 2 ноября 1929 года и прославилась ролью в экранизации романа Достоевского «Идиот», снятой в 1958 году. Она также снялась в драме «Вдовы» 1976 года и сериале «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований – 2» 2007 года. Ее сценическая карьера длилась многие годы в МХТ имени Чехова, где она участвовала в различных постановках.
Ранее сообщалось, что народная артистка РСФСР Раиса Максимова скончалась на 95-м году жизни.