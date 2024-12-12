Раиса Максимова вышла на сцену за три недели до смерти

Tекст: Вера Басилая

Московский художественный театр (МХТ) имени Чехова подтвердил смерть российской и советской актрисы Раисы Максимовой. В театре заявили, что в последнее время артистка не выходила на сцену, но ее связь с театром оставалась всегда неразрывной.

Между тем три недели назад Максимова в последний раз вышла на сцену, исполнив небольшую роль с тремя словами. Ее сопровождал внук Митя, пишет «Комсомольская правда».

«Она хотела еще раз увидеть зрителей», – поделилась невестка актрисы.

Раиса Максимова родилась 2 ноября 1929 года и прославилась ролью в экранизации романа Достоевского «Идиот», снятой в 1958 году. Она также снялась в драме «Вдовы» 1976 года и сериале «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований – 2» 2007 года. Ее сценическая карьера длилась многие годы в МХТ имени Чехова, где она участвовала в различных постановках.

Ранее сообщалось, что народная артистка РСФСР Раиса Максимова скончалась на 95-м году жизни.