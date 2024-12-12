Мишустин подвел итоги российского председательства в СНГ

Tекст: Денис Тельманов

На заседании Совета глав правительств СНГ премьер-министр Михаил Мишустин подвел предварительные итоги председательства России в Содружестве, передает ТАСС. Он отметил, что Россия сосредоточилась на реализации первого этапа Стратегии экономического развития СНГ, включая обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, расширение промышленной кооперации и цифровизацию.



Мишустин подчеркнул важность укрепления экономических и гуманитарных связей со странами СНГ, отметив, что доля этих государств в российской внешней торговле выросла до 16%, а взаимный товарооборот увеличился более чем на 11%. Важным направлением сотрудничества стала сфера образования и науки, где студенты из стран СНГ представили инновационные идеи.

Премьер-министр также рассказал о выполнении Плана действий по развитию международных транспортных коридоров и создании мультимодальных логистических центров. Он отметил, что принятие Меморандума по цифровой трансформации транспортного комплекса будет способствовать инновационному развитию сектора.

Говоря об энергетическом сотрудничестве, Мишустин упомянул утвержденную концепцию, целью которой является внедрение современных методов управления энергосистемами стран СНГ. По гуманитарной линии он выделил инициативу по созданию Международной организации по русскому языку в Сочи.

Кроме того, глава российского правительства пригласил страны СНГ принять участие в музыкальном конкурсе «Интервидение», который рассматривается как альтернатива западным премиям. Конкурс, существовавший ранее, планируется возродить в следующем году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин отметил, что опыт России в применении искусственного интеллекта востребован в разных государствах мира, в том числе в странах СНГ. Он добавил, что Россия поддерживает страны-партнеры в формировании перспективных секторов экономики и внедрении инноваций.