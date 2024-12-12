Генерал Самоль: Украина проигрывает в конфликте с Россией из-за стратегических ошибок

Tекст: Дмитрий Зубарев

Польский генерал и преподаватель в Варшавской академии военных искусств Богуслав Самоль заявил, что Украина проигрывает вооруженное противостояние с Россией с самого его начала, передает ТАСС. В эфире телеканала Polsat News генерал отметил, что стратегические ошибки, допущенные украинскими властями, и запоздалая помощь со стороны Запада привели к неудачным попыткам контрнаступления в 2023 году.

Самоль также высказал мнение по поводу инициативы Франции о возможной отправке 40-тысячного миротворческого контингента из европейских стран на Украину после окончания боевых действий. Он подчеркнул, что пока нет ясности, будет ли это миссией ЕС или НАТО и каковы будут ее задачи. Генерал отметил, что в случае участия Польши в этой миссии важно, чтобы польские военные занимали командные должности, чтобы избежать превращения в «пушечное мясо».

Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ФСБ Александр Бортников заявил о наличии 18 тыс. наемников из 85 стран в «Интернациональном легионе» ВСУ, особенно выделив наемников из Польши, Франции и Грузии. Во Франции сообщалось об инциденте с участием французских наемников ВСУ, которые изнасиловали жительницу Харьковской области. Власти Франции решили отправить военных инструкторов на Украину, стремясь легализовать там своих военнослужащих.