Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.3 комментария
Польский генерал заявил о провалах Украины в конфликте с Россией
Генерал Самоль: Украина проигрывает в конфликте с Россией из-за стратегических ошибок
Польский генерал Богуслав Самоль в эфире телеканала Polsat News заявил, что Украина терпит поражение в конфликте с Россией с самого начала боевых действий, что обусловлено стратегическими ошибками и запоздалой западной помощью.
Польский генерал и преподаватель в Варшавской академии военных искусств Богуслав Самоль заявил, что Украина проигрывает вооруженное противостояние с Россией с самого его начала, передает ТАСС. В эфире телеканала Polsat News генерал отметил, что стратегические ошибки, допущенные украинскими властями, и запоздалая помощь со стороны Запада привели к неудачным попыткам контрнаступления в 2023 году.
Самоль также высказал мнение по поводу инициативы Франции о возможной отправке 40-тысячного миротворческого контингента из европейских стран на Украину после окончания боевых действий. Он подчеркнул, что пока нет ясности, будет ли это миссией ЕС или НАТО и каковы будут ее задачи. Генерал отметил, что в случае участия Польши в этой миссии важно, чтобы польские военные занимали командные должности, чтобы избежать превращения в «пушечное мясо».
Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ФСБ Александр Бортников заявил о наличии 18 тыс. наемников из 85 стран в «Интернациональном легионе» ВСУ, особенно выделив наемников из Польши, Франции и Грузии. Во Франции сообщалось об инциденте с участием французских наемников ВСУ, которые изнасиловали жительницу Харьковской области. Власти Франции решили отправить военных инструкторов на Украину, стремясь легализовать там своих военнослужащих.