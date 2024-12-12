Трамп-младший посмеялся над видео, где его отец «прогоняет» Зеленского

Канада ответила на угрозы Трампа присоединить страну к США

Министр Фриланд заявила о готовности Канады защитить суверенитет от США

Tекст: Денис Тельманов

Канадское правительство решительно настроено защищать свои национальные интересы в ответ на заявления вновь избранного президента США Дональда Трампа о том, что Канада может стать «американским штатом», сообщает CBC. Об этом 10 декабря заявила министр финансов Канады Христя Фриланд.

«Наше государство абсолютно решительно настроено отстаивать свои интересы», – заявила Фриланд. Она подчеркнула, что Канада является суверенным государством и придерживается принципов, которые подразумевают избегание эскалации, но при этом не отступать. Фриланд отметила, что этот подход всегда работал и является «очень канадским».

Ранее, 3 декабря, Дональд Трамп сообщил премьер-министру Джастину Трюдо, что Канада может стать 51-м штатом США, если не удастся решить вопросы нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. Он также пригрозил введением 25-процентных пошлин на канадские товары, если ситуация не изменится к его инаугурации 20 января 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предложил, чтобы Канаду и Мексику сделать новыми штатами США, упомянув ежегодные субсидии более 100 млрд долларов Канаде и почти 300 млрд долларов Мексике. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал ответить на возможное введение тарифов в 25% на канадские товары, отметив разрушительное влияние таких мер на экономику. Дональд Трамп в шутливой манере назвал Джастина Трюдо губернатором «великого штата Канада» на фоне споров о тарифах.