Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.3 комментария
Трамп-младший посмеялся над видео, где его отец «прогоняет» Зеленского
Дональд Трамп – младший поделился в социальных сетях забавным видео, в котором его отец пинком выгоняет Владимира Зеленского с обложки журнала Time, где изображен человек года, и сам занимает его место.
На видео Трамп-старший танцует и пинком «сбрасывает» Зеленского, становясь на его место, передает РИА «Новости».
Журнал Time, по ожиданиям, намерен объявить Дональда Трампа человеком года после его победы на президентских выборах в США. В 2022 году это звание было присвоено «духу Украины» и Владимиру Зеленскому.
Ранее Дональд Трамп – младший опубликовал мем* со сценой из фильма «Один дома 2», где главный герой случайно встретился с Трампом-старшим. Сцена сравнивается со встречей Владимира Зеленского с Трампом. Шутку оценил бизнесмен Илон Маск.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента