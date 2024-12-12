Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.3 комментария
Из интерната под Волгоградом госпитализировали 19 детей с ветрянкой
В детском психоневрологическом интернате в Волгоградской области госпитализировали 19 детей с ветряной оспой, ранее в учреждении умерли два ребенка с ДЦП после заражения ветрянкой.
В интернате в городе Петров Вал с 6 ноября по 11 декабря зарегистрировали 19 случаев заболевания ветряной оспой среди воспитанников, сообщила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Ирина Климина, передает ТАСС.
Сейчас все заболевшие находятся в медицинских учреждениях, им предоставляют необходимое лечение. Роспотребнадзор осуществляет контроль за ситуацией, и принимаются меры для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.
Напомним, СК сообщал о проверке после смерти в этом интернате под Волгоградом двух воспитанников. Источник в оперативных службах региона пояснял, что оба ребенка страдали серьезными хроническими заболеваниями, включая детский церебральный паралич.