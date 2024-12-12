Эксперт: Украинские власти обеспокоены «страшными цифрами» возвращающихся переселенцев в Россию

Tекст: Дмитрий Зубарев

На Украине число граждан, возвращающихся в Россию, вызывает обеспокоенность, передает ТАСС. Людмила Черенько, доктор экономических наук и заведующая отделом исследований уровня жизни населения украинского Института демографии и социальных исследований, в интервью агентству РБК-Украина заявила, что это связано с проблемами обеспечения жильем. По словам Черенько, если бы муниципалитеты создавали возможности хотя бы для временного жилья, например, в виде общежитий, ситуация могла бы быть иной.

Жилье является основной проблемой для вынужденных переселенцев. Даже те, кто нашел работу, вынуждены отдавать почти всю заработную плату на аренду. Черенько подчеркнула, что не все переселенцы трудоспособны, многие из них пенсионного возраста и вынуждены возвращаться в Россию из-за высоких затрат на жилье на Украине, тогда как в России у них есть место для проживания.

По словам Черенько, многие украинцы также уехали в европейские страны, такие как Германия, особенно те, кто нуждается в дорогостоящем лечении. Государственные возможности Украины в этой сфере, по словам эксперта, были ограничены даже до начала военных действий, что только усугубило проблему.

Черенько также отметила, что Киев не располагает средствами для предоставления финансовых стимулов, которые могли бы конкурировать с условиями в странах Европы, таких как Германия. Украинское государство не в состоянии предложить гражданам значительные финансовые компенсации, чтобы побудить их вернуться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил рассмотреть возможность создания структуры для оказания помощи людям, переезжающим с Украины. В Верховной раде Украины заявили о возвращении 150 тыс. жителей Донбасса с Украины в Россию. На Украине планировали отмену льготных выплат для внутренних переселенцев.