Попова заявила об отсутствии доказательств лабораторного происхождения COVID-19

Tекст: Мария Иванова

Очевидных данных, подтверждающих лабораторное происхождение коронавируса, не представлено, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что в Соединенных Штатах за последние два десятилетия зафиксировано более 300 случаев внутрилабораторного инфицирования, из которых 80% зарегистрированы на территории США, передает ТАСС.

«Данных, доказывающих ситуацию, не представлено, их нет. А то, что в США выступают с таким мнением, наверное, у них есть на что опереться», – добавила Попова.

Также она подчеркнула, что ситуация по заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в России остается стабильной, хоть и отмечается небольшой рост. Глава Роспотребнадзора, впрочем, предположила, что часть людей предпочитает не обращаться за медицинской помощью, что может влиять на статистику.

Ранее конгрессмены США завершили расследование, которое показало, что коронавирус, вероятнее всего, имеет лабораторное происхождение и мог распространиться из Уханьского института вирусологии. По мнению американских и европейских ученых, очагом распространения коронавируса являлся рынок морепродуктов в китайском городе Ухань.

Между тем Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что штаммы COVID-19 продолжают циркулировать по всему миру без сезонного характера.