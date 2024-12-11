Путин заявил Орбану об отказе Киева от мирного урегулирования конфликта

Путин обсудил с Орбаном отказ Киева от мирного урегулирования конфликта

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин и Орбан провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждали вопросы, касающиеся ситуации вокруг Украины. Как говорится на сайте Кремля, Путин рассказал Орбану о своей оценке текущей ситуации на Украине и подчеркнул отказ украинского руководства от мирного урегулирования конфликта.

Орбан выразил заинтересованность в содействии совместным поискам путей политико-дипломатического разрешения кризиса. Он отметил важность своих контактов с западными лидерами для поиска решения.

В ходе разговора также затрагивались вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и продвижения проектов в энергетической сфере. Оба лидера подтвердили поступательное развитие этих отношений. Кроме того, обсуждалась напряженная обстановка на Ближнем Востоке, связанная с последними событиями в Сирии.

Ранее Орбан заявил об эскалации конфликта на Украине из-за появления там военных из США и Франции, что может привести к мировой войне.

Он также подчеркнул, что либеральный порядок завершился, и странам необходимо использовать свои силы для победы в грядущих переменах.