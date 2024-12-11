Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.0 комментариев
Путин: Интернетом в России пользуется почти все население страны
Путин: Более 130 млн человек пользуются интернетом и порталом «Госуслуги»
Свыше 130 млн российских граждан пользуются сетью Интернет в стране, такое же количество пользователей у портала государственных услуг, заявил президент России Владимир Путин на международной конференции AI Journey.
«Мы, безусловно, являемся одними из лидеров в мире по оказанию госуслуг с помощью современных технологий. У нас [в стране] где-то свыше 130 млн пользователей, как ни странно. То есть это приближается к количеству граждан Российской Федерации. Это очень большой процент, свыше 130 млн, это точно», – цитирует Путина ТАСС.
Также глава государства ранее указывал, что Россия должна стать мировым лидером в области ИИ.