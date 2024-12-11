Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.0 комментариев
Путин перечислил регионы-лауреаты Национальной премии в области ИИ
Президент Владимир Путин на международной конференции AI Journey озвучил перечень российских регионов, которые стали лауреатами Национальной премии в области искусственного интеллекта в 2024 году.
«Назову регионы-лауреаты Национальной премии в области искусственного интеллекта. Для того чтобы подстегнуть работу на региональном уровне, мы такой конкурс проводим. Победителями этого года будут Москва, Московская, Липецкая, Тульская и Тюменская области», – цитирует Путина ТАСС.
Ранее на конференции глава государства заявил, что России следует находиться на передовой технологических изменений, происходящих в мире прямо сейчас.