Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.5 комментариев
Захарова: Киевский режим вскоре решится на снижение мобилизационного возраста
Решение о снижении мобилизационного возраста на Украине практически принято, это лишь вопрос времени, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Снижение мобилизационного возраста на Украине – это, конечно, уже вопрос времени, и это все понимают», – цитирует Захарову ТАСС.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что союзники Вашингтона согласны с мнением о необходимости мобилизации украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. До этого США призывали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет.