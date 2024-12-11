Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.4 комментария
Bloomberg: НАТО поднимет порог военных расходов до 3% ВВП в 2025 году
Bloomberg сообщил о возможном повышении порога военных расходов НАТО до 3% ВВП
Альянс НАТО рассматривает возможность увеличения военных расходов до 3% ВВП к 2025 году для достижения новых целей по производству вооружений.
НАТО рассматривает возможность увеличения минимального порога военных расходов стран-участниц с 2 до 3% ВВП, сообщает ТАСС. Это изменение планируется ввести к 2025 году. По данным Bloomberg, такое повышение необходимо для достижения новых целей, связанных с производством вооружений.
На предстоящем саммите НАТО, который состоится в июне, планируется утвердить новые конкретные цели по количеству танков, самолетов и других систем вооружений. Для реализации этих целей может потребоваться увеличение оборонных бюджетов стран альянса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Британии заявил о 99-процентной зависимости Украины от НАТО, а глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр подчеркнул необходимость повышения военных расходов стран НАТО до 3% от ВВП для выполнения новых военных планов альянса.