Bloomberg: НАТО поднимет порог военных расходов до 3% ВВП в 2025 году

Bloomberg сообщил о возможном повышении порога военных расходов НАТО до 3% ВВП

Tекст: Дмитрий Зубарев

НАТО рассматривает возможность увеличения минимального порога военных расходов стран-участниц с 2 до 3% ВВП, сообщает ТАСС. Это изменение планируется ввести к 2025 году. По данным Bloomberg, такое повышение необходимо для достижения новых целей, связанных с производством вооружений.

На предстоящем саммите НАТО, который состоится в июне, планируется утвердить новые конкретные цели по количеству танков, самолетов и других систем вооружений. Для реализации этих целей может потребоваться увеличение оборонных бюджетов стран альянса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Британии заявил о 99-процентной зависимости Украины от НАТО, а глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр подчеркнул необходимость повышения военных расходов стран НАТО до 3% от ВВП для выполнения новых военных планов альянса.