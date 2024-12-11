Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.0 комментариев
Reuters: Макрон и Зеленский осторожничали на встрече с Трампом в Париже
На трехсторонней встрече в Париже Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский были осторожны, чтобы не ставить Дональда Трампа в неудобное положение, одновременно подчеркивая вклад Европы в поддержку Украины и стремление к более равномерному распределению ответственности за безопасность.
Во время недавней встречи в Париже между президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Украины Владимиром Зеленским и избранным президентом США Дональдом Трампом, лидеры проявили особую осторожность в общении с Трампом, чтобы избежать создания впечатления, будто он загнан в угол, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.
Встреча прошла на фоне двусторонних переговоров Трампа и Макрона, во время которых Трамп отметил, что намерен обсудить с французским коллегой, как мир «немного сходит с ума».
Согласно источникам, Макрон использовал встречу для демонстрации усилий Европы в поддержке Украины, подчеркнув, что континент готов более равномерно распределить обязанности по обеспечению безопасности с США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский потребовал от Трампа гарантий безопасности для Украины, а также настойчиво попросил о вступлении Украины в НАТО и пообещал «поработать» над предложением Макрона о размещении войск Запада на Украине.