Фонд «Защитники Отечества» и РУДН договорились обучать ветеранов СВО

Стало известно о сотрудничестве РУДН и фонда «Защитники Отечества» в обучении ветеранов СВО

Статс-секретарь и председатель фонда Анна Цивилева отметила, что университет предлагает широкий спектр образовательных направлений, удовлетворяя высокий запрос на высшее образование среди ветеранов и их близких. В фонд поступило порядка 5,3 тыс. запросов, из которых около 4 тысяч от самих ветеранов и более 1,3 тысяч от их семей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Ректор РУДН Олег Ястребов подчеркнул важность партнерства с фондом, отметив, что вуз стремится донести до 170 стран миропонимание России и активно участвует в трудоустройстве ветеранов в агросекторе. В университете для них разработаны различные образовательные программы, включая медицинскую. Ястребов выразил уверенность в нахождении новых направлений сотрудничества.

Кроме того, соглашение предусматривает совместные военные и патриотические мероприятия, а также организацию волонтерской помощи для ветеранов и их семей Цивилева также участвовала в мероприятии ко Дню Героев Отечества, подчеркивая важность героизма и комплексной поддержки ветеранов в адаптации к мирной жизни.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход.

С 1 июня 2023 года в филиалы фонда «Защитники Отечества» поступило более 1 млн 800 тыс. запросов на оказание помощи, из которых свыше 1 млн 650 тыс. уже решено.