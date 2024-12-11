Путин заявил о совместной работе с мусульманскими странами за свободный мир

Путин заявил о близости позиций России и мусульманских стран в международной политике

Tекст: Елизавета Шишкова

В приветственном обращении к участникам группы стратегического видения «Россия – исламский мир», проходящей в Малайзии, глава государства подчеркнул, что позиции России и мусульманских стран схожи в вопросах глобальной политики и региональных конфликтов.

«Российская Федерация традиционно придает большое значение развитию дружественных связей с мусульманскими странами как по двусторонней линии, так и в рамках диалога с Организацией исламского сотрудничества», – говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.

Президент также отметил, что нынешнее заседание посвящено взаимодействию России и исламского мира в условиях формирующейся многополярности.

«Мы вместе выступаем за построение справедливого демократического миропорядка, основывающегося на подлинном равенстве и верховенстве международного права, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления», – добавил Путин.

Путин подчеркнул, что необходимо уделять особое внимание урегулированию региональных конфликтов, борьбе с террористической угрозой, а также координации усилий в области образования и просвещения.

Он выразил уверенность, что дискуссии в рамках группы будут конструктивными и помогут укрепить взаимовыгодное сотрудничество между Россией и мусульманскими странами.