Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.4 комментария
США сообщили об успешном тестовом перехвате баллистической ракеты средней дальности
США провели успешный тест по перехвату баллистической ракеты средней дальности у острова Гуам
Американское Агентство по противоракетной обороне провело первый успешный перехват учебной баллистической ракеты средней дальности у побережья острова Гуам с использованием системы Aegis.
Как передает РИА «Новости», США провели в реальном времени успешный тест по перехвату баллистической ракеты средней дальности у побережья острова Гуам. Испытание стало первым в своем роде и было проведено Агентством по противоракетной обороне в сотрудничестве с партнерами из министерства обороны США.
Для выполнения задачи использовалась американская система противоракетной обороны Aegis. Она была интегрирована с радаром AN/TPY-6 и системой вертикального пуска. По информации из заявления Пентагона, испытание прошло успешно, ракета была перехвачена в назначенном районе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, западные аналитики высчитывают дальность и радиус действия российского комплекса «Орешник», охватывающего Европу и Ближний Восток. Роскосмос выразил готовность модернизировать баллистическую ракету «Орешник» в соответствии с требованиями Минобороны.
Европейские страны обеспокоены после испытания российской ракеты «Орешник», экс-чиновник Пентагона отметил, что они не хотят участвовать в войне за Украину.
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