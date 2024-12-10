США провели успешный тест по перехвату баллистической ракеты средней дальности у острова Гуам

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», США провели в реальном времени успешный тест по перехвату баллистической ракеты средней дальности у побережья острова Гуам. Испытание стало первым в своем роде и было проведено Агентством по противоракетной обороне в сотрудничестве с партнерами из министерства обороны США.



Для выполнения задачи использовалась американская система противоракетной обороны Aegis. Она была интегрирована с радаром AN/TPY-6 и системой вертикального пуска. По информации из заявления Пентагона, испытание прошло успешно, ракета была перехвачена в назначенном районе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, западные аналитики высчитывают дальность и радиус действия российского комплекса «Орешник», охватывающего Европу и Ближний Восток. Роскосмос выразил готовность модернизировать баллистическую ракету «Орешник» в соответствии с требованиями Минобороны.

Европейские страны обеспокоены после испытания российской ракеты «Орешник», экс-чиновник Пентагона отметил, что они не хотят участвовать в войне за Украину.

Решение о размещении российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии стало ответом на размещение ракет средней дальности США и Германии в Европе, сообщил замначальника Генштаба ВС Белоруссии Сергей Лагодюк.

