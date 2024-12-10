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    Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.

    4 комментария
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Как здоровье связано с правами человека

    Сегодня во всем мире отмечается День прав человека. 10 декабря 1948 года Генеральной ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека – документ о правах, присущих каждому человеку от рождения. А еще оно получило огромное влияние на мир медицины.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Кто победил и кто проиграл в Сирии

    Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.

    14 комментариев
    10 декабря 2024, 18:48 • Новости дня

    США сообщили об успешном тестовом перехвате баллистической ракеты средней дальности

    США провели успешный тест по перехвату баллистической ракеты средней дальности у острова Гуам

    США сообщили об успешном тестовом перехвате баллистической ракеты средней дальности
    @ Costfoto/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское Агентство по противоракетной обороне провело первый успешный перехват учебной баллистической ракеты средней дальности у побережья острова Гуам с использованием системы Aegis.

    Как передает РИА «Новости», США провели в реальном времени успешный тест по перехвату баллистической ракеты средней дальности у побережья острова Гуам. Испытание стало первым в своем роде и было проведено Агентством по противоракетной обороне в сотрудничестве с партнерами из министерства обороны США.

    Для выполнения задачи использовалась американская система противоракетной обороны Aegis. Она была интегрирована с радаром AN/TPY-6 и системой вертикального пуска. По информации из заявления Пентагона, испытание прошло успешно, ракета была перехвачена в назначенном районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные аналитики высчитывают дальность и радиус действия российского комплекса «Орешник», охватывающего Европу и Ближний Восток. Роскосмос выразил готовность модернизировать баллистическую ракету «Орешник» в соответствии с требованиями Минобороны.

    Европейские страны обеспокоены после испытания российской ракеты «Орешник», экс-чиновник Пентагона отметил, что они не хотят участвовать в войне за Украину.

    Решение о размещении российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии стало ответом на размещение ракет средней дальности США и Германии в Европе, сообщил замначальника Генштаба ВС Белоруссии Сергей Лагодюк.

    10 декабря 2024, 10:20 • Новости дня
    США передали Украине 847 ракет Patriot на 3,26 млрд долларов

    США передали Украине 847 ракет Patriot MSE на сумму 3,26 млрд долларов

    США передали Украине 847 ракет Patriot на 3,26 млрд долларов
    @ John Hamilton/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    Соединенные Штаты, согласно бюджетным отчетам Пентагона, передали Украине 847 зенитных ракет Patriot MSE стоимостью 3,26 млрд долларов.

    Соединенные Штаты передали Украине не менее 847 зенитных ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) на общую сумму 3,26 млрд долларов, сообщает РИА «Новости». Эти поставки стали ответом на успешное применение Россией гиперзвуковой ракеты «Орешник» и последующее увеличение количества систем ПВО, направленных в Киев Нидерландами и США.

    Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в июне заявил, что Украина будет получать ракеты MSE приоритетно, как только они выходят с производственных линий. Он уточнил, что поставки будут продолжаться «в течение следующих 16 месяцев». Армия США также заключила контракт с Lockheed Martin на сумму 4,5 млрд долларов для закупки дополнительных ракет.

    Анализ бюджетных отчетов Министерства обороны США помог установить количество переданных ракет. В отчете января 2023 года упоминалась поставка ракет стоимостью 956 млн долларов, которые стали частью «секретной программы». В апреле 2023 года стало известно, что эти средства были добавлены к бюджету для закупки MSE, увеличив его с 1,037 млрд до 1,993 млрд долларов.

    В последующих отчетах министерства также упоминались «секретные программы» для закупки ракет. Бюджет на 2025 год показал, что с 2023 года на закупку MSE было выделено дополнительное 1,442 млрд долларов, что позволило закупить 375 дополнительных ракет. В 2024 году бюджет вырос до 3,03 млрд долларов, что позволило закупить еще 472 ракеты.

    Напомним, ранее обломки сбитой ракеты Patriot упали в жилом секторе Одессы, что привело к жертвам среди гражданских, сообщали украинские СМИ.

    Ранее командующий ВВС Украины Николай Олещук выступил с угрозой в адрес депутата Рады Марьяны Безуглой, заявившей об уничтожении F-16 комплексом Patriot, и назвал ее «инструментом для дискредитации высшего военного руководства».

    Между тем российский истребитель Су-57 показал высокий уровень эффективности в условиях противодействия западным системам ПВО, включая комплексы Patriot, заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

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    10 декабря 2024, 08:08 • Новости дня
    Стало известно о массовом выводе ВСУ из Курахово

    ВСУ начали массово выводить остатки группировки из Курахово из-за усиления боев

    Стало известно о массовом выводе ВСУ из Курахово
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины начали массово выводить остатки своей группировки из Курахово в условиях усиления боевых действий и сохраняющихся очагов сопротивления, сообщили в силовых структурах.

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки массово вывести остатки своих подразделений из Курахово, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    Источник ТАСС сообщил, что ранее украинские военные старались покинуть город небольшими группами, но в последнее время масштабы и частота таких попыток значительно возросли. По данным силовых структур, действия ВСУ направлены на эвакуацию оставшихся сил из этого района.

    Несмотря на активные попытки вывода войск, в Курахово продолжаются очаги сопротивления. Одним из таких мест является территория Кураховской ТЭС, где оборудован комплекс огневых позиций.

    Ранее российские силы взяли под контроль большую часть многоэтажек в западной части города Курахово.

    Также сообщалось об оперативном окружении ВСУ под Курахово.

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    10 декабря 2024, 17:40 • Видео
    Зеленский перешел к тактике истеричных метаний

    Владимир Зеленский рискнул пойти на личный конфликт с избранным президентом США Дональдом Трампом, поскольку его не устроили итоги их разговора в Париже, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон. Этим он, вполне вероятно, подписал себе политический приговор.

    Коментарии (0)
    10 декабря 2024, 07:43 • Новости дня
    Житель Раздольного в ДНР использовал российских пленных как рабов

    Беженец рассказал, что житель Раздольного в ДНР держал российских пленных для работы на ферме

    Tекст: Вера Басилая

    Житель Раздольного в ДНР Александр Филахтов эксплуатировал российских военнопленных, сдавая их в аренду для работы на ферме, рассказал эвакуированный беженец.

    В Раздольном, расположенном в ДНР, местный житель Александр Филахтов использовал российских военнопленных в качестве рабов. Эту информацию сообщил эвакуированный из поселка беженец. По его словам, в подвале у Филахтова находились шестеро пленных, которых затем сдавали в аренду для сельскохозяйственных работ на ферме, передает РИА «Новости».

    Беженец добавил, что Филахтов сотрудничал с вооруженными силами Украины, которые снабжали его пленными. После того как российские войска взяли Раздольное под контроль, семья Филахтова бежала в Днепропетровск.

    Эвакуированный житель также рассказал, что при отступлении ВСУ оставляют за собой «голую землю». «Сначала целенаправленно били по огородам, потом по сараям, а затем уже по домам. Даже уже сгоревшие дома обстреливают, чтобы выровнять с землей», – сообщил беженец.

    Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин подчеркнул важность доклада ООН о пытках российских военнопленных на Украине и призвал международное сообщество обратить внимание на эти преступления.

    В докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека сообщалось, что более половины российских военнопленных на Украине подвергались жестоким издевательствам.

    Коментарии (9)
    10 декабря 2024, 11:12 • Новости дня
    Российские войска вышли к зданию горсовета Курахово

    Рогов сообщил о продвижении российских войск до горсовета в Курахово

    Российские войска вышли к зданию горсовета Курахово
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска в Курахово ДНР продвинулись до здания городского совета, в то время как подразделения вооруженных сил Украины отходят в промышленную зону, оставляя под контролем лишь часть жилой застройки, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    Российские войска в ходе боев за освобождение Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) достигли здания городского совета в западной части города, сообщает ТАСС.

    Рогов отметил, что линия фронта проходит в одном квартале от городского совета. Украинские вооруженные силы (ВСУ) отступают в промзону и на территорию ТЭС.

    По его словам, под контролем ВСУ остается лишь небольшая часть жилой застройки. Украинские подразделения пытаются выйти в сторону населенного пункта Дачное, расположенного западнее Курахово. Также он отметил, что севернее города, в районе Сонцовки, сохраняется значительная группировка ВСУ.

    Ранее источник в силовых структурах сообщил, что ВСУ пытаются массово выводить остатки своей группировки из Курахово. В городе продолжаются бои, в частности, в районе Кураховской ТЭС остаются очаги сопротивления.

    Во вторник стало известно, что российские силы взяли под контроль большую часть многоэтажек в западной части Курахово на фоне продолжающихся боев с ВСУ.

    Накануне украинские войска начали массово выводить остатки своей группировки из Курахово в условиях усиления боевых действий и сохраняющихся очагов сопротивления.

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    9 декабря 2024, 22:43 • Новости дня
    Госдеп призвал сирийцев решить судьбу российских баз в Сирии

    Госдеп США ожидает, что сирийцы решат судьбу российских военных баз

    Tекст: Максим Попов

    Судьбу российских военных баз на сирийской территории должен решить народ Сирии, заявил представитель Госдепартамента США на фоне масштабного наступления оппозиции, которое привело к захвату крупных городов и бегству президента Башара Асада в Москву.

    Миллер заявил, что судьба российских военных баз на территории Сирии должна быть решена сирийским народом, а не США, сообщает ТАСС. По словам Миллера, США не располагают информацией о статусе этих баз и о том, какие действия может предпринять в отношении них нынешний сирийский режим.

    Представитель Госдепа отметил, что позиция США заключается в том, что именно сирийский народ должен принимать окончательное решение по этим объектам. «Что касается позиции Соединенных Штатов по этим объектам, то в конечном итоге это решение должен принять сирийский народ, а не народ Соединенных Штатов», – подчеркнул он.

    27 ноября оппозиционные силы начали масштабное наступление на позиции правительственных войск в провинциях Алеппо и Идлиб. По состоянию на вечер 7 декабря оппозиция захватила несколько крупных городов, включая Алеппо, Хаму и Хомс. В воскресенье силы оппозиции вошли в Дамаск, что привело к отступлению сирийской армии и отставке президента Башара Асада.

    До этого сообщалось, что оппозиция Сирии решила создать единое военное управление. Ранее представитель сирийской оппозиции Анас аль-Абда отметил, что для новых властей Сирии крайне важно поддерживать хорошие отношения с Россией. В Кремле сообщили, что российская сторона получила от лидеров вооруженной сирийской оппозиции гарантии безопасности российских военных баз и дипломатических учреждений в Сирии.

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    10 декабря 2024, 14:12 • Новости дня
    Лукашенко: Россия поставит Белоруссии ракету для «Орешника» бесплатно

    Лукашенко: Россия поставит Белоруссии ракету для «Орешника» бесплатно, пусковую установку Минск сделает самостоятельно

    Лукашенко: Россия поставит Белоруссии ракету для «Орешника» бесплатно
    @ Владимир Смирнов/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ракету для «Орешника» россияне поставят бесплатно, пусковую установку Белоруссия произведет самостоятельно, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости обеспечения безопасности страны, передает БелТА.

    «Решение приняли. Это наша оборона. Я должен защищать своих людей, которые меня избрали президентом», – подчеркнул Лукашенко.

    Лукашенко признал, что создать такое оружие, как «Орешник», самостоятельно было бы крайне сложно из-за его стоимости и требуемых технологий.

    Белорусский лидер уточнил, что Белоруссия самостоятельно создаст пусковую установку, а Россия бесплатно предоставит ракету. Поставки ожидаются во второй половине следующего года. Лукашенко выразил надежду на успех проекта и подчеркнул важность международного сотрудничества в сфере обороны.

    Ранее Лукашенко заявил, что пусковая установка «Орешника» полностью белорусская, а также заявил, что Белоруссия обладает ядерным оружием и может применить его в случае нарушения границ.

    Президент России Владимир Путин заявил о возможности размещения комплекса «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года после увеличения его серийного производства в России.

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    10 декабря 2024, 10:23 • Новости дня
    Нарышкин заявил о планах Запада вовлечь Прибалтику в войну с Россией

    Нарышкин: Запад может вовлечь Прибалтику и Германию в войну с Россией после Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Запад использует украинский кризис для «истощения России», планируя вовлечь в конфликт прибалтов, восточноевропейцев, а затем и немцев, чтобы создать условия для цветной революции в России, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу «Разведчик» заявил, что Запад рассчитывает воевать с Россией до последнего украинца и, когда их не останется, заставить сражаться прибалтов, восточноевропейцев и немцев, передает РИА «Новости».

    «Стратегический расчет Запада в украинском кризисе предельно ясен: навязать нам затяжную борьбу на истощение в целях раскола российского общества и создания условий для цветной революции», – подчеркнул Нарышкин.

    Директор СВР отметил, что постсоветское пространство остается приоритетным направлением для американских и британских спецслужб. Запад стремится разорвать экономические, политические и исторические связи России с другими странами, что отражает англосаксонскую максиму: «Кто управляет Евразией, тот владеет миром».

    «Хотя временами у англосаксов, что называется, сдают нервы. На это, в частности, указывает их переход к открытому террору и попыткам физического устранения оппонентов. Иными словами, в их излюбленной формуле «купить или убить» явно начал преобладать второй ингредиент», – отметил Нарышкин.

    По его словам, при этом США переходят к открытому террору, как пример – покушение на словацкого премьера Роберта Фицо.

    Нарышкин также указал на провалы США на постсоветском пространстве.

    «В Грузии западникам не удалось помешать победе правящей партии «Грузинская мечта», а режим в Молдавии еле натянул нужный результат на выборах», – добавил он. Азербайджан и Армения не следуют рекомендациям США и ЕС, предпочитая решать вопросы самостоятельно.

    Директор СВР предупредил о возможном развязывании глобального конфликта с эпицентром в Евразии, что может быть способом мирового капитала выйти из кризиса. Однако Нарышкин отметил, что в мире появились новые устойчивые группы стран, способные противостоять англосаксонским авантюрам и предотвратить мировую катастрофу.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о планах НАТО заморозить конфликт на Украине для обучения украинцев.

    Президент России Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске заявил, что действия западных стран на украинской территории двигают мир к глобальному конфликту.

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    9 декабря 2024, 23:26 • Новости дня
    США гарантировали экипировку ВСУ при мобилизации 18-летних

    Вашингтон пообещал Киеву экипировать ВСУ в случае мобилизации 18-летних

    США гарантировали экипировку ВСУ при мобилизации 18-летних
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Максим Попов

    США заявили, что готовы обеспечить ВСУ необходимым снаряжением и обучением в случае увеличения украинской мобилизации за счет 18-летних призывников.

    Как передает ТАСС, официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер подчеркнул, что окончательное решение о составе вооруженных сил принимает Украина. Однако Соединенные Штаты уже выразили готовность оказать поддержку в случае мобилизации 18-летних.

    Миллер на брифинге отметил, что США и их союзники готовы обеспечить экипировку и обучение дополнительных сил, если Украина решит увеличить количество мобилизованных. Он подчеркнул: «В конце концов, решение о составе вооруженных сил должны принять украинцы. Что мы ясно дали им понять: если они предоставят дополнительные силы для участия в боях, мы и наши союзники будем готовы экипировать и обучить эти силы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе подчеркнул важность принятия Украиной решений по усилению мобилизации, назвав их непростыми, но необходимыми для противостояния России.

    в конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В ответ на это киевские власти потребовали от администрации президента Байдена дополнительных вооружений для продолжения боевых действий.

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    10 декабря 2024, 07:27 • Новости дня
    ВС России заняли выгодные позиции под Купянском

    Марочко сообщил об улучшении тактического положения ВС России под Купянском

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия заняла более стратегически выгодные позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Лозовая и Зеленый Гай благодаря ослаблению некоторых участков противника, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, ослабление некоторых участков противника позволило российским силам занять более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Лозовая и Зеленый Гай, передает РИА «Новости».

    Марочко заявил, что украинскому командованию пришлось выделять дополнительные резервы на Купянское направление, чтобы стабилизировать ситуацию. Эти резервы изначально предполагались для восполнения потерь на других участках.

    Эксперт отметил, что в последние сутки российские подразделения наносили удары по позициям украинских сил в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Песчаное, Глушковка, Загрызово, Лозовая, Зеленый Гай, Копанки и Надия. Украинская сторона понесла потери как в живой силе, так и в технике.

    Ранее российские военнослужащие нанесли удар по месту дислокации ВСУ в Купянске, уничтожив до десяти иностранных наемников, а также ликвидировали пункт управления и склад вооружения.

    До этого российские силы прорвали оборону ВСУ у Купянска и установили огневой контроль над двумя километрами ключевой трассы Двуречная – Купянск.

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    10 декабря 2024, 08:50 • Новости дня
    Сальдо: ВСУ готовят Херсон к наступлению российских войск

    Губернатор Херсонской области Сальдо: ВСУ готовят Херсон к наступлению российских войск

    Tекст: Мария Иванова

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Киев сосредоточился на подготовке правобережья к обороне перед возможным российским наступлением.

    Сальдо сообщил, что украинские формирования готовят город Херсон и правобережную часть региона к противодействию российским военным, передает РИА «Новости». По его словам, ВСУ перебрасывают свои силы в Курскую область, и на данный момент не в силах организовать наступление на Херсонском направлении.

    Сальдо отметил, что численность украинских военнослужащих недостаточна даже для мелких попыток переброски на левый берег Днепра. «Поэтому говорить о том, что противник готовится к наступлению с правого берега на левый, наверное, будет необъективно. Не готовится он», – подчеркнул Сальдо. Он добавил, что противник активно готовит правобережье к возможному приходу российских военных.

    Губернатор уверен, что Херсон будет полностью освобожден и возвращен в состав России. «По моему мнению, хоть завтра он должен быть освобожден. Но есть объективная реальность, которая говорит о том, что нужна соответствующая ситуация», – заявил Сальдо. Он напомнил о том, что регион имеет историческую связь с Россией, и отметил, что «справедливость историческая говорит о том, что цикличность она была, есть и будет».

    Херсонская область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года, однако украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать часть территории. На данный момент под контролем России находится 75% области, в то время как часть на правобережье Днепра, включая город Херсон, удерживают украинские войска.

    Отметим, что в Херсонской области за минувшую неделю резко увеличилось число ударов по гражданским объектам, совершенных ВСУ.

    Губернатор региона Владимир Сальдо заявлял, что освобождение Херсона от украинской оккупации потребует значительных усилий и ресурсов, а точные сроки операции определить невозможно.

    Ранее в Херсоне сопротивление атаковало беспилотником постамент с украинскими флагами, установленными вместо памятника Ленину.

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    10 декабря 2024, 13:14 • Новости дня
    Российские войска освободили Желтое в ДНР
    Российские войска освободили Желтое в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки установили контроль над населенным пунктом Желтое в Донецкой народной республике, сообщило российское министерство обороны.

    Группировка «Центр» освободила Желтое и поразила технику и живую силу трех механизированных, мотопехотной и штурмовой бригад, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В зоне ее действия ВСУ потеряли более 575 человек и несколько единиц тяжелой техники, включая бронетранспортеры и гаубицы.

    Группировка «Север» поразила три бригады теробороны ВСУ на Харьковском направлении, украинская сторона потеряла до 70 украинских военных, несколько самоходных артиллерийских установок и гаубиц.

    В зоне ответственности группировок «Запад» и «Южная» ВСУ потеряли более 750 военнослужащих и значительное количество техники, включая танки и артиллерийские установки. Также российские войска отразили многочисленные контратаки украинских штурмовых подразделений.

    Группировки «Восток» и «Днепр» также нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской области и Донецкой народной республике. ВСУ понесли потери в виде личного состава и тяжелой техники.

    Средства противовоздушной обороны России сбили несколько снарядов РСЗО HIMARS и беспилотных аппаратов.

    Напомним, в воскресенье подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Благодатное в Донецкой народной республике. Также ВС России заняли опорный пункт у Успеновки в ДНР, затруднив снабжение украинских подразделений в Анновке.

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    9 декабря 2024, 20:47 • Новости дня
    Эксперты: Никаких планов по Сирии у США сейчас нет

    Американисты рассказали о традиционных интересах Вашингтона в Сирии

    Эксперты: Никаких планов по Сирии у США сейчас нет
    @ Omar Sanadiki/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Администрация Джо Байдена не станет серьезно вовлекаться в события в Сирии. Обратное возможно лишь в том случае, если ситуация для поддерживаемых ими курдов станет критической. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали американисты Григорий Ярыгин и Дмитрий Дробницкий. Ранее сирийская оппозиция заверила США, что не допустит присоединения к ним «Исламского государства» (запрещено в России).

    «У действующей администрации Белого дома никаких планов по Сирии уже нет. А у Дональда Трампа их пока нет, поскольку сейчас нет понимания, с кем в итоге придется иметь дело. При этом США заинтересованы сохранить свое присутствие на востоке Сирии», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    Каким именно будет это присутствие и возможно ли его сокращение – тоже дискуссионный вопрос, над которым задумались в США. «Возможно, они решат ограничиться контролем над нефтяными месторождениями», – допускает аналитик.

    «Как бы то ни было, ситуация в Сирии турбулентная, ставка внешних игроков на сохранения баланса сил не сыграла. Конечно, каких-то лидеров победившей оппозиции власти США знают, но нельзя сказать, что Вашингтон имеет на них существенное влияние. К тому же различные группировки могут начать борьбу друг с другом за власть внутри страны», – продолжил собеседник.

    На ваш взгляд
    Кто больше всего выиграл от падения режима Асада в Сирии?




    Результаты
    12 комментариев

    Американист Григорий Ярыгин также не ожидает серьезного вовлечения США в события в Сирии, но с некоторыми оговорками: если ситуация для поддерживаемых ими курдов станет критической, тогда администрация Джо Байдена усилит их поддержку в противостоянии с сирийской оппозицией и турецкими прокси.

    Будущая администрация Дональда Трампа также не станет проявлять активность в Сирии. «Для Трампа приоритетом остается поддержка Израиля. В интересах Тель-Авива ослабление Сирии. Поэтому Пентагон, скорее всего, оружие сирийцам поставлять не будет. А ЦРУ там и так всегда присутствует», – уточнил собеседник.

    Эксперт также напомнил, что США в Сирии традиционно поддерживают курдов, которые контролируют нефтеносные районы страны. И это не может не беспокоить Турцию. «Все это в долгосрочной перспективе создает нестабильность не только для Сирии, но и для Турции», – заключил Ярыгин.

    Ранее стало известно о том, что США отправили просьбы через Турцию к сирийской оппозиции, чтобы не допустить присоединения к ее операциям «Исламского государства», передает РИА «Новости». Группировки дали ответ с заверениями, что они не намерены позволять ИГ стать частью их движения. Сообщения передавались через дипломатические, разведывательные и военные каналы.

    При этом США продолжают оказывать разведывательную поддержку курдским формированиям в их стремлении установить контроль над территориями на востоке Сирии. Также обсуждается возможность более тесного взаимодействия США с сирийской вооруженной оппозицией. Отмечается, что администрация Джо Байдена может общаться с представителями группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), но американские власти не могут оказывать ей материальную поддержку.

    Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, как крах Асада повлияет на Россию и Ближний Восток.

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    10 декабря 2024, 18:10 • Новости дня
    Рогов заявил о бегстве ВСУ из Курахово

    Бои в Курахово привели к неорганизованному бегству частей ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Рогов сообщил, что части ВСУ начали неорганизованное бегство из Курахово в ДНР, где продолжаются бои за освобождение города.

    Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сообщил в интервью РИА «Новости», что в городе Курахово, расположенном в ДНР, наблюдается неорганизованное бегство частей ВСУ. Эти подразделения состоят в основном из сил территориальной обороны и насильно мобилизованных. Рогов отметил, что несмотря на эти события, организованное сопротивление ВСУ в городе продолжается.

    По его словам, в настоящий момент российские войска продолжают продвигаться в западной части Курахово, находясь уже в нескольких сотнях метров от здания городского совета. Основные укрепрайоны ВСУ расположены в районе трубного завода и ТЭС. Ранее российские войска уже освободили восточную часть города, а центральные и южные районы остаются местами активных боевых действий.

    Курахово имеет стратегическое значение и является крупнейшим населенным пунктом в юго-западной части Донбасса, который продолжает находиться под контролем ВСУ после освобождения Угледара. Взятие города позволит российским войскам углубиться к западной границе ДНР, что может повлиять на дальнейшее развитие ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины начали выводить остатки своей группировки из Курахово в условиях усиления боевых действий. Российские войска в Курахово ДНР продвинулись до здания городского совета, в то время как подразделения вооруженных сил Украины отходят в промышленную зону, оставляя под контролем лишь часть жилой застройки. Кроме того, российские войска заняли опорный пункт у Успеновки в ДНР, затрудняя снабжение украинских подразделений в Анновке и контролируя дорогу между этими населенными пунктами.

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    10 декабря 2024, 06:05 • Новости дня
    Российские войска взяли под контроль позицию ВСУ в Волчанске

    ВСУ потеряли контроль над позицией в южной части Волчанска в Харьковской области

    Tекст: Максим Попов

    Российские силы заняли позицию ВСУ в южной части Волчанска Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, отметив активность штурмовиков в районах Старицы и Тихого.

    Как отметил Марочко, огневая позиция ВСУ в южной части города Волчанска Харьковской области перешла под контроль российских военнослужащих, передает ТАСС.

    «Поступает информация об активизации наших войск в районе Волчанска. Прежде всего противник признает потерю одной позиции в южной части населенного пункта», – сообщил он.

    Марочко подчеркнул, что, согласно перехваченным данным, противник также фиксирует активность российских военнослужащих в районах населенных пунктов Старица и Тихое в Харьковской области. Это свидетельствует о возможных дальнейших действиях российских сил на этом направлении.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне ВСУ потеряли до 490 военнослужащих в результате действий группировки «Запад» за прошедшие сутки. В районах населенных пунктов Тихое, Волчанск и Липцы Харьковской области были успешно отражены две контратаки штурмовых групп украинской армии.

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    9 декабря 2024, 23:52 • Новости дня
    США отказались поддержать призыв Папы к рождественскому перемирию

    Госдепартамент не поддержал призыв Папы Франциска к перемирию на Рождество

    Tекст: Максим Попов

    Администрация США не поддержала призыв Папы Франциска к рождественскому перемирию, сославшись на право Украины на самооборону и сложность конфликта с Россией.

    Как сообщило ТАСС, администрация Соединенных Штатов не поддержала призыв Папы Франциска к рождественскому перемирию в зонах конфликтов. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил на брифинге, что существуют конфликты, в которых США пытаются добиться прекращения огня, такие как в Газе и Судане.

    На вопрос о присоединении США к призыву понтифика Миллер отметил, что решение о перемирии в конфликте между Россией и Украиной должна принимать Украина. «Украина имеет право защищать себя,» – подчеркнул дипломат, добавив, что Россия вряд ли откликнется на призыв Папы и разоружится в одностороннем порядке.

    Миллер также заявил, что США хотят урегулирования конфликтов, но это не обязательно означает немедленное прекращение огня. Ранее Папа Римский Франциск призвал к перемирию на Рождество во всех конфликтных зонах, включая Украину и страны Ближнего Востока.

    Напомним, в ноябре The Independent сообщило о создании альянса между Трампом, Орбаном и папой Франциском. По мнению обозревателей, союз будет использовать политическое влияние для ведения переговоров о прекращении военной поддержки Украины.

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