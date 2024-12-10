Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.4 комментария
Путин: В сфере правозащиты тот, кто платит, всегда заказывает музыку
Сфера правозащиты работает по принципу «тот, кто платит, всегда заказывает музыку», поэтому нужно отделить использование ресурсов от их источника, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«Конечно, мы с вами знаем – тот, кто платит, тот всегда заказывает музыку. Когда мы сейчас говорим о финансировании правозащитной деятельности, нам нужно создать механизм использования средств, которые выделяет либо государство, либо общественная организация, либо наши компании. Создать такой механизм, который отделял бы использование выделяемых ресурсов от источника», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Путин отметил работу российских общественников и правозащитников.