  • Новость часаПутин назвал российских правозащитников «заступниками»
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    Израиль начал раздел Сирии
    Фадеев предложил учитывать средний балл при поступлении в вузы наряду с ЕГЭ
    Штрафы за превышение скорости решили увеличить
    Кремль выявил топ-10 проблем, волнующих россиян
    Путин рассказал о потенциале привлечения граждан к работе НКО
    Путин объявил о выделении четверти бюджета на социальные программы
    Путин поддержал создание правозащитной организации БРИКС
    Глава СПЧ предложил создать центры обучения русскому языку для детей мигрантов
    Меркель назвала поставки газа из России в ФРГ давней традицией
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Трамп не сможет взять мир нахрапом

    Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.

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    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Как здоровье связано с правами человека

    Сегодня во всем мире отмечается День прав человека. 10 декабря 1948 года Генеральной ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека – документ о правах, присущих каждому человеку от рождения. А еще оно получило огромное влияние на мир медицины.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Кто победил и кто проиграл в Сирии

    Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.

    11 комментариев
    10 декабря 2024, 16:25 • Новости дня

    Путин отметил работу СПЧ по фиксации преступлений киевского режима

    Путин на встрече с СПЧ напомнил о важности фиксации нарушений прав человека киевским режимом

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) напомнил о важности работы по фиксации нарушений прав человека со стороны киевского режима.

    «Особо подчеркну важность вашей работы по фиксации нарушений прав мирных жителей со стороны киевского режима, а также совершаемых им военных преступлений. Вы продолжаете информировать об этом мировое сообщество», – сказал Путин, обращаясь к членам СПЧ.

    Он добавил, что в ходе заседания Совета планируется обсудить ситуацию в Донбассе и Новороссии. «Вы регулярно бываете на наших исторических территориях Донбасса и Новороссии, знаете о нуждах их жителей. Все эти темы обязательно сегодня обсудим», – подчеркнул президент.

    Ранее сообщалось, что накануне на неформальной встрече с Героями России Путин обсудил развитие беспилотной авиации и отметил, что Министерство обороны готовит предложения по этому вопросу.

    В ноябре глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что угольные шахты на освобождаемых территориях Донецкой народной республики находятся в крайне сложной ситуации и требуют детальной оценки специалистов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил поездку Путина в Донбасс, подчеркнув, что президент всегда поддерживает тех, кто нуждается в его помощи.  

    9 декабря 2024, 18:25 • Новости дня
    Меркель рассказала о своем понимании главной цели Путина
    Меркель рассказала о своем понимании главной цели Путина
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Владимир Путин стремится вернуть России статус великой державы, пишет The Independent.

    Как пишет The Independent, Меркель также поделилась мыслями о том, как ФРГ могла бы помочь принести демократию в Россию, передает «Московский комсомолец». Она рассказала о неудачной приватизации, когда некоторые люди стремились разбогатеть, а не развивать малый бизнес, что помешало формированию среднего класса.

    «Путин – тот, кто, будучи президентом, вывел россиян из хаоса, из-под власти олигархов и перевел экономику на рыночные рельсы», – подчеркнула экс-канцлер.

    По словам Меркель, Путин считает распад Советского Союза худшим событием прошлого века. Она отметила, что после конца СССР и падения Берлинской стены Путин начал активно работать над превращением России в великую державу.

    Напомним, Меркель в своих мемуарах подчеркнула, что Путин предпринял все меры для восстановления статуса России как важного международного игрока.

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    10 декабря 2024, 12:47 • Новости дня
    Песков: Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило 300 тысяч

    Tекст: Вера Басилая

    На данный момент принято более 300 тыс. обращений на прямую линию с Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, принято уже более 300 тыс. обращений по всем каналам связи. Он подчеркнул, что «уже даже не десятки обращений приняты, уже перевалили тысяч, наверное, за триста».

    Песков рассказал, что среди граждан, направляющих обращения на прямую линию с Владимиром Путиным, лидируют женщины, передает ТАСС.

    Кроме того, Дмитрий Песков заявил о большом интересе граждан к предстоящей 19 декабря прямой линии.

    «Интерес большой», – отметил он, обращая внимание на роль искусственного интеллекта GigaChat от Сбербанка в анализе поступающих обращений.

    Искусственный интеллект GigaChat используется для эффективного анализа обращений, что помогает в подготовке информации для президента.

    Песков также подчеркнул, что работа над анализом поступающих обращений ведется при участии специалистов и Общероссийского «Народного фронта», а «Ростелеком» обеспечивает необходимую инфраструктуру.

    Ранее специалисты кол-центра начали получать активные обращения от детей с вопросами и просьбами на прямую линию с Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что для сбора вопросов к прямой линии Путина применяют искусственный интеллект.

    Песков сообщил, что президент России Владимир Путин выступит 19 декабря в совмещенном формате, объединяющем ежегодную большую пресс-конференцию и прямую линию.

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    9 декабря 2024, 20:30 • Видео
    Почему пал Асад

    Теперь уже бывший президент Сирии Башар Асад получит политическое убежище в России, сообщения об уничтожении самолета, на котором он покинул Дамаск, оказались ложными. Почему режим, успешно сопротивлявшийся сильнейшим врагам все эти годы, обрушился всего за несколько дней?

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    10 декабря 2024, 10:20 • Новости дня
    США передали Украине 847 ракет Patriot на 3,26 млрд долларов

    США передали Украине 847 ракет Patriot MSE на сумму 3,26 млрд долларов

    США передали Украине 847 ракет Patriot на 3,26 млрд долларов
    @ John Hamilton/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    Соединенные Штаты, согласно бюджетным отчетам Пентагона, передали Украине 847 зенитных ракет Patriot MSE стоимостью 3,26 млрд долларов.

    Соединенные Штаты передали Украине не менее 847 зенитных ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) на общую сумму 3,26 млрд долларов, сообщает РИА «Новости». Эти поставки стали ответом на успешное применение Россией гиперзвуковой ракеты «Орешник» и последующее увеличение количества систем ПВО, направленных в Киев Нидерландами и США.

    Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в июне заявил, что Украина будет получать ракеты MSE приоритетно, как только они выходят с производственных линий. Он уточнил, что поставки будут продолжаться «в течение следующих 16 месяцев». Армия США также заключила контракт с Lockheed Martin на сумму 4,5 млрд долларов для закупки дополнительных ракет.

    Анализ бюджетных отчетов Министерства обороны США помог установить количество переданных ракет. В отчете января 2023 года упоминалась поставка ракет стоимостью 956 млн долларов, которые стали частью «секретной программы». В апреле 2023 года стало известно, что эти средства были добавлены к бюджету для закупки MSE, увеличив его с 1,037 млрд до 1,993 млрд долларов.

    В последующих отчетах министерства также упоминались «секретные программы» для закупки ракет. Бюджет на 2025 год показал, что с 2023 года на закупку MSE было выделено дополнительное 1,442 млрд долларов, что позволило закупить 375 дополнительных ракет. В 2024 году бюджет вырос до 3,03 млрд долларов, что позволило закупить еще 472 ракеты.

    Напомним, ранее обломки сбитой ракеты Patriot упали в жилом секторе Одессы, что привело к жертвам среди гражданских, сообщали украинские СМИ.

    Ранее командующий ВВС Украины Николай Олещук выступил с угрозой в адрес депутата Рады Марьяны Безуглой, заявившей об уничтожении F-16 комплексом Patriot, и назвал ее «инструментом для дискредитации высшего военного руководства».

    Между тем российский истребитель Су-57 показал высокий уровень эффективности в условиях противодействия западным системам ПВО, включая комплексы Patriot, заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

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    10 декабря 2024, 08:08 • Новости дня
    Стало известно о массовом выводе ВСУ из Курахово

    ВСУ начали массово выводить остатки группировки из Курахово из-за усиления боев

    Стало известно о массовом выводе ВСУ из Курахово
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины начали массово выводить остатки своей группировки из Курахово в условиях усиления боевых действий и сохраняющихся очагов сопротивления, сообщили в силовых структурах.

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки массово вывести остатки своих подразделений из Курахово, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    Источник ТАСС сообщил, что ранее украинские военные старались покинуть город небольшими группами, но в последнее время масштабы и частота таких попыток значительно возросли. По данным силовых структур, действия ВСУ направлены на эвакуацию оставшихся сил из этого района.

    Несмотря на активные попытки вывода войск, в Курахово продолжаются очаги сопротивления. Одним из таких мест является территория Кураховской ТЭС, где оборудован комплекс огневых позиций.

    Ранее российские силы взяли под контроль большую часть многоэтажек в западной части города Курахово.

    Также сообщалось об оперативном окружении ВСУ под Курахово.

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    10 декабря 2024, 13:05 • Новости дня
    Кремль выявил топ-10 проблем, волнующих россиян
    Кремль выявил топ-10 проблем, волнующих россиян
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Поступающие на прямую линию обращения помогли Кремлю определить основные проблемы граждан, президенту Владимиру Путину уже докладывают о содержании принятых сообщений, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Кремль составил рейтинг из десяти основных проблем, волнующих россиян, эти данные были получены из обращений граждан на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков сообщил, что существует представление о том, как эти проблемы варьируются в разных регионах страны.

    Песков отметил, что президенту уже докладывают о содержании принятых обращений. Это делается для того, чтобы Путин был в курсе актуальных вопросов, которые заботят граждан. Он также заверил, что такие доклады будут продолжать поступать регулярно в преддверии прямой линии.

    По словам Пескова, работа по обработке обращений активно продолжается.

    «Сейчас время такое, когда работа кипит», – добавил представитель Кремля.

    Ранее специалист кол-центра рассказал, что дети начали активно обращаться с вопросами и просьбами на прямую линию с Путиным, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о том, что искусственный интеллект применяют для сбора вопросов к этой линии.

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    10 декабря 2024, 07:43 • Новости дня
    Житель Раздольного в ДНР использовал российских пленных как рабов

    Беженец рассказал, что житель Раздольного в ДНР держал российских пленных для работы на ферме

    Tекст: Вера Басилая

    Житель Раздольного в ДНР Александр Филахтов эксплуатировал российских военнопленных, сдавая их в аренду для работы на ферме, рассказал эвакуированный беженец.

    В Раздольном, расположенном в ДНР, местный житель Александр Филахтов использовал российских военнопленных в качестве рабов. Эту информацию сообщил эвакуированный из поселка беженец. По его словам, в подвале у Филахтова находились шестеро пленных, которых затем сдавали в аренду для сельскохозяйственных работ на ферме, передает РИА «Новости».

    Беженец добавил, что Филахтов сотрудничал с вооруженными силами Украины, которые снабжали его пленными. После того как российские войска взяли Раздольное под контроль, семья Филахтова бежала в Днепропетровск.

    Эвакуированный житель также рассказал, что при отступлении ВСУ оставляют за собой «голую землю». «Сначала целенаправленно били по огородам, потом по сараям, а затем уже по домам. Даже уже сгоревшие дома обстреливают, чтобы выровнять с землей», – сообщил беженец.

    Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин подчеркнул важность доклада ООН о пытках российских военнопленных на Украине и призвал международное сообщество обратить внимание на эти преступления.

    В докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека сообщалось, что более половины российских военнопленных на Украине подвергались жестоким издевательствам.

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    10 декабря 2024, 11:12 • Новости дня
    Российские войска вышли к зданию горсовета Курахово

    Рогов сообщил о продвижении российских войск до горсовета в Курахово

    Российские войска вышли к зданию горсовета Курахово
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска в Курахово ДНР продвинулись до здания городского совета, в то время как подразделения вооруженных сил Украины отходят в промышленную зону, оставляя под контролем лишь часть жилой застройки, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    Российские войска в ходе боев за освобождение Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) достигли здания городского совета в западной части города, сообщает ТАСС.

    Рогов отметил, что линия фронта проходит в одном квартале от городского совета. Украинские вооруженные силы (ВСУ) отступают в промзону и на территорию ТЭС.

    По его словам, под контролем ВСУ остается лишь небольшая часть жилой застройки. Украинские подразделения пытаются выйти в сторону населенного пункта Дачное, расположенного западнее Курахово. Также он отметил, что севернее города, в районе Сонцовки, сохраняется значительная группировка ВСУ.

    Ранее источник в силовых структурах сообщил, что ВСУ пытаются массово выводить остатки своей группировки из Курахово. В городе продолжаются бои, в частности, в районе Кураховской ТЭС остаются очаги сопротивления.

    Во вторник стало известно, что российские силы взяли под контроль большую часть многоэтажек в западной части Курахово на фоне продолжающихся боев с ВСУ.

    Накануне украинские войска начали массово выводить остатки своей группировки из Курахово в условиях усиления боевых действий и сохраняющихся очагов сопротивления.

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    9 декабря 2024, 20:30 • Новости дня
    Путин присвоил Евкурову и Горемыкину звание генерала армии
    Путин присвоил Евкурову и Горемыкину звание генерала армии
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин присвоил звание генерала армии двум заместителям министра обороны России – Юнус-Беку Евкурову и Виктору Горемыкину.

    Глава государства подписал соответствующий указ, документ размещен на официальном портале правовой информации.

    «Присвоить воинские звания: генерала армии Горемыкину Виктору Петровичу, Евкурову Юнус-Беку Баматгиреевичу», – говорится в указе.

    Помимо этого, звание генерал-полковника было присвоено замминистра обороны Андрею Булыге, врио командующему группировкой войск «Юг» Александру Санчику и командующему войсками противовоздушной и противоракетной обороны, а также заместителю главнокомандующего Воздушно-космическими силами Андрею Семенову.

    Кроме того, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов получил звание генерал-лейтенанта.

    Ранее Путин присвоил 34-й и 5-й мотострелковым бригадам звание «гвардейская» за героизм и мужество.

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    9 декабря 2024, 21:35 • Новости дня
    Курская администрация поможет расследовать дело об оборонительных сооружениях

    Хинштейн пообещал расследовать хищения при строительстве фортификаций в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн пообещал активное участие властей региона в наведении порядка и борьбе с коррупцией, заявив о строгом наказании для виновных.

    Как сообщает РИА «Новости», временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в своем Telegram-канале о готовности властей региона содействовать борьбе с коррупцией. Он подчеркнул, что власти открыты для проверок и ревизий, и обещал, что не будет снисхождения для тех, кто уличен в преступлениях, связанных с коррупцией.

    Хинштейн также отметил, что правительство Курской области готово оказать необходимую помощь следствию и правоохранительным органам в расследовании случаев коррупции, связанных с проектами строительства фортификационных сооружений в приграничных районах. Чиновник подчеркнул, что если вскрытые следствием факты будут подтверждены, виновные получат максимально строгое наказание.

    Ранее стало известно, что суд в Курске арестовал бывшего руководителя «Корпорации развития Курской области» Игоря Грабина по делу о растрате средств при строительстве в приграничье.

    5 декабря по просьбе главы Курской области Алексея Смирнова президент Владимир Путин досрочно прекратил его полномочия и назначил на его место Александра Хинштейна. Уже 7 декабря полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев представил Хинштейна правительству региона. Врио губернатора подчеркнул важность постоянной коммуникации с гражданами и заявил о начале активного взаимодействия с федеральным центром. Он также подписал указ об отставке регионального правительства в связи со сменой руководства и предложил чиновникам, не готовым к новому формату работы, написать заявление об увольнении.

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    9 декабря 2024, 23:26 • Новости дня
    США гарантировали экипировку ВСУ при мобилизации 18-летних

    Вашингтон пообещал Киеву экипировать ВСУ в случае мобилизации 18-летних

    США гарантировали экипировку ВСУ при мобилизации 18-летних
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Максим Попов

    США заявили, что готовы обеспечить ВСУ необходимым снаряжением и обучением в случае увеличения украинской мобилизации за счет 18-летних призывников.

    Как передает ТАСС, официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер подчеркнул, что окончательное решение о составе вооруженных сил принимает Украина. Однако Соединенные Штаты уже выразили готовность оказать поддержку в случае мобилизации 18-летних.

    Миллер на брифинге отметил, что США и их союзники готовы обеспечить экипировку и обучение дополнительных сил, если Украина решит увеличить количество мобилизованных. Он подчеркнул: «В конце концов, решение о составе вооруженных сил должны принять украинцы. Что мы ясно дали им понять: если они предоставят дополнительные силы для участия в боях, мы и наши союзники будем готовы экипировать и обучить эти силы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе подчеркнул важность принятия Украиной решений по усилению мобилизации, назвав их непростыми, но необходимыми для противостояния России.

    в конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В ответ на это киевские власти потребовали от администрации президента Байдена дополнительных вооружений для продолжения боевых действий.

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    10 декабря 2024, 14:12 • Новости дня
    Лукашенко: Россия поставит Белоруссии ракету для «Орешника» бесплатно

    Лукашенко: Россия поставит Белоруссии ракету для «Орешника» бесплатно, пусковую установку Минск сделает самостоятельно

    Лукашенко: Россия поставит Белоруссии ракету для «Орешника» бесплатно
    @ Владимир Смирнов/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ракету для «Орешника» россияне поставят бесплатно, пусковую установку Белоруссия произведет самостоятельно, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости обеспечения безопасности страны, передает БелТА.

    «Решение приняли. Это наша оборона. Я должен защищать своих людей, которые меня избрали президентом», – подчеркнул Лукашенко.

    Лукашенко признал, что создать такое оружие, как «Орешник», самостоятельно было бы крайне сложно из-за его стоимости и требуемых технологий.

    Белорусский лидер уточнил, что Белоруссия самостоятельно создаст пусковую установку, а Россия бесплатно предоставит ракету. Поставки ожидаются во второй половине следующего года. Лукашенко выразил надежду на успех проекта и подчеркнул важность международного сотрудничества в сфере обороны.

    Ранее Лукашенко заявил, что пусковая установка «Орешника» полностью белорусская, а также заявил, что Белоруссия обладает ядерным оружием и может применить его в случае нарушения границ.

    Президент России Владимир Путин заявил о возможности размещения комплекса «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года после увеличения его серийного производства в России.

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    10 декабря 2024, 07:27 • Новости дня
    ВС России заняли выгодные позиции под Купянском

    Марочко сообщил об улучшении тактического положения ВС России под Купянском

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия заняла более стратегически выгодные позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Лозовая и Зеленый Гай благодаря ослаблению некоторых участков противника, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, ослабление некоторых участков противника позволило российским силам занять более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Лозовая и Зеленый Гай, передает РИА «Новости».

    Марочко заявил, что украинскому командованию пришлось выделять дополнительные резервы на Купянское направление, чтобы стабилизировать ситуацию. Эти резервы изначально предполагались для восполнения потерь на других участках.

    Эксперт отметил, что в последние сутки российские подразделения наносили удары по позициям украинских сил в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Песчаное, Глушковка, Загрызово, Лозовая, Зеленый Гай, Копанки и Надия. Украинская сторона понесла потери как в живой силе, так и в технике.

    Ранее российские военнослужащие нанесли удар по месту дислокации ВСУ в Купянске, уничтожив до десяти иностранных наемников, а также ликвидировали пункт управления и склад вооружения.

    До этого российские силы прорвали оборону ВСУ у Купянска и установили огневой контроль над двумя километрами ключевой трассы Двуречная – Купянск.

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    10 декабря 2024, 08:50 • Новости дня
    Сальдо: ВСУ готовят Херсон к наступлению российских войск

    Губернатор Херсонской области Сальдо: ВСУ готовят Херсон к наступлению российских войск

    Tекст: Мария Иванова

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Киев сосредоточился на подготовке правобережья к обороне перед возможным российским наступлением.

    Сальдо сообщил, что украинские формирования готовят город Херсон и правобережную часть региона к противодействию российским военным, передает РИА «Новости». По его словам, ВСУ перебрасывают свои силы в Курскую область, и на данный момент не в силах организовать наступление на Херсонском направлении.

    Сальдо отметил, что численность украинских военнослужащих недостаточна даже для мелких попыток переброски на левый берег Днепра. «Поэтому говорить о том, что противник готовится к наступлению с правого берега на левый, наверное, будет необъективно. Не готовится он», – подчеркнул Сальдо. Он добавил, что противник активно готовит правобережье к возможному приходу российских военных.

    Губернатор уверен, что Херсон будет полностью освобожден и возвращен в состав России. «По моему мнению, хоть завтра он должен быть освобожден. Но есть объективная реальность, которая говорит о том, что нужна соответствующая ситуация», – заявил Сальдо. Он напомнил о том, что регион имеет историческую связь с Россией, и отметил, что «справедливость историческая говорит о том, что цикличность она была, есть и будет».

    Херсонская область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года, однако украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать часть территории. На данный момент под контролем России находится 75% области, в то время как часть на правобережье Днепра, включая город Херсон, удерживают украинские войска.

    Отметим, что в Херсонской области за минувшую неделю резко увеличилось число ударов по гражданским объектам, совершенных ВСУ.

    Губернатор региона Владимир Сальдо заявлял, что освобождение Херсона от украинской оккупации потребует значительных усилий и ресурсов, а точные сроки операции определить невозможно.

    Ранее в Херсоне сопротивление атаковало беспилотником постамент с украинскими флагами, установленными вместо памятника Ленину.

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    9 декабря 2024, 17:30 • Новости дня
    Путин пригласил лидеров ОДКБ на парад Победы в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран ОДКБ и их военные расчеты на парад в Москве, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Путин отметил, что ждет лидеров стран ОДКБ в Москве 9 мая 2025 года, и призвал их военные подразделения присоединиться к российским войскам на Красной площади, передает ТАСС.

    «Мы, конечно же, ждем лидеров государств – членов ОДКБ в Москве 9 мая 2025 года. Кроме того, приглашаем воинские расчеты ваших стран принять участие вместе с российскими военными в параде на Красной площади», – сказал российский лидер в ходе встречи с руководителями парламентов стран ОДКБ.

    Президент также подчеркнул, что в 2025 году во всех странах организации пройдут памятные мемориальные, социальные и культурно-просветительские мероприятия, посвященные этой знаменательной дате. Путин напомнил о значимости 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, особо отметив вклад всех стран – участниц ОДКБ в эту победу.

    Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия планируют объединенное шествие «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит» в 2025 году в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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    10 декабря 2024, 13:14 • Новости дня
    Российские войска освободили Желтое в ДНР
    Российские войска освободили Желтое в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки установили контроль над населенным пунктом Желтое в Донецкой народной республике, сообщило российское министерство обороны.

    Группировка «Центр» освободила Желтое и поразила технику и живую силу трех механизированных, мотопехотной и штурмовой бригад, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В зоне ее действия ВСУ потеряли более 575 человек и несколько единиц тяжелой техники, включая бронетранспортеры и гаубицы.

    Группировка «Север» поразила три бригады теробороны ВСУ на Харьковском направлении, украинская сторона потеряла до 70 украинских военных, несколько самоходных артиллерийских установок и гаубиц.

    В зоне ответственности группировок «Запад» и «Южная» ВСУ потеряли более 750 военнослужащих и значительное количество техники, включая танки и артиллерийские установки. Также российские войска отразили многочисленные контратаки украинских штурмовых подразделений.

    Группировки «Восток» и «Днепр» также нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской области и Донецкой народной республике. ВСУ понесли потери в виде личного состава и тяжелой техники.

    Средства противовоздушной обороны России сбили несколько снарядов РСЗО HIMARS и беспилотных аппаратов.

    Напомним, в воскресенье подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Благодатное в Донецкой народной республике. Также ВС России заняли опорный пункт у Успеновки в ДНР, затруднив снабжение украинских подразделений в Анновке.

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