Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.4 комментария
Путин отметил работу СПЧ по фиксации преступлений киевского режима
Путин на встрече с СПЧ напомнил о важности фиксации нарушений прав человека киевским режимом
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) напомнил о важности работы по фиксации нарушений прав человека со стороны киевского режима.
«Особо подчеркну важность вашей работы по фиксации нарушений прав мирных жителей со стороны киевского режима, а также совершаемых им военных преступлений. Вы продолжаете информировать об этом мировое сообщество», – сказал Путин, обращаясь к членам СПЧ.
Он добавил, что в ходе заседания Совета планируется обсудить ситуацию в Донбассе и Новороссии. «Вы регулярно бываете на наших исторических территориях Донбасса и Новороссии, знаете о нуждах их жителей. Все эти темы обязательно сегодня обсудим», – подчеркнул президент.
Ранее сообщалось, что накануне на неформальной встрече с Героями России Путин обсудил развитие беспилотной авиации и отметил, что Министерство обороны готовит предложения по этому вопросу.
В ноябре глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что угольные шахты на освобождаемых территориях Донецкой народной республики находятся в крайне сложной ситуации и требуют детальной оценки специалистов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил поездку Путина в Донбасс, подчеркнув, что президент всегда поддерживает тех, кто нуждается в его помощи.