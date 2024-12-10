Путин на встрече с СПЧ напомнил о важности фиксации нарушений прав человека киевским режимом

Tекст: Денис Тельманов

«Особо подчеркну важность вашей работы по фиксации нарушений прав мирных жителей со стороны киевского режима, а также совершаемых им военных преступлений. Вы продолжаете информировать об этом мировое сообщество», – сказал Путин, обращаясь к членам СПЧ.

Он добавил, что в ходе заседания Совета планируется обсудить ситуацию в Донбассе и Новороссии. «Вы регулярно бываете на наших исторических территориях Донбасса и Новороссии, знаете о нуждах их жителей. Все эти темы обязательно сегодня обсудим», – подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что накануне на неформальной встрече с Героями России Путин обсудил развитие беспилотной авиации и отметил, что Министерство обороны готовит предложения по этому вопросу.



В ноябре глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что угольные шахты на освобождаемых территориях Донецкой народной республики находятся в крайне сложной ситуации и требуют детальной оценки специалистов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил поездку Путина в Донбасс, подчеркнув, что президент всегда поддерживает тех, кто нуждается в его помощи.

