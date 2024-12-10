Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.4 комментария
Путин рассказал о потенциале привлечения граждан к работе НКО
В России есть колоссальный потенциал для вовлечения граждан, жителей разных регионов к участию в работе некоммерческих организаций, рассказал президент России Владимир Путин на ежегодном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«В стране есть колоссальный потенциал для вовлечения граждан, жителей разных регионов к участию в работе некоммерческих организаций. Поэтому предлагаю вместе подумать, как сделать регулирование деятельности некоммерческого сектора еще более современным, понятным и удобным, повысить его эффективность – и главное, дать больше возможностей для граждан реализовать себя в общественной жизни», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.
Ранее Путин отметил работу российских общественников и правозащитников.